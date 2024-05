La posible eliminación de la prisión preventiva oficiosa y sus efectos en Chihuahua

Nuevamente, como hace dos años, y al parecer también en septiembre, la Suprema Corte, entrará a analizar y revisar la prisión preventiva oficiosa por su inconvencionalidad, lo que abriría una puerta muy grande, echando abajo los criterios actuales donde no se puede declarar inconstitucional un artículo constitucional (por pura lógica), pero más allá del debate jurídico que en sí mismo será interesante y romperá paradigmas, el tema social preocupante es ¿Qué pasará si la Corte ordena la libertad automática de todos los que están bajo prisión preventiva oficiosa? ¿Se imaginan?

Los abogados simplistas se rasgan las vestiduras y salen a decir que deben quedar en libertad todos los presuntos responsable que están actualmente bajo dicha medida cautelar, sin embargo, considero que están equivocados pues existe una salida jurídica al problema, pues la libertad de todos ellos complicaría el tema de seguridad y colapsaría los procesos penales, y con ello no quiero decir que todos son culpables y delincuentes, pero es razonable entender que muchos de ellos si son peligros y responsables de delitos muy graves que pondrían en riesgo a la sociedad con su libertad y los procedimientos penales, pues nunca los volveríamos a ver.

Se imaginan los problemas que se vendrían para nuestro Estado si eso sucede, cuántos homicidas, secuestradores, extorsionadores, violadores y demás (los que sí lo cometieron) quedarían libres, con la posibilidad de causarle más daño a la sociedad chihuahuense. Ya no se les volvería a ver. Por eso creo que una propuesta adecuada es la que planteó la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, próxima Presidenta de México (idea del exministro Zaldívar): un Sistema Nacional de Medidas Cautelares.

Un sistema que permita todo un diseño institucional y operativo, a nivel federal y estatal, que pueda cumplir efectivamente el propósito de las medidas cautelares (sustraerse del proceso, evitar el riesgo de la víctima, testigos y sociedad, así como evitar la obstaculización de la investigación) partiendo de un análisis de riesgo objetivo y puntual.

Pero a la par de ese Sistema Nacional de Medidas cautelares, antes de cada procesado obtenga su libertad, se debe revisar en cada caso concreto si se le debe imponer o no la prisión preventiva justificada (previo debate entre Ministerio Público y su defensor para ver si amerita estar en prisión mientras dura el proceso, sin que sea automática ya a partir del tipo de delito).

Cuestión aparte pero que merece también su análisis, y lo mencionó la doctora Sheinbaum el lunes en un programa de televisión, es el riesgo en el que estarán los jueces al eliminar la prisión preventiva oficiosa, puesto que ahora ya sería facultad de ellos saber si la imponen o no en delitos como homicidios, secuestro, trata de persona y delincuencia organizada por mencionar algunos, y no como ahora que los jueces la imponen por mandato constitucional, por lo que los procesados al saber esto pueden presionar de distintas maneras.

Otra cosa que va a suceder es que veremos más casos de corrupción de jueces, pues aquellos procesados que puedan pagar abogados traficantes de influencia (con acceso a los jueces y magistrados) y/o que puedan comprar su libertad obtendrán su libertad, mientras que aquellos que no tengan para pagar eso quedarán presos. Por eso urge no sólo un sistema nacional de medidas cautelares, también una reforma al poder judicial que haga posible poder investigar, sancionar y destituir a jueces corruptos, por un órgano que no pertenezca al propio poder judicial o que si lo hace sea totalmente autónomo de ellos.