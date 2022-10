La popularidad no paga las cuentas

Hay una máxima que expresó en 1998, el primer presidente de la República de Sudáfrica, Nelson Mandela, que cita “si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan Parlamento”.

Sería ocioso detenernos a pensar si la expresión aplica o no a la vida cotidiana de más de 126 millones de mexicanos, según los datos del censo de población y vivienda del Inegi, realizado en 2020. Por supuesto que aplica y es un sentir generalizado de los ciudadanos, que demandan la solución de los problemas que enfrentan día a día para sacar adelante a su más inmediata responsabilidad: sus familias.

PUBLICIDAD

Con una inflación próxima a los dos dígitos (cerramos septiembre con un 8.7%), una tasa de desempleo de 3.2%, y además, casi 32 millones de mexicanos trabajando en la informalidad, lo que supone poco más del 55% de la población ocupada. ¿Qué tiene de malo la informalidad? Que propicia situaciones de injusticia laboral, ya sea por sueldos no acordes a la labor desempeñada, por laborar en condiciones insalubres, por no tener prestaciones adicionales como los servicios de salud; en general, por ser empleos que, muchas veces, solo ayudan a las familias a subsistir, pero no a vivir con dignidad.

Y lo anterior, sumado a muchas otras circunstancias, nos coloca ante un dramático escenario que mucho tiene que ver con la utilidad de la democracia: los mexicanos vemos reducidas cada vez más las posibilidades de obtener estabilidad económica y bienestar.

Y “bienestar” es la palabra favorita del sexenio actual, casi todos los programas de asistencia social han sido bautizados con esa palabra: las Pensiones para el Bienestar, las Tandas del Bienestar, Programas para el Bienestar de Hijos de Madres Trabajadoras, Bienestar para las personas mayores, etcétera. El actual, es el gobierno del bienestar, al menos en el discurso y la nomenclatura de los programas sociales, pero ¿es una realidad?

Si en mi torpe comunicación escrita, quisiera explicar las palabras de Mandela, yo diría que el valor de la democracia consiste en su utilidad, es decir, se hace patente si resuelve los problemas de la gente, o al menos, les brinda las herramientas para resolverlos. De otra manera no sirve de mucho.

Hay otra cosa de la que presume el actual gobierno, y es precisamente el bono democrático adquirido en el año 2018, cuando un poco más de treinta millones de mexicanos votaron por el actual presidente de la República. Los ciudadanos votaron, los que estaban hartos, los crédulos, los indecisos, los convencidos… muchos salieron y ejercieron una parte (pequeña) de la democracia (recuerde que votar no lo es todo), pero, a la vuelta de cuatro años la pregunta es ¿ha valido la pena ese ejercicio? ¿Han mejorado realmente las condiciones de vida de usted, de su familia, de su ciudad?

¿Qué utilidad ha tenido la democracia de Andrés Manuel? Esta semana, en una conversación en redes, un seguidor del presidente decía que lo más importante para un gobernante es su capital político y ufanado hablaba de los niveles de aceptación que aún tiene el presidente, pero… eso no ayuda a pagar las cuentas, a comprar la despensa, a vestir a los hijos. La popularidad de Andrés Manuel solamente le sirve a él, para alimentar su ego y quizá, medio aliviar frustraciones personales pasadas. Pero NO sirve al país.

Y referí en respuesta, la legitimidad de ejercicio que pueden llegar a tener todos los gobernantes, la cual se construye con la toma de decisiones, con las maniobras acertadas de lo que se hace o se deja de hacer. Tomar buenas decisiones, es atraer inversiones, alentar la creación de empresas, facilitar a los inversionistas su establecimiento en nuestro territorio; fortalecer las instituciones, respetar la vida democrática, lo cual incluye el respeto a la libertad de los ciudadanos.

Pero el presidente tan popular que tenemos puede ser un mal modelo a seguir por muchos que hoy gobiernan en todo el país. En este rincón de la patria, Ciudad Juárez, debemos cuidar porque la ciudad sea administrada con altas miras; que no se gobierne para la inmediatez o para la adquisición de popularidad, sino para poner los cimientos sobre los cuales se construya un Juárez ordenado, limpio, sostenible; y que los ejercicios democráticos nos sean, como dijo Mandela, una cáscara vacía.