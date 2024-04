La politizada 'justicia' que propone Claudia con Corral

Un inteligente y joven amigo ya había decidido votar por Claudia Sheinbaum en las próximas elecciones mexicanas, pero al enterarse de que el expanista, ––ahora morenista–– Javier Corral, se había unido a su proyecto presidencial, decidió no apoyarla más.

Desde que terminó su gubernatura, Corral, quien desde hace años se ha vendido a sí mismo como un justiciero que persigue a los políticos corruptos, –los que le incomodan a sus intereses– ya tiene casi una decena de denuncias en su contra por daño moral, peculado, y uso ilegal del ejercicio público, entre otras causas. Además, sus acciones emprendidas como ex gobernador con sus ya tristemente célebres expedientes X –hasta el nombre suena ridículo-–han provocado que 18 de sus exfuncionarios enfrenten procesos penales por diferentes causas, entre ellas tortura psicológica, violencia política, corrupción y desvío de recursos. Varios ya están encarcelados, enfrentan procesos legales o emprendieron la fuga. El documental “La Farsa”, actualmente en YouTube, exhibe los cuestionables métodos utilizados por el exfiscal de Chihuahua para intentar crear expedientes falsos desde la perspectiva personal de las víctimas.

De película. Pareciera ficción, pero es una realidad. Tan increíbles resultan los expedientes X, como el búnker que construyó Genaro García ––preso en Estados Unidos–– para comandar la Policía Federal, en su parcial lucha contra el narcotráfico. El mentado búnker, exhibido por el presidente Obrador en sus mañaneras, fue construido literalmente para imitar una famosa serie policiaca estadounidense. Cuenta con un extenso túnel de lujo, pantallas gigantes, y cámaras que en su época exhibían imágenes pregrabadas de supuestos combates a grupos de narcotraficantes, como si estuvieran siendo captadas en vivo.

Ahora resulta que, como premio al fracaso de AMLO para cumplir con sus promesas de acabar con la corrupción, Sheinbaum perfila a Corral para dirigir una cuestionable nueva agencia federal anticorrupción. Ese es un trabajo principalmente del Poder Judicial por una sencilla razón: evitar politizar la justicia. O es muy ingenua Sheinbaum y no entiende realmente cómo es su amigo Corral, o es un nuevo intento para dominar y afianzar la siguiente dictadura. Cuidado, como premio por traicionar a su expartido; el PAN, Morena ya anunció que lo premiará con una posición de senador por la vía plurinominal. Sin ser elegido democráticamente otra vez. Si no es ingenuidad de Sheinbaum, entonces es lo contrario. La 4T hace todo por posicionar estratégicamente a un político bien conocido por intentar implementar sus métodos maquiavélicos en el estado que gobernó.

Claro, que mejor manera de atacar a sus más directos contrincantes políticos que criminalizándolos. Así nace un nuevo régimen. Seguramente Corral conoce las debilidades internas del PAN y las utilizará para debilitarlos. Pero, ¿cuánto le durará esta farsa como moneda propagandística a Morena? No mucho. Los medios capitalinos apenas se están dando cuenta de quién es Corral, pero aquí en Chihuahua ya es bien conocido. Podrá haber sido compañero de Sheinbaum en la Ciudad de México, pero no lo conocen más allá de sus acostumbrados discursos y fariseísmos. A largo plazo, alguien así es un cáncer que se propaga. Los mismos medios que le abrieron las puertas y lo apoyan, pueden ser atacados también. No sería nada nuevo. El mismo partido que ahora lo protege, tendrá que cuidarse, ya que Corral divide. Pero poco a poco ya empieza a destaparse en todo México la ruin manera en la que acostumbra manejar el poder. Tras su camaleónica imagen de intelectual “honesto”, Corral es autoritario y visceral. Lo increíble sería que, para cuando se le pueda comprobar una acción ilegal sustantiva, tal vez ya goce de inmunidad parlamentaria.

Repito, es de película. Pareciera un plan concebido del manual de un dictador. El objetivo: ganar el poder como sea, aprovechándose de la pobreza para ilusionar, prometiendo acabar con la corrupción, mintiendo repetidamente hasta que esas mentiras parezcan verdad, alineándose con los militares. Intimidando a los medios críticos que se opongan a ocultar la realidad, creando tu propio aparato propagandístico, criminalizando a sus oponentes y metiéndolos a la cárcel arbitrariamente, radicalizándose, dividiendo y amenazando a los otros poderes democráticos que aseguran una democracia sana, etcétera, etcétera. Cuando fue cuestionado sobre si también investigaría a los hijos del presidente por presuntos contratos multimillonarios otorgados a sus amigos íntimos, no quiso responder. Para colmo, la 4T con esto pretende desaparecer el INAI, una organización independiente encargada de facilitar el acceso a la información pública; que se supone promueve la transparencia y la rendición de cuentas de los políticos. ¿Acaso los incomoda porque quieren esconder sus tratos del público? Un paso que definitivamente facilitará los contratos a escondidas con a quien a ellos les plazca, y puede volver inaccesibles los derechos de acceso a la información. Un retroceso democrático claro.

Así se las gastan los políticos modernos. Las transas se esconden, y el teatro continúa. Aunque diferentes, en su camino al poder, todos los dictadores se parecen. Podemos comparar a Trump, al mismo AMLO, a Putin, Milei, Stanley, y muchos otros del mismo corte, ya sea de extrema izquierda o derecha. Casi siendo de la misma edad, conozco a Corral desde que era líder juvenil en el PAN. Sé de sus ambiciones, y cómo se maneja. En aquellos tiempos lo comparábamos con Hitler, ya que se le parecía en sus discursos. Su sentimiento antiestablecimiento era revolucionario en los viejos tiempos del PRI, y convencía a alguno que otro. Años después lo hizo en la Ciudad de México ante un puñado de periodistas. Algunos todavía le creen, o lo promueven porque son del mismo bando; pero la realidad es que, como gobernador, tanto en Ciudad Juárez como en Chihuahua, salió bastante quemado. Abusó de su poder con la soberbia que lo caracteriza, afectando personas inocentes, obligándolos, a través de la extorsión de su exprocurador, quien estuvo preso por ello, a declarar lo que les convenía para promover sus nefastos y conspiratorios expedientes. Recién electo gobernador, decidió declararle la guerra a los medios críticos e independientes en el estado, a menos que se doblaran. Todo el tiempo usó el poder público más para asegurar sus ambiciones personales, que para mejorar la calidad de vida de los chihuahuenses. Desde entonces procuraba fondos para promover su imagen en las redes sociales, como lo hace hasta ahora, presentándose desde como un político justiciero. Eso sí, prometió meter a la cárcel a César Duarte, el exgobernador saliente, y lo logró. Este es el único logro que constantemente presume. Pero ya varios de sus exfuncionarios están siendo investigados, como su primer jefe de Comunicación Social, Antonio Pinedo, quien también enfrenta a la justicia por recibir dinero ilegalmente. Un acto de corrupción tan vil como los que tanto criticaba Corral. Su exfiscal especial en derechos humanos, Francisco G.A., extorsionaba a sus perseguidos, según acusaron sus múltiples víctimas. Veremos como acaba esto, pero el exgobernador no se puede lavar las manos tan fácilmente. Seguramente por ello le interesó rápidamente atraer el caso a fuero federal, decidiendo convertirse en su representante legal antes de que soltara todo lo que le sabe.

Pero poco a poco la verdad va surgiendo. Después de la controversial entrevista al presidente mexicano en 60 minutos de la cadena CBS, Obrador, el ídolo consagrado de Morena en buena parte del país, ya fuera de contexto de sus controladas conferencias mañaneras, fue obligado por la reportera a admitir que en México si se produce fentanilo, no solo sus componentes. Algo que había negado en muchas ocasiones rotundamente. Ahí quedó como un mentiroso ante los televidentes anglosajones, y ante muchos compatriotas mexicanos. Un presidente ya muy fuera de la realidad. Así como mi amigo, a quien saludo hasta Mérida, muchos se están desilusionando de lo que al principio parecía un cambio positivo.

Jerry79912@yahoo.com