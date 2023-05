La política, entre las cosas que a pocos importa

Ciudad de México.- Con frecuencia pregunto a mis amigos qué cosas son importantes en su vida. La pirámide de prioridades es básica: la familia, el trabajo, los valores morales, el dinero, la amistad…

¿Qué le importa a las personas? En la escala de una ponderación simple, la importancia puede ser objetiva y, en el otro extremo, subjetiva. Para mucha gente, lo objetivo fácilmente se convierte en subjetivo si se trata de algo que al otro no le interesa o no le da un peso específico.

PUBLICIDAD

Posiblemente para alguien, el tener un vehículo de reciente modelo puede ser lo más importante, pero lo ubica en la comparación de los bienes materiales; y para otra persona quizá eso sea subjetivo, porque amar a alguien, por ejemplo, es lo más valioso y no lo considera subjetivo, al contrario.

Entre las cosas materiales y las emociones o los sentimientos, por supuesto que hay un mundo de diferencia. ¿Cómo saber si la felicidad es real? ¿Acaso se mide con cosas? Muchas personas dicen que sí. Otras advierten que consiste en la paz interior, la tranquilidad emocional.

Puede haber un sinfín de cosas o sentimientos que a las personas importen para ser felices. Alguien puede ser dichoso o dichosa con un paseo en el parque, ir al cine, viajar a Roma, estar en la playa, un café con el amor de su vida, ver el atardecer, comprar una costosa joya.

Las razones, para que algo tenga importancia, depende totalmente de la persona, incluso, me atrevo a decir, de su estado de ánimo, porque mientras una cosa material satisface a alguien, un sentimiento es más fuerte para otra.

Pero aquí entra una pregunta: ¿qué cosas no le importan a la gente? Dice, la mayoría, “lo que no me afecte”. He escuchado algunas expresiones, por ejemplo, cuando se refieren a que no es importante casarse para ser feliz. A alguien parece no importarle conducir un auto de lujo, quizás a otras personas no les parezca importante hacer amigos, o tener propiedades, dinero en el banco, inversiones…

Creo que la mayoría de las personas no estamos de acuerdo con nuestra apariencia física; nos declaramos inconformes con la nariz, el rostro, el cabello, el color de piel o hasta la estatura. Los seres humanos somos una especie en constante comparación, porque nos gustaría ser como ella o como él.

Pero, ¿qué cosas hay que a nadie le importan? Dime si no has escuchado esta frase: “¿y eso a quién le importa?”. De pronto te reúnes con tus amigos o amigas, estás platicando emocionadamente algo y se te quedan viendo hasta decirte, por supuesto, casi siempre en broma: “Perdona… ¿a quién le importa eso?”.

Cuando escribes en tus redes sociales pensamientos, publicas fotografías, “posteas” frases célebres o compartes un texto… posiblemente te hayan dicho algo así como “¿y eso a quién le importa?”.

Pero hay algo que en el imaginario colectivo se mece desde hace décadas: la política a pocos importa. No es broma. No se trata de simpatizar, ni de coincidir con determinada corriente partidista. Eso no es política solamente. Hemos llevado el término “política”, a una actividad que se acota a los partidos políticos, cuando el concepto más amplio, señala que política es una actividad cuyo objetivo esencial es resolver pacífica y razonablemente conflictos entre las personas y los grupos humanos.

Es, en una forma particular, afrontar los conflictos que deben resolverse democráticamente dentro de un territorio determinado; la política es la forma de hacer gobierno, organización y solución de problemas.

Pero hemos asociado el concepto a una actividad partidista y por eso, el rechazo es casi generalizado. Es cierto que el principal objetivo de los partidos políticos es ganar elecciones pero, a partir de ahí, el desencanto es natural, no porque los gobiernos emanados de determinados partidos incumplan con sus promesas de campaña, sino porque los oponentes generan un clima emocional de desilusión.

No nos extrañe pues, que el concepto de “política” sea una de las cosas que poco le importen a la gente, pero sucede que a partir de una propuesta de campaña, vendrá la esperanza de tener una mejor ciudad, un mejor estado y un mejor país.

Aunque la política no nos importe, es fundamental formar parte de ella mediante una participación activa, desde el voto mismo, porque a partir de ahí se construyen futuros. Pero, aunque no nos guste, aunque no nos importe y aunque digamos que no nos interesa, hoy más que nunca, se necesita que todos participemos o, en el otro extremo, que después nadie se queje.

Decía arriba, que las razones, para que algo tenga importancia, depende totalmente de la persona, incluso de su estado de ánimo, porque mientras una cosa material satisface a alguien, un sentimiento es más fuerte para otra. Los partidos políticos deben emocionar a las personas, de eso se trata el enamoramiento, pero cuando el desencanto es brutal, ni cómo remediar las cosas. Al tiempo.