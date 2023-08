La polémica sobre los libros de texto

Ciudad de México.- En las últimas semanas se desató una polémica debido a los contenidos de los libros de texto del sistema educativo mexicano. A lo largo de los años y durante los gobiernos emanados del PRI, PAN y ahora con Morena, ha habido varias discusiones sobre su contenido ideológico en las que algunos críticos han asegurado que se promueve una visión sesgada de la historia y la política en México, mientras que otros defienden que reflejan una perspectiva más equilibrada.

También se han abordado los errores y omisiones, lo que ha generado críticas sobre la calidad y precisión de su contenido sobre historia, geografía y ciencia, así como su actualización y pertinencia, en la que se ha argumentado que los contenidos estaban desactualizados y que no reflejaban los avances científicos ni tecnológicos.

Por eso, en los últimos años se planteó la necesidad de incorporar temas como educación sexual, diversidad de género y derechos humanos de manera más integral.

Sin embargo, la discusión nacional no había sido tan intensa y dividida, hasta ahora, en la que incluso algunos gobernadores de oposición frenaron su entrega y distribución.

Esto comenzó en mayo de este año, cuando la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) interpuso una demanda de amparo contra la impresión de los libros de texto gratuitos del ciclo escolar 2023-2024, afirmando que se diseñaron sin consultar a la comunidad educativa y sin apego a los planes y programas de estudio vigentes.

La jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa, Yadira Medina Alcántara, admitió la demanda a trámite y el 24 de mayo, resolvió que la SEP debía suspender de forma provisional la producción de los libros de texto y demostrar que siguió los procedimientos legales.

Luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) no cumpliera con lo solicitado, el 31 de julio, la jueza determinó que se debía suspender de manera definitiva la producción y distribución de los libros de texto gratuitos. Entre los señalamientos hay errores, y pocas páginas para matemáticas, además de un supuesto enfoque político.

Por otra parte, la SEP respondió que “se trataba de una nueva familia de libros que se inscribe en el proceso de transformación de la educación en México”, y a partir de ahí, la discusión prácticamente se dividió en dos bloques: por una parte, están los grupos afines y personas identificadas con las políticas del Gobierno federal, y por otra, quienes se oponen a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Qué dice la ley? El artículo Tercero de la Constitución Mexicana, en el párrafo quinto, se coloca a los maestros como el primer ente en el proceso educativo y no considera a los padres de familia, mientras que en el décimo párrafo de este artículo, indica que es el Ejecutivo federal quien debe determinar los principios rectores y objetivos de la educación básica, así como planes y programas de estudio para todas las escuelas en el país.

Quizá en un futuro y para evitar esta polarización, debería crearse una entidad independiente en la que puedan participar profesores apoyados por especialistas sin ninguna filia política. La polarización no ayuda a la educación, porque hay críticas a favor y en contra alejadas de la realidad. No podemos estarnos peleando por todo. Lo que necesitamos en este país son soluciones, no divisiones.