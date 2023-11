La podredumbre de la Fiscalía

Para nadie es secreto que la Fiscalía General del Estado incluyendo, por supuesto, a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, mejor conocida como la FEM, y el Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) dan una pésima atención a las víctimas y usuarios, claro sin generalizar porque también hay buenos elementos, que se les puede llamar “servidores públicos”, sin embargo, sí podemos afirmar que una gran mayoría del personal que trabaja dentro de estas instituciones, no cumplen con su deber de brindar un trato de calidad, pasando por el arco del triunfo los principios que la misma Ley General de Víctimas señala, como la protección a la dignidad de las personas, que implica el no ser objeto de violencia o arbitrariedades por parte del Estado, y en todo momento el deber de respetar su autonomía, a considerarla y tratarla como fin de su actuación, situación que no ocurre, pues bien se sabe que la violencia institucional es una realidad, ya que desde el momento de la interposición de la denuncia es un calvario, tan solo esperar horas para que te levanten la denuncia y peor aún volver un día después porque no hay personal o porque ya salieron de turno y no los pueden atender.

Asimismo, las víctimas terminan siendo criminalizadas y responsabilizadas por su situación de víctimas, llegando al extremo de desincentivar la denuncia. Imagínese que llegue usted a la FEM, después de haber sufrido múltiples agresiones de violencia familiar, inmersa en un ciclo de violencia y después de un tiempo cuando se ha sentido empoderada e informada, decide ir a denunciar a su agresor, pero lo primero que se topa al llegar a las instalaciones de la Fiscalía General, es que le digan, que no le pueden recibir su denuncia porque tiene que ir a interponerla hasta la FEM que se ubica por la avenida Durango, aún y cuando en la Fiscalía General se cuenta con personal de la FEM precisamente para levantar denuncias, sin embargo, no se la quieren recibir allí, por lo que, la hacen recorrer toda la ciudad en transporte público para llegar a la FEM, sin embargo, cuando llega se encuentra en una sala de espera llena, en donde los tiempos de espera oscilan entre 2 a 4 horas. Cuando por fin es su turno resulta que no la pueden atender porque es la hora de salida del personal y, por tanto, le dicen que vuelva al día siguiente pero que coma antes de ir porque puede tardar otras 4 a 5 horas. Al día siguiente usted se presenta nuevamente, y como es de costumbre la citan a las 9 de la mañana, pero la atienden tres horas después, y resulta que el Ministerio Público que la atiende, le pregunta ¿está segura que quiere presentar la denuncia? ¿Mire que van a meter a la cárcel a su esposo? ¿Pues qué le hizo señora? Piénsala bien, porque no hay marcha atrás.

Pero aún y con todas las resistencias y violencias por parte de quienes son encargados de procurar la justicia, usted logra denunciar a su agresor, sin embargo, se topa con la falta de la debida diligencia, porque su carpeta de investigación se la turnaron a una Ministerio Público que tiene asignadas más de 2 mil carpetas y por tanto, tiene que estar acudiendo infinidad de veces a ver cómo va su asunto, porque la lentitud en la investigación es usual, pero resulta que cada vez que va, la atienden dos o tres horas después si es que le fue bien, porque a veces el Ministerio Público que trae su carpeta anda en juicio, o renuncio y se la pasaron a otro, entonces le dicen que vuelva después.

Al final termina siendo revictimizada por el propio sistema, y su condición se agrava precisamente porque le obstaculizan e impiden el ejercicio de sus derechos, exponiéndola a sufrir un nuevo daño por la conducta de los servidores públicos. Imagínese que quien tiene la obligación de garantizar la seguridad, protección y bienestar físico y psicológico e intimidad de las víctimas, son quienes la violentan, bien dicen que vivimos en un mundo al revés.

Pero ese trato en las fiscalías no es nada nuevo, se encuentra presente aún y cuando se cambie de administración, e incluso se ha empeorado. Es más se conoce que la atención en la FEM es todavía peor que la atención que se da en la Fiscalía General, pues se sabe que a la FEM mandan a todos los que no quieren en la General, es decir a los castigados, los cuales terminan desquitándose con las víctimas, por la pésima atención que brindan.

Ahora súmele las renuncias masivas por parte de los y las empleadas de ambas fiscalías pues tan solo en lo que va del año en la Fiscalía General como en la FEM han renunciado más de 40 personas y mucho se debe a los bajos salarios, a la excesiva carga de trabajo, y el acoso laboral que sufren por sus superiores, pues aunque reciben compensaciones adicionales a su sueldo, dichas compensaciones no son suficientes y se asignan de manera discrecional.

Y como diría el buen Eduardo Galeano, la injusticia, fuente del derecho que la perpetúa, es hoy por hoy, más injusta que nunca, al sur del mundo y al norte también.

Facebook: Dra. Olivia Aguirre Bonilla