La pesadilla americana

¿En qué momento el sueño americano se convirtió en una pesadilla? Los flujos migratorios no han cesado, al contrario, se han incrementado. Hace al menos tres o cuatro décadas la economía mundial pugnaba por el libre paso de mercancías y al tiempo que las fronteras se abrían para que el mercado hiciera lo suyo, esas mismas fronteras se cerraban para la gente que no busca otra cosa más que mejorar su vida. La indiferencia no ha hecho ni harán una política migratoria y parece que siempre habrá un tráiler para recordarnos que el pendiente sigue ahí.

Estructurar una estrategia migratoria implica coordinación y colaboración a nivel internacional, no se trata solo de lo que un gobierno decida hacer, porque si las acciones que este haga no están en línea o coordinación con los otros países involucrados, entonces la estrategia o la política, no funciona.

Estamos ante un problema mayúsculo que los gobiernos simple y llanamente han querido ignorar, porque entre sus causas se encuentran problemas sistémicos de tipo económico, social, de pobreza, desigualdad e inseguridad, por decir lo menos, que no se resuelven con dinero. Se trata, en el caso muy concreto de Centroamérica (de donde tan solo en abril del año pasado llegaron más de 178.000 personas) de tejidos sociales rotos, con problemas que el dinero no resuelve.

La idea de Joe Biden de destinar cuatro mil millones de dólares a países de la región para atacar las causas de la emigración, como la pobreza o la violencia, no cambia nada. La región recibe 11 mil millones de dólares por concepto de remesas, casi el triple de una medida que ni siquiera cuenta con evidencia de que esto funcione o alivie algunos de los problemas de la gente que busca irse de estos países.

Las buenas intenciones de Obama no llegaron a rendir frutos porque siempre hubo y habrá problemas y asuntos más importantes con los cuales lidiar; y las ocurrencias de Trump que tenían a la xenofobia como política, solo dejó más problemas que soluciones. La migración siempre ha sido una papa caliente que nadie quiere, que todos usan, de la que todos hablan en período electoral, pero que nadie soluciona.

Mientras tanto, México como país de paso y también como origen de migrantes, no ha logrado del todo influir en la política de migración, pues tenemos nuestros propios demonios internos, llámense crimen organizado y narcotráfico, los cuales dificultan sobremanera una estrategia que beneficie o que al menos no perjudique a los miles de migrantes que cruzan nuestro país.

Y todo esto nos lleva al flagelo que lo pervierte y lo complica todo: la corrupción. La corrupción desde estos países expulsores de migrantes, la cual corrompe todo, economía, salud, educación, seguridad, y que no les deja a sus ciudadanos más opción que salir; la corrupción en México que se aprovecha y lucra con la necesidad de la gente, tanto en algunas instituciones como en redes de crimen organizado que tienen un negocio de millones de pesos montado sobre la vida de las miles de personas que solo buscan el “sueño americano”.

Y aun hay más, la corrupción que permite que un tráiler lleno de gente, en condiciones inhumanas cruce la frontera y “evada milagrosamente” retenes. Y es aquí donde desgraciadamente, un tráiler y la muerte de 67 personas pone en la agenda pública ese pendiente sin resolver, esa papa caliente que nadie quiere tocar.

Ciudad Juárez es un lugar conformado y hecho por migrantes, desde aquellos que deciden quedarse, hasta los que solo pasan por aquí. Conocemos esa necesidad que los impulsa a moverse a pesar de los peligros que esto conlleva, por eso el compromiso del gobierno mexicano es fundamental en la construcción de la política migratoria, porque nosotras más que nadie sabemos que la tragedia del tráiler no va a detener a quienes persiguen el sueño americano.