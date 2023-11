La permanencia de Marcelo Ebrard y su relación con el estado

Como lo anticipamos el catorce de julio de 2023 en el artículo “Qué hará Marcelo si no es electo candidato”, Marcelo se quedó en Morena. Contrario a lo que muchas voces y opinadores pensaban, yéndose a Movimiento Ciudadano o hasta con el frente Prianista, se dijo en estas mismas páginas del Diario que ya había hecho sus cálculos, que deshojo la Margarita y llegó a la conclusión que irse con Movimiento Ciudadano “no le alcanzará para ser Presidente de la República y no ganará nada rumbo a 2030, y perderá el liderazgo y capital político que ha ganado y con ello desaparecer como figura política preponderante.”

Y como dijimos en aquellas líneas, consideramos que se quedó en Morena porque aun perdiendo la nominación, puede conservar su liderazgo y ganar mucho, y no nos equivocamos pues este mismo lunes que dio a conocer su decisión informó que había solicitado participación en diversas comisiones de Morena (sobre todo lo que tiene que ver con la selección de candidatos) y que se respetara las aspiraciones de los liderazgos que lo acompañaran en el país.

De esta manera y también como lo dijimos hace cuatro meses, va a buscar obtener para su grupo diversas posiciones en todo el país a los diferentes cargos de elección popular, no sólo de diputados y senadores, sino diputados locales, alcaldes y regidores. Lo único que, por el momento, no va a poder conseguir rumbo a 2024 será postular a algún candidato a Gobernador (a).

Por esto es que Marcelo gana perdiendo, porque así como lo dijimos lo anunció: va a buscar la candidatura Presidencial de 2030, ya con un grupo y un liderazgo más fuerte, partiendo del supuesto que Claudia Sheinbaum no pueda imponer a alguna figura de su preferencia (que queda claro que Marcelo no será), pues ya sin Andrés Manuel en la presidencia no tendrá que subordinarse a nadie (pues es difícil que lo haga con Claudia como lo hizo con Andrés Manuel, por el respeto que siempre le tuvo al Presidente y a su liderazgo, que no es el mismo que le tiene a ella y dejó claro en la búsqueda de la candidatura).

De esta manera Claudia Sheinbaum, durante toda su Presidencia (estoy seguro que Claudia será Presidenta y por un muy amplio margen con la mayoría de diputados, senadores y gubernaturas) tendrá que compartir el liderazgo en Morena con Marcelo Ebrard, pues sin la figura de Andrés Manuel como máximo líder político del partido (quien mantenía cohesionado a todos los liderazgos), tendrá que ceder espacios y negociar para evitar fracturas, como se advertía en la Ciudad de México de haber quedado su candidato Omar García Harfuch, que aunque salió arriba de las encuestas, por cuestión de genero resultó nominada Clara Brugada, del grupo original de Morena (fundadora).

Bien por Marcelo, Morena y Claudia Sheinbaum, porque necesitaba empezar su precampaña con un mensaje de unidad y cohesionados todos. Bien por el Presidente de la República porque con eso dejará un partido fuerte con miras a continuar su cuarta transformación donde necesita ganar, además de la Presidencia, la mayoría calificada para sacar adelante sus reformas pendientes, en el Congreso. Mal para el prianismo que esperaban ver sangre en el ring.

Por el lado de Chihuahua ganan los Marcelistas que lo acompañaron y resistieron hasta el final, siendo la más visible la senadora Bertha Caraveo y su grupo. Y aunque en Chihuahua, como en todo el país, muchos que se decían Marcelistas privilegiaron al partido que a él en aras de la unidad y sobre todo del López obradorismo, estoy seguro que tomará en cuenta a muchos de ellos en el caso de que el partido decida cederle espacios en el Estado, varios de ellos y ellas morenistas de cepa.

Una decisión acertada la de Marcelo, porque como él lo dijo, no sólo fue congruente con el movimiento y con la lucha por la transformación del país, donde sólo ve, por el momento, espacio en Morena, también porque ha formado ya un liderazgo fuerte que se necesita en el partido guinda, con miras a la continuidad de la transformación. Ojalá que su compromiso con la 4T siga siendo auténtico y fuerte, que le permita desterrar, políticamente hablando, a los enemigos de México: esos que tanto daño le han hecho al país con saqueo y corrupción y sólo ven el poder para seguir gozando de privilegios y hacerse ricos.