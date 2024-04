La penosa conducción de la política exterior

López Obrador ha dicho en varias ocasiones que la mejor política exterior es tener una buena política interior. Esto es un absurdo y denota la ignorancia del Jefe de Estado en materia internacional. Una cosa no tiene nada que ver con la otra.

Quizá Estados Unidos es el país más fuerte en el mundo. Su economía, su poder militar, y la influencia que ejerce no nada más en el hemisferio, lo colocan como uno de los países más relevantes en la conducción de la política internacional. La posición más importante de su gobierno, después de la Presidencia, es justamente la de Secretario de Estado, quien se encarga de la conducción las relaciones con otros países.

Estados Unidos puede tener un desorden interno en muchas ocasiones sin que eso merme la conducción de su política exterior. Ha sucedido en otras ocasiones que, mientras interviene en Medio Oriente o en Afganistán, su gobierno tiene que cerrar temporalmente porque el Congreso no se pone de acuerdo en materia presupuestal. No, señor Presidente, una buena política interior no quiere decir que se tenga una buena política exterior.

Desde que llegó al gobierno, López Obrador dijo que viajaría poco. A la fecha ha ido en cuatro ocasiones a Estados Unidos, una a varios países de Centroamérica, a Chile y a Colombia. A López Obrador no le gusta asistir a cumbres o foros internacionales, pues en varias ocasiones llegó a mandar al Canciller Marcelo Ebrard a los foros de Davos, G-20, entre otros.

Es probable que la razón por la cual no le guste salir a López Obrador es que el foro en esos lugares no le va a aplaudir sus ocurrencias e improvisaciones, como cuando es celebrado aquí en la conferencia mañanera. A la comunidad internacional no le interesa si Claudio X. González dijo determinada cosa, o si Ricardo Salinas no paga impuestos, ni tampoco le interesa ver videos de Chicoché en las mañaneras que parecerían más un show cómico-mágico-musical que un ejercicio informativo. En pocas palabras, al foro internacional no le interesan los chismes, que es de lo que está plagada su conferencia mañanera.

Es por eso que México se ha ido aislando del mundo en este gobierno. Desde su origen como nación, México siempre ha tenido problemas de diversa índole. Sin embargo, en los gobiernos postrevolucionarios y una vez que el gobierno fue reconocido por la comunidad internacional, México siempre había tenido un papel relevante en el concierto de las naciones.

La diplomacia mexicana siempre había sido un ente de mucha tradición. Cancilleres como Genaro Estrada Félix, Emilio Rabasa y Bernardo Sepúlveda Amor le dieron buen nombre a la conducción de la política exterior de México.

En su momento México se opuso a la invasión de Italia a Etiopía, por allá del año de 1935. Esta fue la razón por la cual Etiopía siguió manteniendo su lugar en la Liga de las Naciones, antecedente directo de la actual Organización de las Naciones Unidas.

En el mismo sentido, en 1962 y después del triunfo de la Revolución cubana, México se opuso a la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos. Fue por esta acción por la que México no tuvo focos insurgentes que hubieran sido patrocinados por la isla como sucedió en prácticamente todo el hemisferio. En el mismo sentido, esto ayudó para que México y Cuba mantuvieran siempre relaciones respetuosas; esto favoreció al pueblo cubano más que al gobierno de Cuba.

La cancillería mexicana tiene un Servicio Exterior Mexicano, que es un cuerpo diplomático profesional y dedicado justamente a ello. Se cuenta igualmente con el Instituto Matías Romero, entre otras muestras de la importancia que le ha dado México a la política exterior.

México, en ejercicio de esa política exterior responsable, fue siempre un refugio para perseguidos por razones de ideología política, religiosa, entre otras. Nuestro país recibió integrantes de la diáspora judía y libanesa en el primer cuarto del siglo pasado (en incluso antes). En ese mismo sentido, México fue el nuevo refugio para republicanos españoles después de la Guerra Civil en aquel país. A partir de las dictaduras militares de Chile y Argentina, México le abrió las puertas a muchas personas de ese origen.

Sin embargo de unos años para acá, el papel de México en la diplomacia se limitó a colocar en puestos claves a personajes que enviaran un mensaje de tranquilidad a los mercados internacionales. Sustituimos la diplomacia política y humana por la diplomacia mercantil. No estoy diciendo que necesariamente esté mal, pero las relaciones entre países son mucho más que un superávit o un déficit en la balanza comercial. Hasta aquí todo bien.

México ha perdido ese papel relevante en el mundo y ese liderazgo latinoamericano y respeto que se tuvo por años. Primeramente el penoso incidente del “Comes y te vas” de Vicente Fox marcó un parteaguas en nuestra política exterior. Y de ahí parecería que, con algunos altibajos, pero hemos perdido capital diplomático.

Durante esta administración este gobierno se ha peleado con varios gobiernos del mundo, atendiendo estrictamente a los dogmas ideológicos de quienes hoy gobiernan. El Presidente López Obrador ha abierto frentes con España, pues exige disculpas por la conquista; con Austria por el famoso penacho de Moctezuma; con Panamá porque no aceptaron a Pedro Salmerón como embajador; con Perú, por el supuesto golpe de Estado dado por Dina Boluarte ‘y la derecha’ en contra de Pedro Castillo; con Javier Milei, porque los dos son protagónicos y se encuentran en las antípodas ideológicas (aunque ambos se hacen llamar liberales).

El Presidente que dijo que, en la conducción de la política exterior, había que voltear a ver al sur (en referencia de que no todo era Estados Unidos) pero se ha peleado con varios gobiernos justamente del sur. Sin embargo, ninguna de esas diferencias había escalado tanto como el actual conflicto con Ecuador.

El Presidente López Obrador cuestionó la legitimidad del proceso electoral ecuatoriano mediante el cual resultó electo el actual Presidente de Ecuador, Daniel Noboa. López Obrador dijo que el asesinato del candidato Fernando Villavicencio había afectado a la candidata del correísmo en Ecuador, y por ello había resultado electo Noboa.

Naturalmente que esto es una clara intromisión a los asuntos internos del Estado ecuatoriano, en una franca violación a los principios de respeto y no intervención de las naciones. Justamente lo que establece la doctrina Estrada fue ignorado por el mandatario mexicano.

A raíz de ello Ecuador declaró como persona non grata a la embajadora de México en Ecuador. Le Embajadora abandonó el país. Posteriormente, y derivado de la cacería de brujas (o lawfare) emprendido por el gobierno de Noboa en contra de los funcionarios del gobierno de Rafael Correa, su ex vicepresidente Jorge Glas pidió asilo en la Embajada de México en Quito.

Esto emula justamente el asilo del que por años gozó Julian Assange en la Embajada ecuatoriana en Londres. Assange vivió por años en dicha embajada, auspiciado precisamente por el gobierno de Correa.

El asilo a Glas fue concedido por el gobierno mexicano y estaban esperando el salvoconducto para sacarlo del país y traerlo a México. Sin embargo, como una gavilla de delincuentes, policías y agentes del gobierno ecuatoriano invadieron la Embajada de México en Quito, violando los principios más básicos de derecho internacional que existen, con el objetivo de arrestar a Glas.

Al margen de si Glas es culpable o no lo es, o de las razones por las cuales México decidió conceder el asilo a Glas, el recinto de la Embajada es inviolable y resulta sumamente grave que las autoridades ecuatorianas se metan como si estuvieran cateando un garito.

La reacción mexicana fue inmediata y rompió relaciones diplomáticas con Ecuador. Igualmente presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia.

De este último incidente, sin la menor duda que el único culpable es el gobierno ecuatoriano. Resulta inadmisible una violación al derecho internacional la actuación de Ecuador. Por eso me resulta irrisorio que en México, con tal de golpear al gobierno de López Obrador, haya quienes lo celebren.

Sin embargo, a pesar de todo esto, la incógnita que me queda es si esto hubiera pasado en otros gobiernos. Es evidente el deterioro institucional del gobierno mexicano ante los ojos del mundo, y esto parecería una invitación para que se le falte el respeto a México. Es claro que el Presidente busca constantemente pelear con homólogos de otros países para despertar un patriotismo barato en México y que le reditúe votos.

En lo personal no creo que esto hubiera sucedido, por ejemplo, en el Gobierno de Enrique Peña Nieto o en el de Felipe Calderón. Si Ecuador, un país hermano, se atrevió a catear la Embajada de México es precisamente porque advirtió el descrédito que tiene México actualmente en el mundo. Esto no significa que la actuación de Noboa y su gobierno haya sido correcta, pues como todo mexicano, la condenó enérgicamente. Pero no dejo de pensar que en otros gobiernos esto no hubiera sucedido.