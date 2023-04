La paz y el vino

Hace algunas semanas compartí en este espacio la postura de Thin Nhat Han sobre la paz. Él expresaba que, contrario a lo que pensamos frecuentemente, la paz no es un fin que se alcanza, sino más bien una acción que se habita cotidiana y conscientemente. En ese sentido, cada acción nuestra puede contener paz si logramos fijar nuestra conciencia en impregnar ese matiz a nuestro presente, en reconciliarnos con él, en aceptarlo con los brazos abiertos para escuchar lo que nos trae. Más aún, también puede ser paz el responder, desde nuestra particular congruencia a aquello que surge en este presente. Resulta grato y nutritivo encontrarse a personas que, en su camino, van habitando la paz en ellos y en su entorno.

En este feriado tuve la bella oportunidad de visitar un viñedo en Casas Grandes junto con mi pareja y mis suegros. Este sitio, muy recomendado para visitar, se llama La Turbina. El llegar fue un ligero conflicto pues, aparte de estar unos minutos tarde, nos perdimos y las ganas de arribar frente a la responsabilidad de no atrasar al grupo del que seríamos parte, incrementó la tensión. Por suerte, aunque frecuentemente la emoción de llegar o de realizar una acción determinada (sobre todo en familia) logra arrancarnos de la paz, esta vez contuvimos nuestra respiración y decidimos, ya que no quedaba de otra, no amargarnos por los minutos perdidos sino esperanzarnos en la llegada.

Finalmente en el lugar, nos encontramos con una familia apasionada por el vino que había empezado hace 5 años con el proceso de reencontrarse y apostar por el territorio mexicano como sitio donde cultivar sus sueños. No quiero decir que soñar con otros sitios sea malo, más bien realzo esa paz que decidieron tener al seguir congruentemente la brújula de su pasión y del reencuentro que les llamaba. Más allá de la calidad palpable de sus productos, vino, quesos, mermeladas, entre otros, y del calor con el que fuimos recibidos, lo que más me llamó la atención fue la paz y convicción que lograba transmitir cada miembro de La Turbina en la realización de sus actividades. En primer lugar, nos recibieron con nuestro perro y nos permitieron que lo soltáramos y entendiendo que mi perro es un verdadero torbellino, ¡ya daban muestras de una paz interior muy alta! Pero más allá de la broma, los miembros de La Turbina inspiran paz en su remar conjunto mientras buscan que su entorno participe, se reconozca y disfrute de los frutos que trae esta propuesta. Su proyección es amplia y en todo momento, se constata su compromiso con dejar el nombre del lugar que habitan en lo alto. De esta manera rescatan las características naturales del estado y del país para producir un vino maravilloso y demostrar que México, sin dejar de lado su tequila, su sotol, su mezcal y demás bebidas tradicionales, también puede tener un vino de excelente calidad. Estoy seguro que seguirán adaptando sus propuestas desde la paz con su entorno. Por mi parte, disfruto esta paz con un vino y llevo conmigo la gratitud y los matices aprendidos en esta experiencia. La paz también puede habitar un vino.

