"Me llevó mucho tiempo desarrollar una voz y, ahora que la tengo, no me voy a quedar callada."

Madeleine K. Albright

El día de hoy quise opinar sobre la participación política de las mujeres y para esto es importante hacernos la siguiente pregunta: ¿Cómo vamos avanzando en el tema?

La participación de las mujeres en la toma de decisiones consiste en una base para la democracia representativa. En una sociedad donde más de la mitad de sus integrantes son mujeres cabe destacar que el reconocimiento de su participación es de suma importancia. Tampoco es posible pensar en el desarrollo de un país sin la inclusión de la mitad de sus integrantes en la toma de decisiones, es por ello que a partir de la reforma constitucional en materia de paridad cuyo decreto fue publicado el 6 de junio de 2019, se estableció la obligación del Congreso de la Unión y los congresos de las entidades federativas armonizar la regulación en materia de paridad de género.

Y también ver el avance que por primera vez en Chihuahua se da, ya que tres mujeres encabezan los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Empezando primero con la ganadora de la elección a gubernatura, María Eugenia Campos Galván, este hecho histórico y sin precedente se logra en Chihuahua, convirtiéndose así en la primera mujer en ocupar la silla de la gubernatura; posteriormente el Congreso del Estado designa a la diputada Georgina Bujanda Ríos como la presidenta de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, y así mismo con el nombramiento de Myriam Hernández como titular del TSJ. Chihuahua marca un precedente en el empoderamiento de la mujer, pues es la primera ocasión desde la fundación del estado, en 1824, en que los tres poderes son encabezados por mujeres, siendo también la primera ocasión en que mujeres están al frente del Ejecutivo y del Judicial.

También quisiera comentar que Ciudad Juárez tiene una participación enorme de mujeres y son mujeres sumamente destacadas, que continuamente están trabajando tanto en comunidad, política y cuestiones académicas.

Y me enorgullece que esto está pasando y es una realidad que estamos viviendo, pero también hay que reconocer que llegar a esto no ha sido sencillo, es por ello que a lo largo de la historia nos hemos apoyado en convenciones, instrumentos y programas como lo son: La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer que defiende el derecho de las mujeres a participar en la vida pública, mientras que la Plataforma de Acción de Beijing propone eliminar los obstáculos para la participación igualitaria y cabe destacar que sin todos estos instrumentos seguramente ahorita la historia en Chihuahua sería diferente.

No obstante, es necesario como recomendación que las autoridades, los partidos políticos y la sociedad civil muestren un verdadero compromiso y participen activamente, con el fin de lograr una igualdad real entre hombres y mujeres en materia de participación política pues, como pensaba Montesquieu desde el siglo XVIII, debemos tener en cuenta que la medida de la libertad que tenga una sociedad depende de la libertad que disfruten las mujeres de esa sociedad.

Como se puede observar todavía hay mucho por hacer para lograr una verdadera democracia de ciudadanía para las mujeres, pero sin duda vamos avanzando y seguiremos avanzando conforme vayamos entendiendo que la participación de las mujeres hoy en día es verdaderamente necesaria y cada vez somos más las mujeres que participamos en ella.