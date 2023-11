El derecho canónico establece que solamente los hombres pueden ocupar el cargo de Obispo de Roma. Sin embargo, en el siglo IX, hubo en Roma una mujer que ostentó el Papado por cerca de dos años.

La Papisa Juana por años ocultó su verdadero género. Esto con el fin de poder participar en la Curia. Con el tiempo, la Papisa Juana llegó a ser electa Papa, bajo un nombre masculino.

Se dice que Juana dio a luz en una procesión, que fue cuando descubrieron que en realidad era mujer. Desde entonces, al momento de elegir un Papa, se le hacía sentarse en una silla con un orificio para verificar su sexo.

Con los años, se ha manifestado que esto en realidad es una leyenda y que nunca pasó.

La tradicional división de poderes contenida en nuestro sistema constitucional encuentra su origen en la teoría de los pesos y contrapesos de los ingleses, retomada por Montesquieu en “El espíritu de las leyes”. La idea de esta difusión del poder es justamente que nadie concentre poder suficiente porque esto deviene posteriormente en tiranía.

El Supremo Poder Conservador fue una figura contenida en nuestro orden jurídico en el siglo XIX. La función de este poder era justamente borrar esta división de poderes, asignando a este poder la posibilidad de anular los actos del Congreso, del Ejecutivo, y de la Judicatura.

Es decir, la división de poderes, tal como fue concebida, era solamente una ilusión pues el poder se asumía por los integrantes de este poder. Evidentemente este poder fue eliminado para evolucionar a nuestro sistema actual. A más de 100 años de la existencia de esta figura, parece que en México vamos para atrás, estableciendo nuevos supremos poderes conservadores.

El Instituto Nacional Electoral, así cómo el Tribunal Electoral llevan años arrogándose facultades con las que no cuentan. La Constitución establece claramente que para la elección de Senadores y Diputados se debe cumplir el principio de paridad. Esto implica que la mitad de las candidaturas son para hombre y la mitad para mujeres.

En lo personal critico esta posición. La capacidad no depende de los genitales. Pero finalmente esta postura está establecida en la Constitución, por lo que es obligatoria. El problema surge cuando, fuera de los márgenes que establece la propia Constitución, el Instituto Nacional Electoral y el Poder Judicial de la Federación establecen que, además de las cuotas de género contenidas en la Constitución, se deben crear más acciones afirmativas.

Ya en varias ocasiones en este mismo espacio he escrito respecto a las cuotas de género establecidas para las nueve gubernaturas que se disputarán el año que viene. Las autoridades electorales (entiéndase Instituto Nacional Electoral y Tribunal Electoral), en vez de ver que se trata de nueve elecciones locales, entienden que se tratan de nueve cargos representativos. Nada más lejano de la realidad.

Esta postura de las autoridades electorales es centralista, pues desestima la libertad y soberanía de cada Estado. Esta resolución ya fue adoptada por las autoridades electorales para el proceso que viene el año siguiente.

Pero además de ello, las autoridades electorales se insertan cada vez más en la vida interna de los partidos políticos.

Primeramente, se establecen lo que las autoridades llaman “bloques de competitividad”. En términos generales, los partidos deben postular principalmente mujeres en los distritos donde tengan mayores posibilidades de ganar. Esto no está establecido en la ley, pero las autoridades electorales prevarican al establecer esta medida.

Por otro lado, establecen también acciones afirmativas para la comunidad LGBT. Esto con el argumento de que dicha comunidad requiere una representación en el espectro público de México. Por ende, se deberán asignar candidaturas al Congreso (tanto de Mayoría Relativa como de Representación Proporcional)

Me resulta absurdo que se establezcan esta clase de cuotas dependiendo de las preferencias sexuales de las personas. ¿Desde cuándo la orientación o preferencia sexual es un elemento que debe ponderarse para asignar candidaturas? ¿A qué hemos llegado?

Esto resulta excesivamente absurdo. Máxime que con las nuevas tendencias, la progresía sostiene que existen más de dos géneros (aunque la Constitución solo contempla dos). Incluso, aquellos que no se asumen ni como hombres ni como mujeres, pueden elegir cómo postularse. Esto, evidentemente, porque la Constitución solo habla de dos géneros.

No tengo problema con que alguien diga que no se asume como hombre o mujer. Pero si un elemento de lo que se pondera para asignar candidaturas es el sexo, entonces bajo esa lógica no pudieran entrar en ninguna de las dos únicas categorías que existen.

En el mismo sentido, las autoridades electorales establecieron una candidatura “migrante”. Es decir, asignar espacios de representación política a aquellos que no viven en México. Este es el colmo del absurdo. Se supone que los representantes populares deben tener una cierta vinculación con la población que van a representar. Se pudiera decir entonces que representan a los que están en el extranjero. Por tanto, aquel migrante que trabaja como jornalero agrícola en California estaría representando a un estudiante que vive en Madrid. Nada más absurdo que esto. Además, se rompe con un principio constitucional que es ser vecino de un Estado determinado.

Por otro lado, la acción afirmativa de los indígenas es otra que surge con esta corriente “buenaondita”. Creo que es la única que pudiera tener un sustento histórico, para aquellos integrantes de las comunidades donde viven los pueblos originarios.

Sin embargo, las comunidades indígenas son de autoadscripción. Es decir, un hombre blanco y caucásico que sea aceptado por una comunidad indígena, es indígena en términos de ley.

Por ello, acreditar este extremo será un absurdo. Incluso, llevando estos extremos a un nivel ridículo, pudiéramos decir que un hombre blanco se asume como mujer (de conformidad con la progresía) que es indígena (porque se auto adscribe a una comunidad). Ni modo de aplicar la prueba que aplicaba la Curia después de la Papisa Juana, pues la propia progresía disocia sexo de género.

En este mismo sentido se establece también una acción afirmativa para los afromexicanos. ¿Cómo se acredita este extremo? Apelar a un análisis genético o a rasgos físicos nos recuerda mucho las pruebas que hacía la Alemania Nazi para verificar la pureza de los integrantes de la sociedad aria.

En los hechos, las autoridades electorales están estableciendo un apartheid político-electoral, al segmentar a una población de esa forma.

También se asignan cuotas para los discapacitados. Sin embargo, ¿cuál es ese rango? Desde quien tiene pie plano hasta quien es parapléjico puede apelar a esta discapacidad.

Creo que es momento de reflexionar que las cuotas o acciones afirmativas no garantizan una representatividad deseada. La única forma de que un representante sea legítimo es que lo vote el pueblo. Los partidos políticos son aquellos quienes deben ponderar las posibilidades de postular a determinados candidatos para llegar a ciertos sectores específicos del electorado.

Tratar de obligar a los partidos a asumir esta clase de posturas, nos lleva a un extremo donde, las autoridades que deben organizar elecciones y velar por la legalidad de las mismas, se convierten en el Gran Elector, pues son estos los que deciden en lugar de los partidos políticos a quién se postulará, en dónde y a qué cargo.

Las autoridades electorales asumen estas facultades (sin tenerlas) bajo la malentendida premisa que, como la ley no lo establece, ellos deben suplir esa deficiencia. Esto es un exceso, pues si el órgano constitucionalmente facultado para emitir normas, no ha decidido hacerlo, es por algo.

Estas autoridades se han convertido fácticamente en un Supremo Poder Conservador, que trata de decidir en lugar del Congreso, muchas situaciones que están fuera de su ámbito de competencia.