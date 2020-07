La pandemia y los secretos de una casa

La pandemia no fue la razón de que surgieran los problemas, los problemas ya estaban aquí. Si hay algo que la contingencia sanitaria ha hecho evidente son las grandes diferencias que existen entre los grupos sociales en

ciudades tan segregadas como la nuestra. Es curioso que siendo todos los ciudadanos iguales según la ley, la salud, la vivienda y el trabajo nos traten tan diferente.

Empezaré por cómo han vivido el “quédate en casa” muchos juarenses en su vivienda. ¿Usted necesita cierto espacio para no sentirse ahogado y tener cierto nivel de privacidad? Bueno, pues en el suroriente el 85 por ciento de las familias vive en condiciones de hacinamiento pues en la mayoría de las casas el número de integrantes por familia es mayor al promedio de la ciudad. Allá en el siglo XX los estándares más críticos decían que la vivienda mínima debería destinar 18 metros cuadrados a cada persona. Obviamente, hoy día todo se ha devaluado, ¡hasta el cuidado de la salud mental de las personas! Ya dentro del marco de la depreciación del mínimo, la Organización Mundial de la Salud dice que si cada usuario de la vivienda dispone de nueve o diez metros cuadrados debe darse por bien servido, sin embargo, como usted sabe, los juarenses nos afanamos en tomar riesgos aun cuando las cosas no vayan a ir del todo bien, así que, temerarios como somos, todavía le bajamos un poquito más, por lo que en nuestras casitas cada persona dispone de 8.4 metros cuadrados en promedio.

Pero… ¡qué contradicción! ¿Cree usted que en una casa de 33 metros cuadrados -que equivale a una superficie menor a una cochera para dos autos- con un dormitorio de 10, un baño de 2 y una habitación de 21 metros cuadrados para sala, comedor y cocina, todo en combo, va a vivir bien una familia de cuatro personas? ¿Todos amontonados en una única recámara? y ¿cuándo la familia es de más de cuatro? ¿Todos juntos y también revueltos? Una familia de cuatro personas no debería vivir en menos de 54 metros cuadrados. El tema es que aun así, hacinados y sin oportunidad de privacidad, la mayoría de las casas no tienen jardín y solo tres de cada 10 familias hacen uso de las áreas “verdes”. Ni pensar que los niños puedan estudiar y los padres trabajar; quienes lo hicieron, dicen, ocuparon la cocina o su dormitorio. Pero… ¿Y el calor? ¿Y la convivencia? Por algo el teléfono repiquetea denunciando violencia. Quédate en casa… ¡imposible!

Mientras tanto, para la clase media la cuarentena es diferente. En su casa viven 3.3 personas con 3.1 dormitorios en promedio, es decir, o bien cada persona puede tener un dormitorio individual o, si comparte, destina los restantes a otros usos. Con la sorpresa de la pandemia y la necesidad de trabajar en casa, la mayoría lo hace en su dormitorio o sala y otros improvisan en el comedor, pero dos de cada diez lo hicieron en un espacio destinado precisamente a trabajar.

¿Qué significa todo lo anterior? Que tienen condiciones mucho mejores para pasar la cuarentena. Tan es así que solo uno de cada 10 desearía que los espacios de su casa fueran más amplios, también uno de cada 10 quisiera un dormitorio adicional -¡mientras que en la vivienda social es un clamor general!-, tres desean un lugar de trabajo, uno jardín y ¡cuatro dicen que su casa no le falta nada! Obvio, solo dos dicen que su nivel de privacidad es regular y ocho que tienen suficiente. En cuanto a salir a los parques cercanos y convivir con vecinos, dos de cada 10 lo utilizan continuamente, dos de cada diez a veces -personas mayores a 50 años- y seis de cada 10 definitivamente no lo hacen. Y ¿para qué lo harían? Si esos mismos 6 de cada 10 cuentan con jardín particular y disfrutan de él.

¿Y la vivienda residencial? Pues ni hablar. Las fotos en Facebook dan cuenta de las asoleadas tardes a un lado de la alberca y una copa en la mano para mitigar el calor.

¡Con cuánta diferencia se vive la cuarentena! Algo se ha hecho mal. La indolencia ha sido mucha. Ante todo lo adverso que la pandemia nos ha traído, querer volver a ser “normales”, como antes, es lo que menos debemos desear; hacerlo, aunque lo neguemos, sería igual a ser cómplices de la desigualdad y las cosas que surgen de ella, de la violencia que nos molesta y decimos rechazar. Tanto desaire cansa y el olvido provoca; el silencio grita hasta que los secretos se desbordan, y es entonces, desde entonces, que ya no se pueden quedar en casa.