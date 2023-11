La nueva ‘pandemia’: conductores ebrios

Ciudad Juárez ha sido escenario de numerosos accidentes viales, y lamentablemente, muchos de estos percances se deben a conductores bajo los efectos del alcohol. Según datos de la Coordinación de Seguridad Vial, se observa un patrón alarmante en el que los accidentes automovilísticos tienden a incrementarse durante los fines de semana y días festivos.

La preocupación no radica solamente en los accidentes en sí, sino en lo que estos reflejan sobre nuestra sociedad. Es inquietante que tantos juarenses, no reconozcan cuándo han cruzado el límite de consumo de alcohol y, peor aún, no distingan cuando no están aptos para conducir.

Los registros hasta agosto de este año nos dan una visión desoladora. Las cifras fluctúan, pero la triste realidad persiste: decenas de heridos, familias destrozadas y vidas perdidas. Y aunque las cifras exactas para los meses subsecuentes aún no son públicas, el patrón sugiere que el problema persiste y, posiblemente, se agrave. Un episodio particular ocurrió este 5 de noviembre, cuando un conductor, evidentemente intoxicado, se accidentó contra un restaurante de la localidad. La magnitud de su intoxicación fue tal que, al ser atendido, no podía ni hablar.

Estos incidentes nos llevan a reflexionar sobre la conciencia social, ese entendimiento profundo de nuestra responsabilidad y conexión con los demás. Esta conciencia no se trata solo de reconocer las necesidades y preocupaciones de la sociedad, sino de actuar de manera ética y empática. Conducir ebrio es una falta a esta conciencia, una muestra de indiferencia hacia las posibles consecuencias de nuestras acciones.

¿Qué nos lleva, como individuos, a actuar de forma tan imprudente y egoísta? ¿Se ha desvanecido nuestra capacidad de empatizar con los demás? Desde un punto de vista ético, manejar en estado de ebriedad no es simplemente un acto irresponsable, es una manifestación evidente de desinterés hacia la comunidad donde vivimos. Aquellos que deciden conducir en tales condiciones no solo se ponen en peligro, sino que juegan imprudentemente con las vidas de quienes les rodean.

Para abordar este problema, la educación y sensibilización surgen como herramientas fundamentales. Desde la infancia, es esencial que se promueva una educación integral que destaque la importancia de valores como la empatía, la responsabilidad y el respeto. La formación en el hogar, reforzada por campañas comunitarias, puede ser el catalizador para un cambio sustancial en nuestra mentalidad.

Además de la educación, las autoridades tienen un papel crucial en esta lucha. Las sanciones deben ser lo suficientemente severas para desincentivar esta conducta. La implementación de controles y pruebas de alcoholímetro, así como la difusión de programas como conductores designados y servicios de transporte seguro, ya sea taxi o de plataforma, pueden marcar una diferencia.

Pero no solo recae en las autoridades; la comunidad también tiene un papel vital. Las familias deben enfatizar en sus seres queridos la importancia de tomar decisiones seguras y responsables. Los amigos deben cuidarse mutuamente, evitando que aquellos que han bebido tomen el volante. Es un esfuerzo colectivo, donde todos somos responsables de cuidarnos y cuidar a quienes nos importan.

Cada incidente es un recordatorio de la urgencia de este problema y un llamado a la acción. La responsabilidad es de todos, desde las autoridades hasta cada ciudadano. Por un Juárez más seguro y consciente, es hora de actuar.