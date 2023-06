La nomenclatura de nuestras calles

La nomenclatura de las calles es esencial para facilitar la orientación y la movilidad de las personas en cualquier lugar del planeta.

En nuestro caso, en Ciudad Juárez la importancia de una nomenclatura clara y precisa es especialmente relevante debido a la extensión de la urbe y su población.

Pero antes de entrar de lleno al tema repasemos qué es la nomenclatura: la nomenclatura es un sistema de designación o denominación utilizado para identificar y nombrar diferentes elementos, ya sea en áreas científicas, técnicas, geográficas y calles. Consiste en una serie de reglas, convenciones o criterios establecidos que permiten asignar nombres o etiquetas únicas a cada elemento dentro de un conjunto o categoría determinada.

Sabiendo esto iniciemos el análisis y veamos por qué es tan importante éste “sistema” para Ciudad Juárez.

Una nomenclatura adecuada permite a juarenses y a los turistas ubicarse fácilmente en la ciudad; cuántas veces no hemos batallado por encontrar calles, vaya hasta el GPS del Didi o del Uber se equivoca y que nuestro pedido de Amazon o Mercado Libre no llega porque el repartidor no encontró nuestro domicilio; las calles numeradas y nombres lógicos y consistentes facilitan la localización de direcciones y la planificación de rutas, tanto a pie como en vehículo.

Para los servicios de emergencia, como policía, bomberos y ambulancias, la nomenclatura de las calles es importante para llegar rápidamente a su destino. Una identificación clara de las calles y la numeración de las propiedades ayuda a reducir el tiempo de respuesta en situaciones críticas que a diario ocurren en Juárez.

También una nomenclatura apropiada tiene un impacto en el sector comercial y económico de la ciudad, porque un sistema de calles bien organizado y fácilmente identificable puede promover la actividad empresarial, atraer inversiones y facilitar la entrega de mercancías.

Además que nuestras calles tengan sus nombres a la vista contribuye a un desarrollo urbano más ordenado; permite una distribución lógica de los espacios y facilita la planificación de infraestructuras como sistemas de transporte, redes de servicios públicos y zonas residenciales o comerciales.

Ciudad Juárez recibe un flujo constante de turistas y visitantes de otras partes de México y el extranjero y una nomenclatura clara mejora la experiencia, facilitando los traslados y permitiendo un fácil acceso a lugares de interés, como hoteles, restaurantes, bares y museos.

En Ciudad Juárez con una inversión de 16 millones 356 mil pesos, la Dirección General de Desarrollo Urbano del Municipio, colocará este año 11 mil placas de nomenclatura con las cuales serán beneficiadas 79 colonias; seis de ellas en el Centro Histórico, donde se ubicarán 612 placas; 72 al norponiente de la ciudad, donde habrá 8 mil 188, y en Riberas del Bravo se colocarán dos mil 200 piezas.

Con esto, se confirma el compromiso del Gobierno con el desarrollo y crecimiento la ciudad, pero no lo dejemos así, como ciudadanos también hagamos el esfuerzo por poner números exteriores a nuestro domicilio, le aseguro que hasta se verá más bonito.

Para terminar, recordemos que la nomenclatura de las calles en Juárez es de gran importancia para la organización y funcionamiento de nuestra ciudad, así como para la comodidad y seguridad de quienes aquí vivimos y recorremos a diario sus calles. Un sistema de nomenclatura claro y coherente contribuye a la eficiencia de los servicios públicos, el desarrollo urbano ordenado y el impulso económico de la ciudad.