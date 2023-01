La nobleza y lealtad de los pobres

Estuve tentado a iniciar una narrativa o un análisis sobre la fuga del Neto y luego pensé, puede ser también sobre la captura de Ovidio y la reacción de AMLO, el nombramiento de la primera mujer titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pudo ser también la visita de Biden a la frontera, pero como tenemos apenas una semana de este año 2023 que ha transcurrido y los sucesos que señalo todos sucedieron desde las primeras horas del Año Nuevo, pues desde ese momento ha sido no solo nacional o internacionalmente analizado, sino localmente, en la totalidad de las familias juarenses, en los centros de trabajo, en la reunión el viernes pasado para partir la rosca de reyes magos, también era el tema, mas adelante se ira percibiendo los efectos colaterales de todo lo que el crimen esta generando con sus ataques y como las acciones de los gobiernos logran tomar control de la situación y devolverle la paz que merece esta ciudad, por que tengo Fé en que asi será, por que los juarenses ya no pueden mas, confiamos en que nuestras autoridades harán lo conducente, por lo que cambiaremos de tema hoy.

En otros hechos, paso algo inédito, algo que no es posible que haya sucedido o bueno creo que me engaño a mí mismo, puesto que en las Mañaneras del Presidente puede pasar de todo, ya no hay en lo más mínimo pudor político en esa tribuna, el miércoles pasado justo en la Mañanera y sin necesidad de que declarara tal cosa el Presidente López dijo:

“Ayudando a los Pobres, va uno a la segura, porque ya saben de que cuando se necesite defender, en este caso la Transformación, se cuenta con el apoyo de ellos, no así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad, entonces no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política”

Lo anterior lo considero rudeza innecesaria, pues es algo que todos vemos y sabemos pero no se pregunta, puesto que lo que se ve no se pregunta, pero mucho menos lo declaras de manera voluntaria, pues no vas a ganar mas adeptos dando esas declaraciones, sino todo lo contrario, mas repudio de la clase media y alta, de los medios, de los intelectuales etc. Sino que considero una falta de respeto hacia las personas de bajos recursos, que el presidente se refiera a ellos como si fueran un cumulo de seguidores que van a defender las ocurrencias que el tenga, puesto que defender la transformación, como el lo menciona es solaparle todos sus actos de autoridad y violaciones a las garantías de los ciudadanos y seguir adelante sin que nadie le cuestione, haciendo ver al pobre como alguien ignorante, pues al decir que cuando ayudas al pobre con alguna dadiva pues con eso es suficiente para que el pobre que tiene necesidad te siga y ante el abuso de esa necesidad es como López como líder, se logra consagrar con sus leales seguidores que lo llevaran siempre el corazón.

El presidente ha confesado que todo lo que hace, como dar incentivos, apoyos, ayudas, pensiones lo hace por interés de obtener algo a cambio y esta vez si fue muy claro, lo hace como estrategia política y a que se refiere con ese término, pues a que desde siempre nunca le ha interesado apoyar a la gente ni a nadie, desde que inició su primer gobierno en la Ciudad de México no ha hecho más que dirigir los presupuestos a la ayuda de los pobres, a los cuales al día de hoy busca otorgar los fondos sin mediar esfuerzo alguno, con el simple hecho de tener credencial de elector ya eres merecedor del cielo de la 4T, pues todo se resume a votos y elecciones o consultas o sobre quien es más popular y quien apoya más al presidente y lo sigue en las marchas de que hace en contra de los conservadores y todos lo neoliberales, que cuando dice esas cosas un cree que ahora si que ya esta mas que demente.

Esta práctica de otorgar ayudas a los pobres o más desprotegidos a cambio de votos tiene desde que gobernó por décadas el PRI, pero con una gran diferencia y con mucha prudencia sin descalificar ni demeritar a la clase media o alta, mucho menos a los medios de comunicación y por supuesto jamás en contra de los intelectuales o universitarios.

El PRI buscaba sumar y tener manejo y alianzas políticas con todos los sectores de la sociedad sobre todos los productivos, como son los trabajadores obreros, los comerciantes y campesinos, en búsqueda siempre de la productividad y el crecimiento, en cambio López solo busca desincentivar la cultura del esfuerzo, regalando dinero y apoyos sin más merecimiento que la libre expresión de que se le apoyara cuando el necesite defender a su transformación, por lo que sus principales aliados son los Adultos Mayores, las familias más desprotegidas y los ninis.

Y nunca diré que no se les otorgue apoyos a los más desprotegidos, sino todo lo contrario, la política social de combate a la pobreza y el hambre deben fortalecerse al punto de que puedan lograr ser efectivas en su objetivo, que es el reducir el nivel de pobreza y hambre en el país, pero está más que señalado que López no ha logrado reducir en lo más mínimo la pobreza con sus programas asistencialistas, sino que ha creado más pobres desde que inició su mandato.

Es ahí donde está el problema, cuando se está dilapidando el presupuesto de la nación en programas que solo regalan el dinero y que no motivan a que la gente vaya en búsqueda de obtener un empleo o una forma de vivir digna, buscar superarse, accediendo a educación, a capacitación para el trabajo, a aprender oficios o el emprendimiento, crear redes de economía solidaria, empresas cooperativas de producción, que son mecanismos para lograr el crecimiento autosustentable de las comunidades de bajos recursos pero si de mucho animo por salir delante de la mano del gobierno y no como no lo ha confesado esta semana Lopez, que lo hace por estrategia política teniendo a todos los beneficiarios en una zona de confort sin pedirles esfuerzo algúno a cambio, solo el voto.

Lo programas tradicionales asistencialistas que se ha usado por décadas para la entrega de apoyos siempre fue mediante el mecanismo institucional ósea que era el gobierno quien repartía los apoyos y en su mayoría se otorgaban alimentos, medicina, materiales de construcción, electrodomésticos etc eran apoyos en especie, rara vez dinero o en ocasiones vales, pero nunca dinero, el cambiar la dinámica del manejo de los apoyo a que sean todos en base a dar dinero en tarjetas, que la gente ya no reciba de los empleados de gobierno y funcionarios de cada localidad los apoyos pues hace ver que la persona que te entrega con toda su bondad los apoyos a los millones de beneficiarios es López y nadie mas, la gente le agradece a López el dinero como si lo hubiera sacado de su bolsa del pantalón y se lo hubiera entregado el directamente via electrónica, me recuerda las historias de cuando Narcotraficantes como Pablo Escobar salía a las calles de Medellín a regalar billetes de dinero a la gente pobre o no mas actual Servando Gómez alias La Tuta líder de la Familia Michoacana que salía a las calles de Michoacán a repartir dinero y la gente se lo agradecía pues venia directo de ellos y le debían el gesto a ellos, en el caso de López el dinero viene del gobierno, de los ciudadanos, no de López es ahí el engaño y el cambio de política social, que en nada abona al aumento del PIB ni al crecimiento económico del país, pues ahora sufrimos de exceso de inflación, situación que encarece el precio de los productos.

Muy grave y desafortunadas son las palabras del Presidente de México, en verdad que desagradable y grotesca es su manera de ser, es una persona toxica pues no abona nada positivo sobre su entorno o visión sino que solo descalifica y ofende a los que no piensan como el y vive de los demonios de su pasada, un presidente con problema de salud mental grave, que lo hace no apto para gobernar una nación, esperamos con júbilo que llegue el 2024 para poder ver su despedida del poder y su posterior destierro de este país, que es lo mínimo que merece.

Que Dios nos libre de Tirano, del Dictador.