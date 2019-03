La no cultura vial

En este año como en ningún otro han ocurrido accidentes viales que desafortunadamente han terminando en tragedias; unas ocasiones provocadas por el mismo peatón que en su afán de ganarle el paso a los automovilistas termina perdiendo la vida, otras simplemente no podemos comprender cómo hay conductores que logran agarrar un carro, pensar que con darle para adelante ya saben manejar y creer que sólo con tener gasolina se garantiza ya la sapiencia de tener bajo control un carro.

En la agitada vida juarense, se advierten ciertos comportamientos que pueden ser toda una amenaza a una cultura responsable de manejo. Ejemplos claros son el uso del celular sin manos libres, música con un alto volumen, niños sentados en las piernas deje usted del copiloto, en las mismas piernas del conductor y haciendo funciones como cambiarle al radio, recoger basura, algo que se cayó o incluso tomar una bebida; segundos en acciones que si no se llevan a cabo en momentos oportunos pueden ser mortales.

No sé qué pasa por la cabeza cuando los padres tomamos la decisión de llevarlos en las piernas y al mismo tiempo conducir; si un adulto quizá no pueda sobrevivir el impacto de su abdomen con el volante o vidrio del auto, imagine usted si un infante de meses pueda hacerlo, agregue por favor el peso del conductor y así obtendrá la respuesta más fría, pero con mayores probabilidades de ocurrir, la muerte del infante.

No entiendo por qué aun seguimos manejando y hablando al mismo tiempo utilizando un celular sin la adecuación de un mano libre, peor aún, ir texteando al mismo tiempo que conduciendo, eso es una auténtica prueba de la poca valorización que tenemos por conducir responsablemente y enfocado a tal tarea. No podemos esperar a llegar a un punto fijo para checar el “whats” o bien subir un “comment” al “Face”, poner una “pic” en el Instagram o de plano leer un “trending topic” en Twitter. La tecnología desde este punto de vista se ha vuelto un arma de dos filos que amenaza a cuantas personas han decidido utilizarlas bajo su propio riesgo y poniendo en problemas potenciales a quienes están a su alrededor. Este problema debería de abordarse con mayor seriedad y severidad en las instancias legislativas. Aun cuando las multas son significativas en este tipo de infracciones, la sociedad sigue utilizándolo tan campantemente, es decir, los castigos entonces ahora tendrían que ser orientadas a inhibir no el comportamiento del uso de los celulares, sino de la oportunidad que se le brinda a cada ciudadano de manejar. Conducir bajo la seducción del chismorreo del celular se ha convertido en una de las peores circunstancias si no se toman las precauciones debidas. Si bien es cierto pueden ocurrir alguna urgencia, lo mejor entonces seria orillarse sin obstruir el trafico para tomar la llamada y una vez resuelta retomar la conducción. Otro tema ocurre cuando en los semáforos y mientras está en rojo se pueden consultar los mensajes que se reciben o tomar las llamadas, porque así sucede en la práctica, ¿cuántas veces ha visto o usted mismo revisa su celular mientras esta detenido en el tráfico?

Y también revisemos las direccionales, los pasos peatonales, las zonas escolares, la velocidad en zonas de hospital, la de los fraccionamientos cerrados, las angostas calles de miles de barrios en nuestra compleja ciudad.

Las direccionales no son simples adornos luminosos, su función es avisar de un cambio de dirección del conductor al pretender llegar a su destino: hay quienes sí la toman en cuenta y hay otros que les comunica a su cerebro reptiliano la intencionalidad absoluta de un conductor de “fregarse” al otro en un espacio para llegar a su destino y eso en la jungla juarense donde existen algunos conductores de la era de los cavernícolas pues no es posible y aceleran echándole muchas veces el carro al conductor que osa poner las direccionales. Feo, pero cierto. Hemos desarrollado una cultura de estrés citadino que no nos permite ver las necesidades de otro en una cosa tan sencilla como el cambio de carril.

Lo hemos comentado en ocasiones anteriores, en zonas escolares no debe irse a una velocidad fuerte, no se pueden dar vueltas en “u” y mucho menos tomar la mitad de la calle para que bajen los muchachos de los carros y se metan a la escuela. La seguridad de los alumnos es trascendental de ahí que no deba permitirse bajo ninguna circunstancia que se bajen a la mitad del tope y que se aguanten todos, lamentablemente la costumbre se está imponiendo a lo que debería ser y en muchas escuelas se presenta esta realidad, hasta que no pase un accidente grave entonces las autoridades tanto de los planteles como de quienes deben de hacer respetar las leyes tomarán cartas en el asunto.

Y así podemos seguirle, pero con acatar las reglas de tránsito quizá la jungla no sería tan jungla, hay que cuidar y hacer respetar los reglamentos, por una cultura vial de protección que tanto necesitamos en nuestro Juárez.