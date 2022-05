La niñez juarense

PUBLICIDAD

“Los niños tienen que jugar con herramientas y juegos, dibujar y construir; tienen que sentir más emociones y no tantas preocupaciones por problemas de su tiempo.”

William Penn

La mejor forma de celebrar a la niñez mexicana, es protegiendo y restituyendo cada derecho vulnerado. Como cada año, el 30 de Abril se celebra a la niñez en México, no faltan las fotos en el mundo de la política y de los políticos con niñas y niños a lo largo y ancho del país. Estas celebraciones de un día para la niñez mexicana, pueden convertirse en trazar el camino diario para la protección, salvaguarda y restitución de cada derecho vulnerado de las niñas y niños.

Algunas características de maltrato a la niñez, se da dentro del mismo entorno familiar, bajo autoestima y violencia entre pareja que observan y viven los niños en ciertos hogares. Según fuente: (ficosec R. t., 2020).

Respecto de la situación de NNA ( niñas, niños y adolescentes) en relación con la violencia, las cifras son alarmantes. Por ejemplo, uno de cada dos niñas y niños menores de 15 años reciben castigos corporales en sus hogares; y dos de cada tres, experimentan medidas disciplinarias violentas de tipo física o psicológica. Sigue citando dicha fuente que de acuerdo con la Unicef, en México existen 39.2 millones de NNA. El 51 por ciento viven en situación de pobreza y poco más del 60 por ciento de los NNA que se ubican en el rango de entre 1 y 14 años, han sufrido algún tipo de violencia. De manera particular, se estima que más del 50 por ciento de los niños, niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años han recibido algún tipo de agresión física. Si entramos al análisis del Artículo 6 de la Convención de los Derechos del Niño firmada y ratificada por nuestro país en 1990 refiere: 1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. 2 los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño. Debe el Estado Mexicano redoblar esfuerzos y coordinar una agenda propicia para la prevención, protección y restitución de los derechos de la niñez, si no toda ley y tratado se convertirán en mera utopía con las consecuencias que esto implica. Deben reforzarse con recurso humano, económico y jurídico las Procuradurías de Protección a la niñez en todas las entidades federativas, para que estas estén en condiciones de realizar lo que la ley les manda. Las secretarías ejecutivas SIPINNA, deben tener la debida articulación entre los tres órdenes de gobierno y sociedad, para la agenda y seguimiento a la política pública. El Poder Legislativo debe tener el tino con las reformas y con las leyes propuestas en tal rubro, sobre todo dotarlas de presupuesto para que estas no sean letra muerta.