La Navidad y el Estado Laico

“Los Gobiernos Civiles no deben tener religión, porque siendo su deber proteger la libertad que los gobernados tienen de practicar la religión que gusten adoptar, no llenarían fielmente ese deber si fueran sectarios de alguna”.

Benito Juárez García

Entre el año 1859 y 1863 el entonces presidente de México, el oaxaqueño Benito Juárez García promulgó las denominadas Leyes de Reforma, bajo un conjunto de decretos encaminados a consumar el proceso de separación de la Iglesia-Estado con el fin de crear en su totalidad un Estado Laico.

Se crearon una serie de leyes para regular esta nueva forma de hacer gobierno, habiendo hecho a un lado ya a la Iglesia que por mucho se resistió pues el control por años lo tuvo la Iglesia a través de los conservadores y al llegar los liberales al poder sucedió esta la denominada 2T (segunda transformación), se creó la Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos en 1859, por la cual todas las propiedades de la Iglesia pasaban al dominio de la Nación, en ese entonces la Iglesia Católica concentraba el 52 por ciento de la propiedad inmobiliaria del país, tierra que en su momento no eran laboradas, por lo que se les conocía como propiedades a manos muertas.

Se continuó con la Ley del Matrimonio Civil el mismo año 1859, donde el principal objetivo fue hacer perder su validez oficial al matrimonio religioso, estableciendo el matrimonio entre hombre y mujer, con un Contrato Civil con el Estado, el cual goza de solemnidad al momento de su oficialización, así mismo se crea la Ley Orgánica del Registro Civil donde básicamente se extraen los empleados de iglesias y se obliga a ser dirigidos todos los registros civiles del país por empleados del gobierno y no de la Iglesia, asimismo se declararon los nacimientos y defunciones como un contrato civil, de igual forma con el decreto del 31 de julio de 1859 se ordena la secularización de todos los cementerios y camposantos de la república, siendo necesario transformar los cementerios en lugares no relacionados con ningún culto religioso, situación que sucedió también con la totalidad de bienes nacionalizados de la Iglesia que el Estado tomó y debió transformar de igual forma en bienes que no reflejaran culto religioso alguno, situación que no sucedió en su totalidad.

Vino la Ley de Exclaustración de Monjas y Frailes el 11 de julio de 1859 donde se prohibió la existencia de claustros o conventos por lo que eso implicó la necesidad de clausurarlos y el posterior destierro de los religiosos que los habitaban.

El 4 de diciembre de 1960 se expide la Ley de Libertad de Cultos, esta como una de las más importantes permitía que cada persona fuera libre de practicar y elegir el culto que desee, siempre y cuando la realización de las ceremonias fuera dentro de las iglesias y templos, también prohibía la asistencia de funcionarios públicos a ceremonias religiosas.

Estas leyes expedidas en Veracruz, al ser aplicadas fueron determinantes para la consumación del Estado Laico, puesto que en el primer intento donde las tres primeras Leyes de Reforma fueron expedidas como lo fueron la Ley Juárez, la Ley Lerdo y la Ley Iglesias se quedaron limitadas en cuanto a su alcance en ese momento, es conocido que estas leyes las promulgó en su totalidad Benito Juárez como venganza contra la influencia de la Iglesia en la Guerra a favor de los conservadores y prometió al ganar la guerra acabar con el poderío e influencia de la Iglesia en las labores políticas y gubernamentales del país y así fue por unos años.

La expedición de estas leyes en su momento fueron aplicadas de manera totalitaria y sin excepción, situación que con el paso de años y décadas se han ido diluyendo como hasta el día de hoy.

Al día de hoy es común que las asociaciones religiosas se hagan de propiedades que el gobierno les otorga en calidad de comodato o mediante el registro voluntario ante la administración de los inmuebles federales que se encuentran controlados en el Sistema de Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal, con su respectivo registro federal inmobiliario y sustentado en el artículo 6 Fracción V de la Ley General de Bienes Nacionales que en su Declaratoria de sujeción a régimen de dominio público de la federación que es donde se estipula el procedimiento para la inclusión de los citados bienes a la dictaminación de la SHCP para determinar si se incluyen o se excluyen estos bienes del dominio público.

Cabe señalar que los bienes inmuebles cuando se autorizan mediante el citado procedimiento serán para uso exclusivo de iglesias, templos, albergues, hospitales e instituciones de educativas de índole religioso, en pocas palabras las asociaciones de religiosa adquieren bienes inmuebles y van y los entregan al patrimonio federal para poderlos usar o los piden prestados a los ayuntamientos o estados para su uso.

En el caso del Matrimonio al día de hoy aún se le da sigue dando en ocasiones de mayor valor al matrimonio religioso, pues en ocasiones pasa a segundo término el matrimonio civil pues lo hacen de manera exprés en las oficinas del registro civil y posteriormente ya de gala y manteles largos acuden las familias a las iglesias y templos a la celebración religiosa por lo que ya queda en cada quien el valor que le dé a cada ceremonia.

En cuanto a la secularización de los cementerios, la idea de secularizar es dejar sin influencia de religión alguno esos lugares para sepultar a la gente, pues si acude un a cualquier cementerio en México y más en los que son propiedad de los municipios pues esa regla se rompe porque no es más que la manifestación clara de todas las creencias religiosas de manera descontrolada, hay cementerios privados que tienen sus propias capillas religiosas dentro del inmueble haciendo ver que únicamente es ese culto que se otorga en esos cementerios.

Derivado de la clausura de los conventos y claustros en las épocas del Porfiriato fue la religiosa Sor Isabel Godínez que en 1886 logro generar los mecanismos que permitieron el establecimiento del Convento de Capuchinas del Sagrado Corazón de Jesús de Zamora en el Municipio de Zamora Michoacán fue a partir de ese momento y con el esfuerzo de las autoridades eclesiásticas de Roma y el Episcopado Mexicano que la Iglesia Católica logro congraciarse con el Gobierno de México aduciendo que las religiosas se reagruparían en conventos, asilos, escuelas y clínicas para ser maestras, enfermeras, situación que provoco la reapertura de conventos de claustro y noviciados.

Respecto a la Ley de Libertad de Cultos sigue vigente únicamente a lo que se refiere a la libertad de profesar cualquier religión, pero respecto a realizar los cultos únicamente en iglesias y templos eso ya no aplica, pues somos conocedores de que las misas y rituales religiosos como bodas etc., se realizan en cualquier lugar o plaza pública, incluso se transmiten en televisión o radio abiertas, tanta es la libertad, que la prohibición de que funcionarios públicos acudieran a cultos religiosos, en su calidad de funcionarios es ahora el pan de cada día.

El catolicismo en México al día de hoy sigue representando una mayoría muy consolidada de más del 80 por ciento de los mexicanos que la profesan y para lo cual es mayoría los políticos católicos que llegan al poder.

Debemos ser respetuosos del derecho ajeno de la libertad de culto y como católicos por ser más, tratar de hacer menos a ese 20 por ciento de los mexicanos que profesan otra religión, como lo son los protestantes-evangélicos, testigos de Jehová, mormones, menonitas entre otras y no dejar atrás el creciente número de personas que no tienen creencia religiosa o ateos.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en algunas ocasiones y de manera pública ha hecho expresiones de carácter religioso, el más llamativo fue cuando en una mañanera llevó una estampa con una figura católica haciendo alusión a un detente, invocándolo como un escudo protector contra el coronavirus y señalando “detente enemigo que el corazón de Jesús está conmigo”, el presidente va más allá al ver como algo normal que el gobierno utilice el recurso del erario público para colocar Nacimientos Católicos en las Plazas Públicas y Edificios Públicos, siendo que hubo un amparo concedido en Yucatán a un ciudadano ajeno a la religión católica donde en el resolutivo se consideró una violación de derechos humanos al libre culto, por parte del gobierno.

Por décadas se ha utilizado imágenes o insignias católicas en las celebraciones de los gobiernos para ejemplificar la Navidad como el Nacimiento de Jesús con sus padres José y María en Belén, siendo eso un hecho prohibido por la ley, pero por costumbre se dejaba pasar, ahora existe una sentencia de amparo que prohíbe seguir haciendo uso de los recursos y simplemente el presidente dice que no está mal y casi autorizó que se siga haciendo, cuando simplemente pudo haber dicho que efectivamente no se deben usar recursos públicos para enaltecer una religión y que el que quiera hacerlo lo haga con recursos personales, es todo, pero hartos estamos de que el presidente imponga en todo momento sus ideas manipuladoras, autodesignándose como el Liberal número uno que lucha día a día contra los conservadores, proclamándose más Juarista que Benito Juárez, pero violando las disposiciones del Estado Laico cada que puede o como más le convenga, o más bien donde estén los votos para su preciado partido Morena haciendo alusión a la Guadalupana.

Como católicos debemos hacer cumplir la ley y buscar siempre la igualdad de los mexicanos y no dejarnos llevar por lo que el presidente con ideales dictatoriales trate de imponer o limitar como lo hace en todos los rubros de la política mexicana.

Un servidor les desea a todos ustedes lectores, una Feliz Navidad y un Próspero Año 2023.