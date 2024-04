Ciudad de México.- Edmundo Valadés tenía cuarenta años cuando escribió el cuento del que toma el nombre este artículo. Decía el gran Julio Cortázar que la novela siempre gana por puntos, mientras que el cuento debe ganar por nocaut. En “La muerte tiene permiso” encontramos una historia breve, narrada con mano maestra, que gana por golpes fabulosos que se dan frase tras frase, y que concluye con un desenlace que porta la fuerza necesaria para remitir de nuevo al lector al principio del cuento. Así que todo el texto se tiene que reinterpretar bajo la óptica de la impronta del desenlace.

Asistimos al México profundo de lustros inmediatamente posteriores a la Revolución Mexicana. Ambientes rurales, de cicatrices hondas, que quizá pervivan hasta la fecha. Cacicazgos que se nutrieron de la institucionalización y la burocracia que iba dejando el ejercicio del poder oficial. Reclamos de una justicia eternamente postergada. Son los campesinos de San Juan de las Manzanas exponiendo sus quejas en una asamblea. Todas articuladas mediante el habla del hombre de campo, turnándose la voz “van hablando de sus cosas: el agua, el cacique, el crédito, la escuela”; pero también les preocupa algo grave, en voz de un personaje, Sacramento, imputan al cacique que hace las veces de presidente municipal las atrocidades cometidas en una tierra donde solamente priva la fuerza del poder fáctico. Homicidio, violaciones, apropiación ilegal de tierras, cierre arbitrario del canal de aguas.

Y como nadie les hace caso piden la gracia de los ingenieros y de quien preside la asamblea para castigar al presidente municipal de San Juan de las Manzanas. La “justicia por propia mano” irrumpe en la asamblea como petición formal, pero nadie espera el corolario del cuento. El cierre de la narración es magistral y obliga a muchos lectores a volver sobre las costuras del texto.

Mucho se ha hablado de la “justicia por propia mano”. Venganza privada, escenario autotutelar, autodefensivo o, para ciertas concepciones, simple muestra de irracionalidad o residuo de etapas primitivas que múltiples pensadores se imaginaron que la “civilización” acabaría por proscribir, sin excepción alguna. En México y en muchas partes del mundo, la venganza privada -si es que es que se le puede llamar así- sigue vivita y coleando. Hace poco más de una semana, una mujer murió en un linchamiento en Taxco, en el Estado de Guerrero. Presunta secuestradora y homicida de la niña Camila Gómez, de ocho años, su muerte se anunciaba prácticamente por las redes sociales. La turba se concentró afuera de la casa de la mujer para exigir su detención. Los agentes ministeriales afirmaron que no contaban con ninguna orden de detención y, por ende, no podían llevar a cabo el arresto. En las narices de los policías la muchedumbre volcó vehículos y rompió la flexible barrera de cerca de veinte uniformados.

El linchamiento corrió a la par de una procesión de Semana Santa. Paralelamente a los ritos de una “semana mayor” que ocasionaron, según el alcalde de Taxco, que parte de los agentes anduvieran ocupados en las cosas propias del acompañamiento de los rituales, el homicidio de la mujer fue presenciado por la fuerza pública y videograbado por policías y partícipes del linchamiento.

Un cuento no se justifica ni encuentra su valía por tener o no vigencia. Ni el cuento, ni la novela, ni la poesía tienen motivos intrínsecos para tener un nexo con la realidad. Constituyen parcelas aparte, aunque con frecuencia, se puedan nutrir de cuotas de esta. Sobre el cuento de Valadés, yo humildemente vuelvo a él cada que escucho en las noticias la irrupción de eso que han llamado “justicia por la propia mano”. No juzgo ni condeno. Cualquier cosa que se diga y que suene a reproche o presencia de un factor invariable, resulta altamente reduccionista.