La muerte del Magistrado

El movimiento woke es una corriente social surgida en Estados Unidos a partir de distintas situaciones de tensión racial que tenían lugar en ese país. Con el tiempo, los woke han ido inundando prácticamente todas las áreas sociales de culturas como la nuestra y se han extendido más allá del tema racial.

Una de esta variables es justamente la creencia de que el género y el sexo son cosas distintas. Según la corriente woke, un hombre que nació hombre, puede en algún momento asumirse como mujer, porque así se autopercibe. Incluso, los hay algunos que no se asumen ni como hombres, ni como mujeres. Esta corriente ha establecido que se trata de personas “no binarias”. Irónicamente, los no binarios dividen al mundo en binarios y no binarios, por lo que llegamos a una división más de la raza humana.

El movimiento woke tiende a ser fundamentalista, y en cierta forma violento. Justo como en su momento lo definió Javier Marías en “Cuando la sociedad es el tirano” el movimiento que se supone progresista, tiene tintes autoritarios “...el pensamiento individual está hoy mal visto, se exigen ortodoxia y unanimidad” (“También uno se harta”, El País, 11 de marzo de 2018). Esto en virtud que tratan de establecer una verdad absoluta, cuando justamente esa es la bandera contra la que supuestamente luchan.

Es decir, un movimiento trata de imponer a una mayoría conceptos sociales que se apartan de cuestiones biológicas básicas. Si un hombre nace hombre, morirá hombre. En lo personal, me resulta irrelevante si ese hombre es homosexual, decide vestirse de mujer, o decide mutilar sus órganos. El género y el sexo son dos conceptos indisolublemente unidos. Resulta bastante frívolo considerar que solamente los genitales definen a una persona, pero más aun que cada quien se defina según del humor que amanezca. No hay que inventar el hilo negro, ni tampoco inventar más de veinte géneros, cuando la biología lo reduce únicamente a dos. Todo mundo tiene derecho a su propia opinión, pero no a sus propios hechos.

Al margen de ello, debo reiterar mi posición liberal de que el matrimonio igualitario, y el acceso a los derechos son realidades que nada ni nadie debe restringir. Como lo comenté hace algunas semanas en este mismo espacio, si un hombre decide vestirse de mujer, ese no es un tema que debe interesarle a la sociedad. En un país de libertades, cada quien puede hacer lo que le plazca. Sin embargo, tratar de obligar a una sociedad a definir a un hombre como algo distinto a lo que naturalmente es, es en cierta forma arbitrario.

Si el día de mañana un ciudadano pide que le llamen “su alteza serenísima” o pide que le reconozcan como tal, seguramente habrá quienes así lo definan, pero eso no cambia la realidad de que no lo es. No se debe atacar a quienes decidan no llamarlo así, menos en un país libre.

Es tal la furia de esta corriente que exige que a una persona que se identifica como no binaria, se le llame utilizando las palabras ‘le’, ‘elle’ entre otras. A pesar de las normas lingüísticas que existen, sostienen que el lenguaje es vivo y adaptable a nuevas circunstancias. Justamente porque el lenguaje es vivo, la mayoría podemos ignorar las deformaciones impuestas por una minoría ruidosa (como se ha referido en Twitter).

Hago esta breve introducción en virtud de los lamentables hechos donde fue asesinado el Magistrado Jesús Ociel Baena Saucedo. Baena cobró notoriedad en meses recientes a partir del uso de distintas plataformas de redes sociales donde promovía la agenda LGBT.

Baena era magistrado electoral en el Estado de Aguascalientes. Su contenido en redes sociales iba encaminado justamente a promover distintas acciones a favor de la minoría a la que pertenecía.

En lo personal, debo decir que nunca me incomodó ver a Baena en sus redes sociales. Creo que hasta era jocoso la forma en que abordaba los distintos temas que promovía. Como activista que era, se le tiene que reconocer que estaba empujando lo que él creía correcto: inclusión de minorías, cuotas para su comunidad, entre otras cosas. En lo personal, como he dado cuenta en varias entregas de este espacio, estoy en contra de las cuotas y acciones afirmativas porque relevan la capacidad por una condición muchas veces natural.

Me tocó ver algunas entrevistas de Baena. Fuera de sus videos (cargados de doble sentido, y albur) Baena era una persona ecuánime, centrada y muy preparada. Tenía claridad de pensamiento y promovía, insisto, lo que él consideraba correcto. El tema de su sexualidad es algo que debe pasar al cuarto plano, pues lo que justamente he sostenido en distintos espacios, es que los cargos públicos se deben otorgar en función de la capacidad de las personas, no de los genitales, ni tampoco de lo que consideren sexualmente atractivo. Ese es un elemento que ni siquiera debe ponderarse en la cosa pública.

Baena fue encontrado asesinado con su pareja en un fraccionamiento de la ciudad de Aguascalientes. La corriente woke (o como prefiero definirlo, ‘la progresía’) así como la comunidad LGBT se adelantaron a señalar que la muerte de Baena había derivado como consecuencia de un crimen de odio.

La Fiscalía del Estado de Aguascalientes se encuentra llevando a cabo las indagatorias. Hasta ahora la versión oficial es que Baena murió asesinado por su pareja, quien posteriormente se suicidó. ¿Hay que tener esta versión por cierta? Creo que todo depende. En un país donde las Procuradurías y Fiscalías han cometido toda clase de atropellos, la ciudadanía no cree en las indagatorias oficiales. De ahí el alto grado de ‘sospechosismo’ que contamina cada vez que hay un evento de alto impacto como éste.

La comunidad LGBT no quiere creer que así haya sido. Si hay pruebas de que no fue así, entonces se debe controvertir la versión oficial de la Fiscalía. Pero si no hay pruebas que contradigan la versión oficial, entonces, ¿qué quieren que se concluya?

El periodista Ciro Gómez Leyva publicó un video donde Baena y su pareja llegan a su casa y no salen la noche del crimen. Sus cuerpos fueron descubiertos a la mañana siguiente por una trabajadora doméstica. El haber publicado este video sirvió para que se linchara a Ciro pues su hipótesis confirmaría la conclusión oficial de la Fiscalía.

Ese es el problema de la justicia. Nunca nadie queda conforme. Cuando el colectivo ya se hizo una idea, tratan de ajustar los hechos a la narrativa preconcebida. Hasta el momento, con las pruebas que se tienen, los hechos apuntan a que Baena fue asesinado por su pareja, quien después se suicidó. Como leí en algún medio de comunicación, no podemos guiarnos para ajustar las pruebas a la narrativa, sino que las pruebas deben llevar a la reconstrucción de los hechos. Las pruebas en este caso confirman la versión oficial.

El caso se ha politizado. Este es el peor cáncer para una genuina procuración de justicia. Los Diputados María Clemente y Salma Luévano, entre otros han acusado de forma irresponsable a varios políticos de haber cometido el crimen (insisto, sin pruebas de ello).

La muerte de Baena es lamentable por varias razones. Primero, porque se trata de una muerte y toda muerte es lamentable. Segundo, porque fue asesinado, y esto refleja el alto grado de impunidad que hay en México. Tercero, porque era una persona preparada en el cargo que desempeñaba.

Su muerte ha servido para que la comunidad woke y LGBT se victimicen. Sí, estoy de acuerdo que en México hay crímenes de odio y hay que erradicarlos. Pero este no parece ser un crimen de odio. Al menos no hay pruebas de ello. Y si las hubiera, que se aporten para esclarecer los hechos.

Las reacciones en redes sociales son bastante lamentables. Los hay desde quienes festejan su muerte, hasta quienes se victimizan; parecería que lo menos importante para ellos es que una persona perdió la vida. El termómetro de las redes sociales apunta a que estamos muy mal como sociedad cuando hasta un hecho como este se polariza.

Esperemos que se esclarezcan los hechos en su totalidad. A su familia, el más sentido pésame, deseando encuentren resignación. Y a la progresía, no traten de imponernos un lenguaje inclusivo, ni traten de obligarnos a llamar a una persona ‘le’ o ‘elle’. Así como piden respeto para sus vidas, también los que nos expresamos utilizando sustentos biológicos y lingüísticos lo pedimos. Por último, no desestimen la versión oficial a menos que tengan pruebas que las autoridades no hayan valorado.