La ministra tramposa

La democracia, como dijo Winston Churchill, es el peor sistema de gobierno, con excepción de todos los demás. Esto en virtud que quienes llegan al poder, lo hacen porque logran despertar en el electorado un sentimiento; puede ser de rabia, de impotencia, de alegría, de esperanza o de cualquier otra naturaleza. De ahí que uno de los riesgos que existe siempre en las democracias sea el populismo, que en términos generales se traduce en demagogia. Esto sucede en los poderes Legislativo y Ejecutivo, que son los que se eligen mediante el voto popular. Siempre es importante elegir a los más preparados y capaces, pero con un electorado indolente o poco participativo, no siempre los que llegan son los mejores para desempeñar un cargo.

En cambio, el Poder Judicial debe estar ajeno a los vaivenes electorales o del populismo. Se parte de la premisa (contenida ya en varias obras de teoría política como El Federalista o Del Espíritu de las Leyes) de que al Poder Judicial deben llegar simplemente los mejores, al margen de las simpatías que puedan despertar. Por ello, su elección no es popular, sino mediante sistemas que cada Constitución establece. Atendiendo este principio, los juzgadores deben atender a lo que mandata la ley, no lo que mandatan las mayorías. De otra forma, estaríamos en una tiranía de las mayorías.

En un Estado que se precia de ser democrático, la función judicial es quizá la más delicada por lo que acabamos de referir. Quien tiene la distinción de ser juzgador, debe ser imparcial a ultranza, profundamente objetivo, y honesto en lo más extenso de la acepción de la palabra. Para garantizar esta imparcialidad, objetividad y honestidad, no basta serlo; también la percepción de imparcialidad, objetividad y honestidad juegan en esta mezcla. Solamente de esta forma se puede fortalecer la función constitucional que desempeña el Poder Judicial. Si sus resoluciones van a ser criticadas precisamente por quienes las emiten, y quienes las emiten son señalados e incluso cuestionados, la imparcialidad del Poder Judicial quedará en entredicho. En pocas palabras, no basta ser imparcial, objetivo y honesto; hay que parecerlo.

En el ejercicio profesional me tocó conocer de un asunto que en su momento llegó al Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. De dicho asunto, correspondió conocer a la entonces magistrada Yasmín Esquivel Mossa. Dicho asunto fue concluido hace muchos años, pero recuerdo que su resolución era una oda a la arbitrariedad, a la conveniencia política y una clara ofensa a la imparcialidad y al Estado de Derecho. Por fortuna, dicha resolución fue corregida en vía de amparo por el Poder Judicial de la Federación (irónicamente, en el que hoy desempeña el más alto cargo).

Me quedó el mal sabor de boca descubrir la parcialidad y falta de honestidad de la entonces magistrada, quien había jurado guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanaran, para inmediatamente convertirse en una conculcadora del orden jurídico establecido.

Posteriormente, sin tener antecedentes en materia constitucional, la entonces magistrada Esquivel es propuesta en la terna que el Ejecutivo envió al Senado para suplir a Margarita Luna Ramos como ministra de la Suprema Corte.

A riesgo de que me vayan a cancelar, “funar”, o reconvenir, tachándome de machista, misógino, o de cualquier otro adjetivo, pero en mi criterio la trayectoria de la magistrada Esquivel era muy inferior a la de las otras personas que fueron nominadas en esa misma terna. Sin duda su elección como ministra se debe a su relación conyugal con Rioboo, el contratista favorito del actual sexenio. La ministra fue electa para el cargo que actualmente desempeña.

El desarrollo de la vacuna contra Covid-19 fue llevado a cabo por varias farmacéuticas. Posteriormente, la vacuna fue asignada conforme a criterios poco claros. El caso es que la vacuna estuvo disponible primero en Estados Unidos antes que en muchos países.

Recién se empezó a distribuir la vacuna, las entidades federativas en Estados Unidos tenían lineamientos muy claros respecto a quiénes podían vacunarse. Naturalmente, atendiendo a criterios médicos, y en general, atendiendo a criterios geográficos. Es decir, solamente los residentes en dichos Estados podían acceder a la vacuna. Posteriormente, y a partir de la luz verde emitida por el Departamento de Estado, se hizo una práctica común que extranjeros fueran a Estados Unidos a vacunarse. Pero insisto, en un principio eran solamente los residentes de ese Estado quienes podían vacunarse.

Sin embargo, a pesar de ello, a la ministra Esquivel no le importó cumplir con la ley. Voló en un vuelo privado a San Antonio, y organizó con el cónsul de México en dicha ciudad un evento para inaugurar una sala de lactancia con su nombre. Ese fue el pretexto únicamente, pues viajó a San Antonio a obtener una Matrícula Consular para posteriormente registrarse y obtener la vacuna contra el Covid-19.

Es decir, primeramente mintió ante el Consulado mexicano manifestando tener domicilio en Texas (cuando a la par se desempeñaba como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación). Esto es así en virtud que un requisito para obtener la matrícula consular es precisamente residir en la jurisdicción del Consulado. Posteriormente, le mintió a las autoridades sanitarias texanas al expresar que vivía en San Antonio, y así acceder a la vacuna. No tengo certeza de qué información proporcionó en el registro para la vacuna, pero seguramente también mintió respecto a su estado de salud para tener prioridad al vacunarse.

Por ello, ahora que se destapa la cloaca y se descubre que su tesis de licenciatura es plagiada, la verdad no me sorprende. Es una persona que en más de una ocasión ha demostrado lo deshonesta y ventajosa que puede llegar a ser.

A partir del reportaje de Latinus en donde muestran un comparativo entre la tesis de Edgar Ulises Báez Gutiérrez y la de Yasmín Esquivel Mossa, resultando ser ambas tesis idénticas, la ministra ha tratado de limpiar su imagen publicando cartas de distintos académicos que avalan su trayectoria escolar. Asumo que siendo ministra de la Corte no es difícil pedir favores de ese tamaño, pues nadie quiere tener de enemiga a alguien en ese cargo.

Estas cartas que ha difundido en redes sociales vienen a evidenciar la desesperación de la ministra Esquivel por tratar de controlar los daños causados por el reportaje. Sin embargo, los hechos hablan por sí solos: su tesis es idéntica a la de Báez Gutiérrez quien la presentó un año antes.

Las reacciones no se hicieron esperar. La enorme mayoría condena el hecho de que la ministra siga en el cargo. Sin embargo, hay voces (minoritarias) que la defienden. Primeramente, la Asociación de Juzgadoras salió en defensa de la Ministra acusando violencia de género en la acusación. Por lo que entiendo entonces, esta postura de feminismo radical y sectario sostiene que la mujer no puede ser señalada o acusada de nada pues se estaría cometiendo violencia de género.

Por otro lado, el presidente López Obrador minimizó el hecho diciendo que Enrique Krauze le había hecho más daño a México, y repitió aquella frase bíblica que dice que “aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra”. Es decir, se salió por la tangente.

Por otro lado, la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM analizará el caso y un comité de dicha institución determinará lo conducente.

Dichas acusaciones se difundieron justamente en el contexto del relevo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cargo al que aspira la ministra Esquivel. El 2 de enero de 2023, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación elegirán al que habrá de ser su presidente por los próximos cuatro años. Es evidente que Yasmín Esquivel Mossa no puede aspirar a ello. Si tuviera un poco de prudencia, la ministra no buscaría presidente la Corte; si tuviera un poco de dignidad, no se defendería con esas cartas estériles que publica en redes, que muy probablemente fueron obtenidas mediante coacción; y si tuviera un poco de pudor, renunciaría.