“La mejor ayuda para un pobre […] debería ser siempre permitirles una vida digna a través del trabajo”.

Francisco Bergoglio

Una comunidad, desde una organización, ciudad, un país y aún la comunidad mundial, requiere de la política para desarrollarse y vivir en paz, pero no se trata de cualquier política, se trata de aquella que busca y se pone al servicio, verdaderamente, del bien común. Cierto es, y de eso tenemos muchos ejemplos, que cuando sucede así, es difícil caminar hacia un cambio genuino que procure la mejora de las personas en particular y de la sociedad en general.

Esta política, la mejor, tiene en esencia cualidades que no debemos perder de vista: por ejemplo, un verdadero líder siempre habrá de procurar la convivencia y no pretender clasificar a las personas a partir de una visión binaria, es decir, no etiquetarlas pues le interesa, más que a nadie, no crear antagonismos. En este sentido, cuando se cae en el error de catalogar a grupos o personas, es muy posible que bajo esa visión dicotómica, o blanco o negro, se caiga en el malentendido de asumir a uno de ellos casi como una categoría mística creyendo que todo lo que desde ahí surja es necesariamente bueno y angelical. La mejor política protege el orden público y combate la inequidad que amenaza al tejido social; evita cautivar a sus agremiados, a sus ciudadanos, para anteponer, veladamente, su proyecto personal y alargar su permanencia en el poder.

Los líderes que practican la mejor política tienen otra característica: no ofenden, son respetuosos de la legalidad y las instituciones y antes que destruirlas las dotan de las mejores prácticas. Evoluciona por su disposición a ser cuestionado. Actúa con cautela por lo que el inmediatismo, es decir, la respuesta rápida que le garantiza aprobación, no son parte de él. Al contrario, prefiere avanzar de manera ardua y firme, porque sabe que la constancia, a fin de cuentas, lo llevará al objetivo planteado aunque haya caminado a menor velocidad, no sin sobresaltos, aclaro, pero sí con la cordura que le dan el conocimiento del suelo que pisa y la visión fija hacia el horizonte.

Sabe bien que la superación de la inequidad supone el desarrollo económico, y de la mano, también el social: busca incesantemente que las personas generen sus propios recursos; evade la irresponsabilidad de dar dádivas y solo acude a planes asistenciales como respuestas pasajeras para atender urgencia.

Su lema: el trabajo, y en él centra el bien de las personas: se empeña en asegurar las condiciones para que cada uno encuentre su desarrollo sus propias y particulares capacidades para a fin de cuentas elevar su dignidad, no solo para ganar lo básico y apenas suficiente, también para tener oportunidades para el crecimiento personal. De hecho, combatir la pobreza promoviendo estrategias de contención y ofreciendo paliativos para tranquilizar la situación tiene el riesgo de convertirlos en personas ad doc que confunden el principio de subsidiaridad en obligación.

Como personas, cada uno puede y debe ayudar a otro de manera particular, más el buen político va más allá: si tú ayudas a cruzar el río a un niño, el político debe construir un puente; si tú ayudas a otro con comida, el político debe crear la fuente de trabajo; si tú cuidas a un adulto enfermo, la buena política debe asegurar el mejor sistema de salud para todos.

La angustia del buen político es resolver la exclusión social y la marginación, la explotación sexual, el tráfico de drogas y de armas, dar seguridad a la vida desde su inicio y no seguir día tras día su imagen en las encuestas.

Y ¿qué es el pueblo? Es ser parte de una identidad común que comparte lazos sociales y culturales que surge de un proceso lento, de la vida en común. Eso es. No tenemos por qué renunciar a y conformarnos con lo que conocemos y hemos vivido. Los tiempos llaman. La política, la buena política, busca la construcción de comunidad: “es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común […] en la dimensión social que las une”, (Sobre la fraternidad y la amistad social. Papa Francisco, 2020).