La maternidad no es destino

En México, muchas de las legislaturas estatales reflejan el carácter estático del derecho que tanto reprochaban las corrientes de pensamiento iusrealista y que hoy siguen denunciando las perspectivas críticas. El derecho sigue siendo, para muchos estudiosos no ortodoxos, un obstáculo al cambio social. En nuestro entorno más cercano a esto contribuyen, de manera nítida, los congresos locales. Muchos de ellos siguen ubicándose en lo que podríamos denominar una etapa paleolegislativa. Alejados de toda noción de cambio normativo, suelen atrincherarse bajo el dominio y voluntad de sus “virreyes”, los gobernadores de los estados.

Estas cámaras locales suelen ver pasar la evolución de los contenidos del derecho y de la realidad en que este se inserta, como si no les incumbiera, como si su papel fuera el de unos simples observadores externos. Es, en efecto, un rasgo compartido por la mayoría de ellas. Asambleas que sentadas bajo la sombra del árbol de la parsimonia ven que el derecho cambia por la vía de la Suprema Corte o por las cámaras federales sin atreverse a sacudir su modorra sempiterna.

Afortunadamente, posibilidades para revertir ese destino que en ocasiones pareciera inexorable se les presentan con frecuencia. En estos días, el Congreso del Estado de Chihuahua tiene otra oportunidad histórica para mostrarle al país entero que puede zafarse de la camisa de fuerza que le impone su propia historia legislativa. En su cancha se encuentra la importante posibilidad de debatir sobre un tema que, como muchos otros, ha dejado pendiente de discutir: la despenalización de la interrupción del embarazo.

Cuando la diputada Leticia Ortega Máynez subió a la tribuna para someter a consideración del Pleno el proyecto legislativo que busca modificar los artículos relativos del Código Penal del Estado de Chihuahua, sabía muy bien que con sus palabras iniciaba un recorrido no exento de obstáculos. Pero, como ella misma lo afirmó, no son tiempos para claudicar en la lucha por los derechos de las mujeres. Y este es un tema que se inserta precisamente en un amplio espectro, pues la iniciativa identifica bien el foco del conjunto de atributos y derechos que están en juego. El sustrato del derecho a decidir y de la interrupción del embarazo, dice el documento, lo constituyen la dignidad humana, la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad jurídica, el derecho a la salud (psicológica y física) y la libertad reproductiva.

Por supuesto, el proyecto suscrito por la bancada de Morena en el Congreso local no parte del vacío, de la subjetividad o de la ocurrencia. Por el contrario, se sustenta en una larga travesía que ha tenido el tema del aborto en el terreno de los derechos en sede internacional y nacional. Una travesía exuberante que no es posible describir en este espacio, pero que encuentra uno de sus puntos medulares en la labor que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desempeñado. La Corte, particularmente en un fallo emblemático emitido recientemente, ha considerado que el producto de la gestación merece una protección que se incrementa con el tiempo, es decir, a medida que avanza el embarazo, pero que esta protección no puede desconocer los derechos de las mujeres y de las personas gestantes a la libertad reproductiva. En esta histórica resolución, el Pleno de la Suprema Corte determinó que criminalizar de manera absoluta la interrupción del embarazo es inconstitucional.

Por supuesto, los avances en esta materia han corrido también por vía legislativa, pero a cuentagotas, en un escenario que deja mal paradas a las legislaturas estatales. Una sede pionera y vanguardista en su momento fue la Ciudad de México, en el 2007. Más de diez años después, Oaxaca. Luego Hidalgo. Le siguieron Veracruz, Baja California, y la más reciente, Colima.

Ahora Chihuahua tiene la palabra sobre un tema que tiene que decidirse, no bajo los dominios del fanatismo, el estereotipo y el prejuicio. Tampoco sobre la base de los crucigramas de falacias que tanto convergen en los debates parlamentarios. Aquí nadie está en contra de la vida. Se trata, más bien, de no criminalizar la pobreza y la vulnerabilidad, de aminorar las brechas históricas que la desigualdad social ha generado en este país. Se trata, también, de entender que la maternidad no es proyecto ni destino final de toda mujer. Y que es, sobre todo, decisión.