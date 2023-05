-La maquila del camión pirata que mató al ciclista

-“El Higadito” fue mote ganado a pulso

-Profes de la UACJ respingan por déficit

-Un BRT que sigue dando problemas

Indirectamente pero la empresa maquiladora ICS Packaging and Logistics ha quedado involucrada en el caso del ciclista atropellado y muerto por un camión de “transporte de personal” el pasado dos de mayo en la madrugada.

La tragedia ocurrió casi a las seis de la mañana en la avenida Tecnológico y Privada de Sandoval. Un camión golpeó la bicicleta que conducía Juan Castañeda Holguín, de 64 años de edad; no se detuvo y le pasó las llantas traseras por encima del cuerpo.

Durante casi 10 días nada se supo ni del conductor, ni de la empresa para la que labora, ni de la empresa que arrendó el camión, a pesar de un video circulado por El Diario de Juárez en la versión digital, Diario.mx.

Finalmente, el 12 de mayo, técnicos y policías de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal en coordinación con la Subsecretaría de Transporte, lograron aclarar el caso tras revisar detenidamente los materiales, tanto el publicado por El Diario como de otras cámaras que también registraron el momento. Fueron detenidos camión y el chofer, José Roberto P. Q.

Tuvieron que pasar casi 10 días para que las autoridades estatales obtuvieran resultados de sus indagatorias. No solamente no hubo aportación alguna de los responsables del camión ni de la maquila que lo rentó, sino que, con todo el cinismo que pueda ser posible, mantuvieron trabajando la unidad los días subsecuentes a los hechos como si no hubieran ocurrido. No le quitaron ni el golpe dado a la bicicleta.

La desvergüenza estuvo descansando quizá en la confianza de que jamás sería identificado el camión porque no traía placas, su número económico era falso y tampoco traía permiso. Es decir, el camión era completamente pirata, muy posible de los manejados tras bambalinas por el rey de los piratas, Matías Prieto.

Jalada la punta de la madeja, pudo conocerse que la empresa maquiladora ICS Packaging tiene contratados los servicios de la empresa SET S.A. de C.V. para la transportación de su personal.

Ambas instancias debieron saber las condiciones del camión y del conductor, tanto al momento de utilizarlo, como después de ocurrida la tragedia, difundida por una gran cantidad de medios de comunicación.

Pronto conoceremos el tamaño de las responsabilidades de cada cual. Una vez que el chofer ha sido presentado al juez, tendremos también los detalles de su contratación y mayores detalles sobre el camión cuya operación ilegal es idéntica a la utilizada por una buena cantidad de empresas maquiladoras para ahorrarse algunos miles de pesos o por las complicidades entre los jefes de recursos humanos y los transportistas.

Tienen mucha tarea en ello las autoridades reguladoras correspondientes.

***

El exsecretario de Salud recién enviado al Cereso de Chihuahua, Eduardo Fernández Herrera, ganó a pulso el mote con el que muchos lo conocen, “El Higadito”, desde que apareció al frente de tan importante sector, luego de pasar por cargos de segundo nivel en la Secretaría de Hacienda y la Fiscalía General, todo entre el 2016-2021.

Si bien antes lo conocían por sus arranques, berrinches y malas caras que hacía, su llegada a la Secretaría de Salud fue lo que terminó marcándolo, para mal, dado el trato nada decoroso para colaboradores y quien se le acercara en busca de alguna gestión o solución.

Primero fueron los médicos quienes, al llegar un no médico a la dependencia -contrario a lo que había prometido Corral Jurado- lo motejaron de diversas maneras por el genio y el ego inflado que se cargaba, lo que no era producto del cargo en el gabinete, ya que desde antes tenía esas conductas nocivas.

Pero fue en el set de grabación a todo lujo montado por Corral durante la pandemia, cuando la gente que debía trasmitir los largos y aburridos programas en las que el gobernador adoptaba su papel de conductor de programa de revista, vio en directo el actuar de Fernández Herrera.

Si no se quejaba por las luces, regañaba a quien le pasaba las fichas informativas que, también en papel de conductor de televisión, leía y explicaba frente a las cámaras. Puras cuentas alegres y números falsos eran los que daban entre Corral y su secretario de Salud, pero detrás de cámaras mostraban su verdadero ser.

De ahí nació el apodo, pues, al que ya no le hizo honor a su llegada al Centro de Readaptación Social número uno, ubicado en el municipio de Aquiles Serdán, conurbado a la capital.

Sin poder y alejado de los reflectores, el exfuncionario fue dócil desde su detención e internamiento, que presumiblemente esperaba desde que supo de las observaciones que pesaban en su contra por contratar deuda para el Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal) sin autorización del Congreso del Estado.

En especial, Fernández sintió pasos en la azotea cuando conoció de la orden de aprehensión contra uno de sus exjefes, el exsecretario de Hacienda Arturo Fuentes Vélez, pero hizo confianza cuando supo que las acusaciones eran otras. Cayó en otro exceso al confiarse, pero al menos dejó la tarde del domingo de lado el mote ganado a pulso.

***

Andaba muy apurado Eduardo F.H. por una enfermedad que tiene a su mujer en el Hospital Ángeles, cuando le cayó la ley el domingo, en la ciudad de Chihuahua.

Así estaban dictados los tiempos de la integración de las carpetas por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

Fue una mueca de desagrado, sorpresa, no saber qué hacer, al momento en que los agentes le mostraron la orden de aprehensión, en los pasillos del hospital.

Nunca hubo para él “ayuda” mínima como un pitazo igual que ocurrió con Arturo F.V., quien pudo sacar amparo para evitar el fresco bote. Si faltaba evidencia de relaciones ásperas con el anterior equipo ahí está. Cero solidaridad del exgobernador Corral.

La razón, nos dicen fuentes cercanas, es que no terminaron bien “El Higadito” y el exmandatario. Hubo pleito y distanciamiento, por eso el abandono vil.

***

El pasado 2 de mayo, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez publicó la convocatoria para la contratación de profesores de tiempo completo y medio tiempo, donde son descritas las necesidades de docentes.

Para el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, requiere ocho tiempos completos e igual cantidad de medios tiempos; para el Instituto de Ciencias Biomédicas demanda seis medios tiempos y 10 completos; para Ciencias Sociales son ocho medios y 12 completos y para Ingeniería son 10 medios y cinco completos.

Al lograrse esas contrataciones -de acuerdo con los profes en activo que han comenzado a respingar precisamente en el marco del Día del Maestro- serían apenas dos docentes por departamento, lo que continuaría el marcado déficit de catedráticos que enfrenta la UACJ.

Y es que hasta la fecha, cerca del 80 por ciento de las plazas es cubierto por docentes de honorarios que llegan a prestar sus servicios por más de 20 horas a la semana, sin relación laboral, es decir, sin prestaciones como servicio médico, aguinaldo, vacaciones, estímulos, entre otros.

Dichas condiciones, que privan en muchas instancias públicas, generan malestar entre la base académica, de ahí que la molestia vaya en ascenso y pueda escalar en los siguientes meses, si no hay señales de una eventual regularización laboral.

***

No se acaban los problemas con el famoso sistema de transporte semimasivo BRT, que no termina de funcionar correctamente.

Ayer fue propuesto por parte de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano instalar un semáforo sobre la avenida Gómez Morín y calle Del Estanque, porque es una penuria para los vecinos poder salir de las colonias.

Es un problema añejo desde que se instalaron los paraderos del transporte público BRT, porque el retorno les queda muy lejos, para poder incorporarse a la Gómez Morín. Hay que conducir varias cuadras y eso genera caos vial local y pérdida de tiempo.

Con la instalación del semáforo propuesto, la intención es generar una mayor seguridad y orden en el tránsito local, propiciando inclusive un paso peatonal adecuado.

En la zona hay varios semáforos muy cerquita, pero no en esa calle. La propuesta vino de la regidora Tania Maldonado Garduño, que ayer arrastró el lápiz con la directora de Desarrollo Urbano, Claudia Morales Medina.

Vendrán algunos estudios de factibilidad en la propuesta, que es una petición sentida de los vecinos, que como en muchos otros tramos del BRT han resultado afectados.