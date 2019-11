La mano que mece la cuna

El tema de los migrantes que llegan a nuestra ciudad para pedir asilo político o humanitario en los Estados Unidos ha tomado un giro inesperado y sorprendente. Si bien la afluencia de centroamericanos, sudamericanos y caribeños ha disminuido en forma importante, o se ha controlado digamos, ahora resulta que hay un número importante de compatriotas, de connacionales mexicanos en busca de tan ansiada calidad migratoria en el vecino país.

Desde finales del año pasado y los primeros meses del actual, la cifra de personas provenientes de Centroamérica, principalmente, fue alarmante y crecía en forma progresiva sin que pareciera detenerse o al menos estabilizarse. Se hablaba de más de 20 mil migrantes en nuestra ciudad esperando turno para cruzar a los EU, con todos los bemoles que eso ocasionaba.

Hoy, las autoridades federales de migración reconocen un endurecimiento de controles, medidas y acciones tendientes a disminuir ese flujo migratorio. No obstante eso, a principios del mes pasado se informó sobre una caravana de más de dos mil personas originarias de Centroamérica, el Caribe y África, que partían de Tapachula, Chiapas, con rumbo al vecino país, muchas de las cuales seguramente pasarían por nuestra frontera.

Esta casa editora publicó la nota “Avanzan dos mil migrantes de Chiapas a Estados Unidos”, en la que se informaba de dicha caravana, misma que señalaba: “La mayoría de los migrantes que partieron de Tapachula, Chiapas, en las primeras horas de hoy se encontraban desde hacía semanas o meses en la ciudad apenas al norte de la frontera con Guatemala a la espera de documentos de residencia o tránsito mexicanos. Los migrantes provienen de Centroamérica, el Caribe o África. Abandonaron sus países de origen para huir de la violencia o en busca de mejorar su nivel de vida. Hasta el momento las autoridades mexicanas no intentaban cerrarle el paso al grupo, que se dirigía por una ruta hacia la población de Arriaga vigilados por funcionarios de derechos humanos y la policía federal”.

No obstante, ya no hablamos de los cuantiosos flujos migratorios de finales de 2018 y principios de 2019, aunque no deja de ser una circunstancia que ha obligado a disponer y mantener programas, recursos y acciones de gobierno tendientes a atender la problemática que se genera.

Es conveniente destacar que, en el caso de los migrantes originarios de otros países, es precisamente su calidad migratoria de extranjeros en nuestro país sin la documentación legal correspondiente, la que impone las condiciones y requerimientos para su atención, en la que por supuesto intervienen las autoridades mexicanas en el tema para aplicar las disposiciones legales que correspondan, pero sin olvidar los acuerdos internacionales en materia de migración y derechos humanos a los que México está obligado por ser parte de los mismos.

Independientemente de las causas que originaron éste éxodo de personas, las auténticas y legítimas, en su momento se habló insistentemente –sobre todo a través de las redes sociales– de una especie de “movimiento organizado” que impulsó esta repentina fiebre por buscar asilo en los Estados Unidos. Se dijo que el mismo presidente Trump estaba detrás de tales afanes, o bien algún poderoso grupo político o económico que lo apoya con miras a su probable reelección en 2020 y que de esta forma le estaban dando una bandera electoral que fortaleciera su pretensión de lograr la reelección, como lo fue desde su primera campaña el tema anti inmigrante.

Muchos videos que circularon en las redes sociales, presentaban a grupos de personas, algunas con pasamontañas, organizando a los migrantes en campamentos o en algunos puentes de cruce hacia México, incluso, en algunos videos se observa cómo éstos hombres entregaban cantidades de dinero a las personas. Queda pues la duda razonable, sobre la causas auténticas que originaron estas marchas masivas de personas de sus países.

Pues bien, ahora se presenta en nuestra ciudad, de nueva cuenta, otro fenómeno digno de ser analizado porque también implica a migrantes pero en esta ocasión se trata de mexicanos, de compatriotas, que buscan obtener el asilo o la protección de los Estados Unidos argumentando la creciente inseguridad en sus ciudades o estados.

En este punto del análisis, resulta muy conveniente revisar los requisitos que, de acuerdo con las leyes norteamericanas, debe cumplir una persona de otro país, que pide asilo político o humanitario en esa nación y que son:

“Incapaz o reluctante (que se resiste) a regresar su país de nacionalidad, a razón de haber estado en el pasado sujeto a persecución o por tener un temor bien fundando de una persecución futura debido a: 1) Raza, 2) Religión, 3) Nacionalidad, 4) Opinión política, 5) Ser miembro de un grupo social particular”.

Sólo por alguna de esas razones el gobierno norteamericano autoriza o acepta brindar protección o asilo a un extranjero. Solamente por esas y por ninguna otra. Por eso resulta trascendente comprender esta circunstancia legal, ya que mientras en el caso de la mayoría de los migrantes extranjeros (centroamericanos, sudamericanos, caribeños o africanos) sí se cumple alguna de estas condiciones, principalmente en el tema de la persecución política por parte de los gobiernos dictatoriales de sus respectivos países de origen, sin embargo en el caso de los mexicanos que han llegado hasta Juárez en busca del asilo, no se actualiza ninguna de esas causas.

De acuerdo con la nota publicada en El Diario el 21 de octubre, “La expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a diversas regiones de Zacatecas, Michoacán y Guerrero, ha sido uno de los principales factores del desplazamiento de más de 4 mil mexicanos hacia Ciudad Juárez en busca de asilo político en Estados Unidos, según sus propias versiones”.

Es decir, no hay una persecución específica en contra de ninguno de ellos ni por cuestiones de raza, ni de religión, ni de ideología política, ni por su nacionalidad, ni por pertenecer a un grupo social determinado. Su temor es por la violencia y criminalidad desatada por la delincuencia organizada en forma generalizada, lo que en pocas palabras es un asunto de seguridad interior que le corresponde resolver al gobierno de su país de origen, y no al Gobierno norteamericano.

En resumen, el fracaso de los compatriotas mexicanos en su solicitud de asilo está garantizado porque no se cumple con los requisitos que exige la ley migratoria norteamericana.

Pero lo más grave de todo no es que nuestros connacionales sean rechazados, finalmente su aceptación o rechazo es facultad plena de la autoridad estadounidense, sino la razón por la que están huyendo de sus ciudades, de sus hogares: la terrible violencia que se vive a manos del crimen organizado.

Los juarenses sabemos bien de qué se trata. Lo que se siente. Lo vivimos, o mejor dicho lo sufrimos, en carne propia durante los años aciagos que nos tocó vivir en esta frontera, cuando los sicarios de todos los carteles en pugna se enseñorearon y apoderaron de nuestras calles, entre 2008 y 2012. Sabemos del terror y la psicosis que genera la alta posibilidad de morir en un fuego cruzado, o ser víctimas de una extorsión o secuestro. Pero también sabemos que salir huyendo, abandonándolo todo, no es la solución.

El Gobierno de la República está obligado a garantizar la seguridad de todos los mexicanos, esa es su razón de ser, de existir. Sin embargo, ante la “estrategia” lopezobradorista de “abrazos no balazos” para enfrentar a los sangrientos criminales que liderean los diferentes carteles en nuestro país, parece no ser muy positiva la expectativa de seguridad para los mexicanos, es un hecho que no está dando resultados el “buen trato” a criminales desalmados. Lo ocurrido en Culiacán es un buen ejemplo de ello.

Pero también el gobierno federal está obligado a investigar, a fondo, si esta oleada de migrantes mexicanos no obedece solamente a un cambio de “mercado” entre quienes se dedican a traficar con personas. Recordemos que en la inmigración ilegal de personas, siempre han estado presentes liderazgos o mafias que obtienen jugosas ganancias por esa actividad ilícita.

Es muy probable que, detrás de esta inusitada oleada de migrantes mexicanos, existan intereses organizados que “mecen la cuna” para favorecer el fenómeno y con ello, obtener pingües ganancias económicas. El Gobierno federal debe realizar una investigación a fondo que permita conocer si hay mafias de “polleros” involucradas, pero también debe resolver a fondo, lo más pronto posible, el tema de la violencia e inseguridad en todo el territorio nacional, para impedir que se generen más mexicanos desplazados de sus casas, de sus ciudades, de sus arraigos, por temor a perder la vida. Menuda tarea a cuestas.