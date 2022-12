Estamos a días para que termine el ciclo que reconocemos en el futuro como 2022 y precisamente hablando del ocaso de este ciclo una querida amiga publicó una suerte de “meme” que llamó mi atención: “… el calendario es un concepto fabricado por el hombre y el año nuevo es solo una convención social completamente insignificante a los ojos de la existencia misma; ni el universo, ni la tierra, ni nada va a cambiar mágicamente porque ya sea primero de enero”. De entrada admito como cierta tal afirmación, más estaría completamente de acuerdo si no fuera porque ese convencionalismo, pasar del año viejo al nuevo, está sumamente arraigado con los ciclos que los humanos hemos añadido a esta vuelta natural de la tierra alrededor del sol para organizar nuestra vida: desde los ciclos escolares hasta el pago de impuestos.

Lo cierto es que si no actuamos de manera determinante, para bien o para mal, las circunstancias por las que estamos pasando seguirán con nosotros más allá del 31 de diciembre lo queramos o no: el estado de salud, los buenos –y los malos- amigos, las deudas… seguirán ahí, corriendo su curso natural que acontece un día tras otro.

Sin caer en el pesimismo, lo que quiero decir es que la magia del año nuevo no será suficiente para resolver las problemáticas que tenemos ni en la vida ni en la ciudad en que vivimos: el primero de enero amaneceremos con el mismo pésimo e indigno sistema de transporte, es más, será un día casi apocalíptico pues si desde ahora, y meses antes, el número de unidades que circulan es insuficiente e indolente hacia las personas que bajo temperaturas congelantes se quedan varadas en las esquinas esperando ser “levantados”; ese primer día del año tradicionalmente hace crisis por el nivel de sobriedad que, gracias al festejo de la noche anterior, no permite a los choferes pensar siquiera en que la ciudad se paraliza a causa de su “alegría”.

Pero también está el otro lado de la moneda, y apunto: de la misma moneda, la carencia de un transporte público eficiente. Amaneceremos también con el desencanto de ver los carriles confinados del sistema semimasivo BRT vacíos, de respetar los señalamientos y las luces ociosas de los semáforos que dan el paso a autobuses invisibles en el caso de la Gómez Morín, y esporádicos en la Tecnológico, Paseo Triunfo y 16 de septiembre, mientras en los medios se anuncia una y otra vez el inicio de su operación cabal y aumento en el número unidades que, por ciento, distan mucho de parecerse a las flamantes que nos orgullosamente nos han mostrado… las pocas que llegan a verse están algo “usaditas”, bien “repintaditas”, en buen estado, dicen… pero no dejan de ser de segunda mano. No lo merecemos.

Tampoco merecemos que se diga que nos escuchan y las autoridades cierren las puertas cuando así conviene. Mucho menos los acuerdos que se plantean como urgentes para no permitir el debate. Temo por el futuro de nuestra ciudad cuando se eliminan instrumentos normativos sin siquiera intentar mejorarlos, si fuera el caso -como sucedió con el Polígono Talamás- o sin sustituirlos por otros mejores dejando a la ciudad a merced del más fuerte, dispuestos a reescribir de nueva cuenta la historia que en muy buena medida es la causa de nuestras desgracias. Me duele una ciudad indiferente hacia las personas con discapacidad, la desatención al medio ambiente, el trabajo mal remunerado, la inseguridad que nos acecha y la salud pendiendo de un hilo. Más a manera de luz entre las sombras, es loable la labor que desde la Oficina de Resiliencia se hace en alianza con ONU-Hábitat para mitigar los efectos adversos que hoy vivimos derivados de malas decisiones del pasado.

Aun cuando la vida siga su curso y podamos hacer un alto en cualquier momento, es innegable que estos días son propicios para hacer una pausa, reconocer nuestras fortalezas y de acuerdo a ellas, plantearnos propósitos que renueven el ánimo. Nunca pensemos que somos incapaces de romper con aquello que nos ata, o indignos de alcanzar una meta porque si hay algo que llevo dentro en mí y deseo compartir hoy es aquella frase muy corta pero contundente que escrita sobre un decolorado muro un día leí: Dios no hace basura. Recién ha pasado la Navidad que no es otra cosa que la celebración del nacimiento hace dos mil años de ese niño que durante su vida nos enseñó la verdad, a no perder la esperanza y a caminar en sintonía con los latidos, íntimos, de nuestro corazón. Mi deseo es que haya pasado estos días en familia, con la alegría que surge del deber hecho para el bien propio y también del necesitado, y que la magia del año que conoceremos como 2023 traiga prosperidad, bienestar y bendiciones para Usted.