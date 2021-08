La magia de la conexión

La magia es un arte que produce efectos extraordinarios. ¿Cómo es el arte de conectar? ¿Cuáles son sus efectos extraordinarios?

El arte de conectar

La conexión surge cuando la profunda realidad de una persona se encuentra con la de otra.

El ingrediente principal de la conexión es escuchar el mundo interno de una persona con toda mi atención y presencia, con todo mi ser, más allá de las palabras.

La escucha se combina con otros 3 ingredientes:

•Congruencia: darme cuenta de lo que me sucede (sensaciones, emociones, pensamientos, intenciones) al escuchar a una persona. Si eso que me sucede me estorba para escuchar, lo pongo en pausa mientras escucho. Si eso que me sucede le puede aportar algo positivo, se lo comparto cuando sea pertinente, de manera auténtica, sin máscaras.

•Aceptación: actitud de respeto absoluto hacia la persona y sus vivencias, aunque sean diferentes a las mías. Implica dejar a un lado mis juicios y mi intención de moldear a la persona. Es apreciarla como si observara una puesta de sol, sin la intención de modificarla.

•Comprensión empática: percibir y entender la vivencia de la persona, sus significados, emociones y necesidades. Como si pudiera vivir su mundo por un momento.

El toque final es que esa persona pueda percibir y saborear estos ingredientes (que son los elementos del “enfoque centrado en la persona” de Carl Rogers).

Efectos de una conexión profunda

Las palabras no son suficientes para comunicar lo que se experimenta. Para describirlo, comparto testimonios de un equipo de personas que han estado dedicando su tiempo y su ser para crear conexiones profundas que enriquecen la vida de las personas y contribuyen a crear un mundo mejor.

•Efectos observados en las personas que son escuchadas

“El rostro de una persona se relaja, como si dejara de cargar algo, para empezar a conectarse con ella misma” (C. G.).

“Un notorio desahogo de emociones contenidas y disposición para afrontar la situación que están viviendo” (F. S.).

“Se generan cambios internos, se acomodan las ideas, se identifican y expresan emociones, se comparten vivencias, se sienten acompañados” (M. M.).

“Descubrir alguna fortaleza personal y sorprenderse… hasta parecen ilusionarse” (L. Z.).

“Les devolvemos un poco de paz, de esperanza, descanso (se lee en su semblante) observo agradecimiento, observo sonrisas” (L. S.).

“Saben que no están solas, se conocen más a sí mismas y mejoran la relación con ellas mismas y con las/los demás...” (C. E.).

“Se abren a experimentar un cambio desde lo más profundo de su ser” (H. S.).

•Efectos en las personas que escuchan

“Un sentimiento de propósito y dicha” (J. V.).

“Me conmueve, me reconcilia con mis incapacidades y esta necesidad de saberme útil, me da esperanzas de que la sociedad si puede mejorar y ser más amorosa. Me ayuda a poder acompañarme también con más empatía y me hace sentir más humana” (L. Z.).

“Valoro más lo que tengo en todos los sentidos, me siento agradecido y bendecido de que el “otro” me abra su corazón” (J. R.).

“Me recuerda mi naturaleza compasiva y me pone de frente mi propia debilidad y fortaleza, lo que me impulsa a crecer” (M. V.).

“Me genera una gran satisfacción que pude hacer algo por otros, me lleno de gracia del otro, aprendo y me conecto con ellos, creo vínculos y juntos caminamos” (L. S.).

“Aprendo mucho de la vida a través de las vidas de otros” (C. G.).

“Me siento útil y aprendo de los procesos de los demás. También experimento sensibilidad y solidaridad” (F. S.).

“Me enriquece como persona, ya que, a través de conocer a otros, me llego a conocer mejor a mí mismo. Tengo la oportunidad de reflexionar acerca de mis propias creencias y cuestionarlas, eso me hace sentir vivo” (H. S.).

“Me causa alegría y gusto aprender de la experiencia de ellos(as), valorar cada historia, cada sentir, cada vivencia, recordar lo lindo que es cuidar de otro(a), acompañarlo(a) y verlo(a) crecer” (C. E.).

Todos podemos crear conexiones profundas, experimentar y compartir esa magia.

