La lucha por la igualdad parte del acceso a la justicia

La discriminación que sufrimos las mujeres, la vivimos en todos los escenarios de nuestro desarrollo: en el académico, el laboral, el económico, el político, el acceso a la salud e, incluso, nos afecta dentro del hogar por los roles de género que –a veces, de manera inconsciente- adoptamos y fomentamos. En la mayoría de las religiones existe una asimetría importante que relega a las mujeres a un segundo plano. La desigualdad se refleja hasta en el consentimiento del uso de la imagen y un sinfín de rubros más.

Pero, hoy, quisiera concentrarme en el papel del Estado para garantizar justicia. Aunque suene un contrasentido, en muchas ocasiones el quehacer de las instituciones judiciales, no puede concebirse como justo y mucho menos igualitario para todas las personas involucradas, ni siquiera para los que forman parte de ellas.

El acceso a la justicia para las mujeres es un derecho que, aunque se encuentra plasmado en la Constitución, como comunidad no hemos logrado garantizarlo. Existen afortunadas excepciones, pero en lo general es así para nosotras. La ausencia del Estado y el desinterés de muchos funcionarios es aún más palpable cuando se trata de buscar justicia por un acto de violencia ejercido contra alguna de nosotras.

Hay pocas buenas noticias que podemos reconocer en esta materia. Por eso, me alegra que apenas el pasado 06 de marzo, se realizó en Ciudad Juárez una medida reparatoria a la gran omisión que cometió el Estado Mexicano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló la gravedad de que no se investigara la desaparición y el posible feminicidio de seis mujeres jóvenes y una bebé. Casos que, a la fecha, no han sido resueltos.

En este espacio quiero solidarizarme en contra de las conductas, algunas incluso están tipificadas en el código, de las que han sido víctimas una gran cantidad de mujeres, que han tenido la confianza de compartirme la lamentable experiencia que vivieron, desde la violencia física, sexual, psicológica, económica.

En una reciente visita a Ciudad Juárez, la doctora Claudia Sheinbaum se reunió con mujeres trabajadoras de la maquila. Debo destacar que escuchó atentamente sus reclamos y peticiones, pero, en particular, un testimonio me llamó mucho la atención. La señora quería algo, en apariencia, simple: necesitaba alumbrado público en su calle.

Lo que me impresionó verdaderamente fue que ya hemos naturalizado las distintas violencias que sufrimos las mujeres. Decía que se levantaba muy temprano para dejar lista la comida para sus hijos, es decir, además de su extenuante jornada laboral debía cumplir con un segundo turno. Esto debía hacerlo lo más aprisa que podía porque si se retrasaba siquiera unos minutos perdía el único camión que podía acercarla a su centro de trabajo.

Más aún, si llegaba tarde a la maquila le descontarían el día y corría el peligro de que la corrieran. Por eso, las veces que la dejaba el camión caminaba varios kilómetros en un camino de terracería. Se armaba de valor y recogía un par de piedras por si un perro quería morderla o alguien intentaba asaltarla o, incluso hacerle algo peor. Cada paso, entre su casa y su lugar de trabajo, significaba un constante riesgo.

A primera vista, no tiene nada que ver con la violencia sufrida por las víctimas del campo algodonero. Pero, este testimonio que resumo en unas cuantas líneas es la vivencia común de miles de mujeres juarenses que tenemos que ser resilientes ante un entorno hostil. ¡El único recurso que tiene aquella mujer es un par de piedras! Para ella, las instituciones nunca han representado una opción, pues si la asaltan, verá la manera de recuperar lo perdido, posiblemente agradecerá que su tragedia no fuera mayor, pero nadie se ocupará de las múltiples violencias que sufre diariamente.

Tal como señala la resolución de la CIDH, el Estado –incluyendo los tres poderes, los tres niveles de gobierno y los órganos autónomos- permanecieron ausentes en el caso del campo algodonero, pero también en el de esta mujer y en el de miles más. En especial en el ámbito judicial, necesitamos instituciones que velen por nuestros derechos para que exista una verdadera justicia social. Allí es donde cobra verdadero sentido la consigna: la transformación debe ser feminista o no será.