La lucha de Lucha

Uno de los temas que más costo político tuvo para Javier Corral durante su fracasada administración, fue el haber nombrado a Luz Estela Castro (quien se hace llamar “Lucha”) como consejera de la Judicatura del Estado. Lo anterior, por varias razones. La primera de ellas, es que Castro fue activista del Barzón, organización que defiende a los deudores de la banca, incluso entorpeciendo diligencias judiciales de cobranza.

Al margen de si las exigencias del Barzón llegan a ser legítimas o no, lo cierto es que sus métodos de protesta son conculcatorios del Estado de Derecho. Es decir, a una persona, que no entiende de derecho o de razones legales, Corral la puso a administrar a los impartidores de justicia. Su único rol fue el servir como amedrentadora de jueces e incluso ministerios públicos, que no se ceñían a sus instrucciones. Muestra de ello es aquella ocasión en que presionó a un agente del Ministerio Público para mandar detener a una persona cuyo nombre no trascendió, a pesar de que no había orden de aprehensión, ni tampoco elementos para obsequiarla, (DE LOS JUECES ME ENCARGO YO: LUCHA CASTRO PRESIONA A MP PARA OBTENER DETENCIONES, Entrelíneas, 18 de diciembre de 2017).

Aunado a su enorme falta de probidad y ética como jurista, Castro no cumplía el requisito constitucional de la edad para ser nombrada consejera de la Judicatura. En aquella ocasión, tanto ella como el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles, argumentaron que, efectivamente, “se pasaba unos meses” de la edad máxima para ser consejera. Es decir, como Layín (el exalcalde de San Blas que admitió haber robado “no más poquito”), Castro violaba la Constitución de Chihuahua “no más poquito”. Todo sin mencionar las profundas faltas ortográficas, gramaticales, y carentes de sintaxis que evidencian que es una persona que no tiene el hábito de la lectura, requisito fundamental para la formación de cualquier jurista.

Ahora, Lucha vuelve a hacer de las suyas y vuelve a poner en duda su capacidad como abogada. El Diario dio a conocer una grabación reciente en donde se escucha a Lucha Castro y a Víctor Quintana (entre otras dos personas), conspirar para presionar al presidente del Tribunal Superior de Justicia en Chihuahua, Pablo Héctor González, para el efecto de que se detenga a Maru, y así descarrilarla en su afán de alcanzar la gubernatura del Estado.

La verdad, no causa sorpresa alguna el hecho de que Castro actúe de esa manera. Si cuando era consejera de la Judicatura, incurría en excesos que ponían en duda la genuina división de poderes, ahora que no tiene responsabilidad pública alguna, puede actuar de forma descarada y cínica. Lucha parece olvidar que los jueces no son los vengadores de las fobias sociales, menos de las fobias del gobernador, y mucho de las fobias de ella misma. Lo dijo bien Pablo Héctor González al decir que los tiempos de la justicia no eran los tiempos de la política.

Nunca se había visto un desaseo y una presión hacia la rama judicial como se vio durante el mandato de Javier Corral. Sin embargo, la fortaleza que en su momento tuvo para presionar jueces, está llegando a su fin. Los juzgadores deben ser cuidadosos y no dar pasos en falso, pues en un Estado donde la división de poderes no está garantizada, pueden ser objeto de vendettas. Repito lo que he dicho en otros espacios: quisiera ver quién es el juez que se atreve a ponerle una mano encima a quien encabeza todas las encuestas rumbo a la gubernatura.

Ya en la arena política y no la jurídica, lo curioso de este tema es que Lucha le pide a Víctor Quintana que interceda ante Juan Carlos Loera, candidato de Morena a la gubernatura del Estado, para darle difusión a su “enorme” campaña que consiste en publicar un comentario en contra de Maru o del Tribunal en Facebook. Parece olvidar que Quintana salió por la puerta de atrás de Morena, además que no quisieron incluirlo en el listado para encuestar, pues Morena argumentó que era más fácil encuestar sobre siete precandidatos, en vez de ocho. Quizá Quintana tenga otra clase de relación con Loera, lo que evidenciaría la falta de valores de aquel.

Mucha actividad para Lucha, quien debería descansar, pues se encuentra convaleciente de cáncer en el Hospital del Mar de Barcelona. La pregunta ahora es, ¿estará Lucha en alguna nómina secreta del gobierno de Javier Corral? Si no es así, ¿cómo hace una “luchadora social” de “izquierda” para pagar la estancia en un hospital como ese? Le deseamos pronta recuperación.