La lógica detrás de las promesas: ocurrencias

“En el estado Chihuahua, no se ha presentado una propuesta concreta en este sentido, pero dada la tendencia, no sería impensable que pronto escuchemos a algún legislador ‘innovador’ proponiendo reducir aún más la edad”

Aquellos que tuvimos la fortuna, o quizás el infortunio, de crecer y ser testigos activos de la década de los noventa, recordamos con cierta nostalgia y escepticismo las múltiples campañas publicitarias que parecían en una competencia interminable.

PUBLICIDAD

Uno ofrecía obtener abdominales marcados con tan solo 10 minutos de esfuerzo diario, y el siguiente, como si quisiera superar al anterior, garantizaba resultados similares con apenas nueve minutos al día.

Este comportamiento mercadológico nos trae reminiscencias en la política actual, especialmente en septiembre, nuestro mes patrio.

En estos días, parece que se ha desatado una especie de competencia de "¿Quién puede prometer más a los ciudadanos?". A principios de este mes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó entrever la posibilidad de modificar la edad mínima para que las personas adultas mayores se beneficien con $4,800 pesos bimestrales.

Es esencial contextualizar un poco. La pensión universal para personas adultas mayores es un programa que busca otorgar un apoyo económico bimestral no contributivo, con el noble objetivo de mejorar las condiciones de vida de este grupo en México, así como, recordar que, ya en 2021, bajo su mandato, la edad para acceder a la Pensión Bienestar se redujo de 67 a 65 años.

Sin embargo, la cadena de promesas no terminó ahí. Como en un eco de las campañas de los noventa, la diputada federal Macarena Chávez Flores lanzó la idea de que las personas adultas mayores pertenecientes a comunidades indígenas y afromexicanas deberían recibir la Pensión para el Bienestar a partir de los 63 años.

Por su parte, Xóchitl Gálvez, en una postura aún más audaz, mencionó su deseo de proponer una iniciativa que beneficiaría a las personas adultas mayores en zonas de alta marginación, permitiéndoles acceder a la pensión desde los 60 años.

En el ámbito local, Christian Jean Esparza, un diputado representante del Congreso de Durango, propuso que la Pensión para Adultos Mayores se amplíe para abarcar a individuos de entre 60 y 64 años con 11 meses.

En el estado Chihuahua, no se ha presentado una propuesta concreta en este sentido, pero dada la tendencia, no sería impensable que pronto escuchemos a algún legislador “innovador” proponiendo reducir aún más la edad, tal vez hasta los 50 años.

Responder al “¿por qué no hacerlo?” es fundamental. Nuestra economía, aunque resiliente, enfrenta desafíos significativos. El déficit público ha experimentado un incremento alarmante, rondando el cinco por ciento del Producto Interno Bruto, una cifra que no veíamos desde 1990. Este escenario pinta un panorama preocupante, no solo mirando hacia 2024, sino proyectando hacia 2025 y más allá.

Es fundamental comprender que los derechos humanos, aunque esenciales y no negociables, tienen un costo en términos económicos y logísticos. Las pensiones para adultos mayores no escapan a esta realidad. Cualquier intento de modificar la edad conlleva un aumento en el gasto público, lo que nos obligaría a adquirir más deuda, aumentar impuestos o recortar en otros ámbitos.

Esas opciones, aunque necesarias en ocasiones, suelen ser impopulares y difíciles de implementar. Finalmente, tal y como sucede con las promesas de abdominales en minutos, las soluciones reales son más complejas y multifactoriales que lo que se plantea en un spot publicitario o una promesa de campaña.

Es vital que, como sociedad, seamos críticos y analíticos frente a estas propuestas y reconozcamos las implicancias detrás de cada decisión. Es nuestro deber, como ciudadanos informados, no caer en promesas utópicas y trabajar juntos por un país más justo y equitativo para todos.

Como pilón, lo siguiente:

La situación expuesta en el reportaje de "Sin Embargo" merece un análisis jurídico exhaustivo. Se señala que la campaña de la Coordinadora del Frente Amplio por México enfrenta serias controversias a raíz de una investigación relacionada con una propiedad situada en la Delegación Miguel Hidalgo.

Es pertinente rememorar que, en 2015, Xóchitl Gálvez, al postularse para la jefatura de dicha delegación, se comprometió a demoler un departamento que había sido rentado por el candidato opositor, sustentando su compromiso en la presunta ilegalidad de dicho inmueble. De ahí derivó el lema "demoler el penthouse ilegal".

De acuerdo con la documentación existente, la coordinadora, quien fungía como jefa delegacional en aquel entonces, no solo otorgó un permiso a una constructora, sino que también se benefició con un descuento de cinco millones de pesos en el inmueble, ocupándolo sin la debida autorización administrativa correspondiente a la Delegación en la que está registrado. Esta situación resulta jurídicamente inquietante.