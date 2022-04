• ‘La Línea’ en pie de guerra... el Estado también

• Hasta simple grilla en reforma eléctrica

• Ahora sí vienen relevos de líderes en Morena

• Se queda el cubrebocas sin discusión alguna

Los abrazos y no balazos han sido alcanzados por los incompatibles objetivos de las dos instancias a las que fueron dirigidas tales palabras: Gobierno y delincuencia.

Así quiso diferenciar Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a su régimen de la “guerra” emprendida por uno de sus antecesores, el panista Felipe Calderón, contra los grupos del crimen organizado. En ese contexto dejó escapar a Ovidio, el hijo de ‘El Chapo’.

La realidad es que la cantidad de asesinatos no ha disminuido, o ha bajado muy poquito. La violencia recorre todo el país. Y va la administración de AMLO ya para el cuarto año, encaminada a su fin.

Lo ocurrido en Chihuahua entre sábado y domingo es parte de lo mismo sólo que en un contexto y circunstancias estatales, cuando mucho regionales. Los abrazos y no balazos federales han sido trastocados en presumibles acuerdos incumplidos por alguno o algunos niveles operativos policiacos, en este caso estatales, pero entrelazados obviamente con federales.

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha ubicado a ‘La Línea’ como responsable de atentar brutalmente el sábado por la tarde en la región de Nuevo Casas Grandes contra el jefe de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), uno de sus escoltas; un funcionario de Migración asentado en una de las zonas con más movimiento de indocumentados, Janos, y tres civiles más.

Ayer, en pleno domingo temprano, fue atacado y muerto otro jefe de la AEI, pero en Juárez, el titular de Operaciones Especiales. Murió en el atentado su esposa y quedó seriamente lesionada su suegra. Terrible la infamia.

También dicha agresión fue adjudicada a ‘La Línea’, heredera o vertiente del Cártel de Juárez, o lo que haya quedado del mismo. Su influencia y poder de fuego ocupa todos los linderos del estado, en particular la ciudad de Chihuahua y esta frontera. Sólo Parral y el sur del estado no permanecen bajo su control; tampoco algo del Valle de Juárez.

Los ataques directo al área investigadora de la Fiscalía deben tener una explicación más allá de la agresión a la institución, pues no son generalizados contra cabezas de gobierno u otras corporaciones de seguridad ni generalizados hacia la población.

La gobernadora del estado, Maru Campos y su fiscal general, Roberto Fierro, han advertido que los crímenes no quedarán impunes e irán con todo contra los delincuentes. Así debe ser, pero también las áreas de Asuntos Internos deben trabajar horas extras para hallar respuestas a lo que está ocurriendo.

También las áreas de seguridad del Gobierno federal deben hacer lo propio, particularmente ahora que el máximo jefe del régimen morenista en la entidad, Juan Carlos Loera, ha dicho con plena certeza que los “grupos delincuenciales se han apropiado de gobiernos municipales como Nuevo Casas Grandes, Janos, Galeana y Buenaventura”.

No deja Loera lugar a dudas ni en su calidad de gobernante. Entendemos que la información correspondiente la tienen Gobernación, FGR, Ejército, Marina, Guardia Nacional, etc., todas federales.

Puede poner manos a la obra; debe poner manos a la obra junto con Maru, la Fiscalía, etc.

***

La madre de todas las batallas legislativas, parlamentarias, de debate político, de jaloneos de cantina y hasta de simple grilla se dio el día de ayer domingo en la Cámara de Diputados del Palacio Legislativo de San Lázaro, con motivo de la discusión de la reforma eléctrica-energética propuesta por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Lo primero a destacar, sin duda alguna, es la asistencia de los señores y señoras legisladores. ¡Casi perfecta! Cifra histórica de asistencia. Dieron inicio a la sesión con la presencia de 484 legisladores en total, de los 500 que conforman la Cámara de Diputados; PAN, PRI, PRD y MC con asistencia perfecta ¡El 100 por ciento de sus legisladores presentes! Ojalá así fuera siempre.

Nada que no estuviera previsto, nada que no se esperara de esta sesión trascendente y que quizá se pueda resumir en las palabras del coordinador blanquiazul, Jorge Romero: “Aquí no se discute la reforma energética, esto trasciende una simple aprobación legislativa, aquí se discute un modelo de país y las diferentes visiones que de él se tienen”, logrando captar la atención hasta de los legisladores de la oposición.

Desde el inicio de la sesión, alrededor de las 11:17 horas (local), se descubrió la estrategia de los morenistas, hacer tiempo y desviar la discusión hasta el punto, quizá, de reventar la sesión.

Dicha petición fue resuelta en un largo receso de casi cuatro horas, en donde la Mesa Directiva y la Jucopo resolvieron que por no ser un procedimiento bajo norma legislativa, se les exhortara a excusarse voluntariamente de la sesión, lo que ambas rechazaron con sendos discursos de orgullo e inocencia. En el caso de Margarita, con dictamen del jurídico legislativo que determina que no existe tal conflicto de interés.Ya entrada la tarde, al cierre de La Columna, apenas empezaba la discusión en lo general de la propuesta presidencial. Con casi 70 turnos para oradores inscritos, tanto a favor como en contra, es decir, 140 intervenciones en tribuna, de cinco minutos cada una, se espera que el debate se alargue hasta las primeras horas de hoy, por lo que hacemos pausa y retomamos el tema mañana.

***

Pasado el proceso de revocación de mandato, ahora sí vienen los relevos de los líderes de Morena en los estados del país donde las dirigencias ya están vencidas. Es el caso de Chihuahua, donde Martín Chaparro acumula siete años al frente del partido.

Según los estatutos de Morena, Chaparro Payán debió ser relevado desde 2018, así que tras cumplir más de dos períodos ya se encuentra imposibilitado para una reelección.

Además, la gente cercana al dirigente asegura que el profesor ha querido aventar el arpa desde 2019 para integrarse a un puesto en el Gobierno federal o en otra área que no le implique tener que lidiar con la docena de grupos que quieren el control partidista.

Así las cosas, los tiempos en Morena apuntan al relevo antes de la primera mitad del año, por lo que ya están presionando muchos interesados ante la dirigencia nacional que encabeza Mario Delgado.

Pero además del presidente del partido, los que también ya tienen el plazo vencido son los 90 consejeros que conforman la directiva y la cabeza del Consejo Estatal, que prácticamente no existe ni ha figurado desde que en 2018 Morena se hizo con el poder federal.

Será pues un proceso amplio el de elección de nuevos líderes morenistas. Un proceso en el que aparece como puntero el exdiputado federal juarense Ulises García, cercanísimo al superdelegado de Bienestar, el juarense Juan Carlos Loera de la Rosa.

Por los resultados en la revocación de mandato y en especial por el lugar que ocupa Juárez en el corazón de Morena, García tiene la ventaja de su origen. Falta ver qué gallos lanzan los otros grupos y si son capaces de lograr algún acuerdo.

***

Aunque hace unas semanas el Consejo Estatal de Salud alistaba el debate sobre mantener o no el uso de cubrebocas, el tema se desvaneció en la última sesión del organismo y el análisis se pospuso no para las siguientes semanas sino para los siguientes meses.

El equipo médico que encabeza Felipe Sandoval Magallanes, secretario de Salud estatal, logró que el asunto quedara sin discusión alguna, a la vista de nuevas variantes del Covid-19 y el problema que no deja de representar incluso en naciones donde ya se reportaba vacunación al 100 por ciento.

Anteriormente, del mismo Consejo había salido información de que, tras las vacaciones de Semana Santa, podría discutirse la medida que en los hechos representaría un regreso a la normalidad que había antes de la irrupción del virus en 2020.

Pues bien, ahora es un hecho que primero habrá de evaluarse el impacto de las vacaciones, de los viajes y la convivencia que por fuerza se da en estas fechas, para ver si es factible la discusión sobre dejar o no el uso del cubrebocas obligatorio.

La medida parece razonable en virtud de que, a pesar de los 24 meses de pandemia y todas sus consecuencias, sigue siendo algo desconocido contra lo que lucha la población y el sistema de salud del estado.