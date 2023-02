La ley es la ley, y es para cumplirse… ¿o no?

Como ciudadanos, lo único que nos garantiza ser tratados con justicia y equidad, pero sobre todo, vivir en sociedad de manera razonablemente armónica, son las leyes y reglamentos. Lo sé: al ser un control externo de la conducta se convierten en una suerte de “estate quieto” al regir la conducta social que debemos mantener a través del orden, la definición de derechos y obligaciones comunes, y hasta prohibir ciertas acciones para desincentivar conductas no deseadas.

¡Y es que hay tantos temas en los que se ha hecho necesario aplicar leyes! A lo largo de la historia de la humanidad que hemos cómo se ha transitado desde simples códigos hasta los actuales sistemas normativos que envuelven nuestra vida, porque, ¿habrá objeto creado por el hombre que tenga mayor complejidad, que una ciudad? Quizá porque a diario lidiamos con la vida urbana no lo apreciamos en toda su dimensión, sin embargo, hay que decirlo, tiene tan grado muy alto de complejidad que por eso mismo se hacen necesarias leyes y reglamentos -sí, lo acepto, algunos inútiles y obsoletos, otros descaradamente recaudatorios- que parten de la premisa de que se actúa para un beneficio común muchas veces dirigido a proteger segmentos vulnerables de la población.

Pero… ¿qué pasa cuando la autoridad titubea para garantizar el cumplimiento de la ley? Ya sea por corrupción o por miedo, o porque se aplica discrecionalmente privilegiando a ciertos grupos, la desconfianza emerge y la civilidad cae. En el mejor de los casos como primera reacción los ciudadanos se quedan esperando que las autoridades actúen, pero al no responder, las personas empiezan a buscar caminos para evadirla a manera de justificar hacerse justicia por sí mismos, pero la verdad sea dicha: obedecer las leyes no está dentro de la escala de valores para la mayoría de los mexicanos porque de entrada no le permite hacer lo que se le venga en gana. También entra aquí el juego de que “entre más reglas rompo, más listo soy”… obedecer leyes es cosa de tontos.

Todo esto viene a colación porque hace una semana se llevaron a cabo mesas de trabajo para armonizar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial con el Reglamento de Vialidad y Transporte local, esto con el objetivo de fortalecer la cultura vial en la ciudad. Esta convocatoria, por cierto muy acertada, incluyó cinco mesas temáticas: peatones, ciclistas y micromovilidad, transporte público, transporte de carga y transporte privado, considerando que el espacio vial es limitado y debe compartirse bajo preceptos de orden en el marco de la legalidad.

Todo transcurrió como debe ser: las aportaciones de los diversos participantes según los grupos e instituciones a los que pertenecen fueron anotadas para su consideración porque, precisamente, se trata de alinear objetivos con la ley federal con apego a la realidad del Estado de Chihuahua y finalmente a la local en temas como cultura vial, alcoholímetros, límites de velocidad e infraestructura vial incluido el derecho de movilidad para personas con discapacidad y ciclo vías.

Mas se llegó el momento de compartir las aportaciones en una sesión plenaria… y empezaron los “asegunes”: al validar la reducción de velocidad general o de crucero de 60 kilómetros por hora a 50, tal como lo marca la ley general, quienes tienen a facultad de aplicarla se vieron tibios por el temor al qué dirá la población si se le dice que deben ir más despacio, cuando todos sabemos que por seguridad de puede controlar mejor el vehículo en caso de un imprevisto, y responde, además, a las 30 millas por hora que, por cierto, respetamos cuando cruzamos a El Paso. Lo mismo pasó cuando se habló de aplicar las sanciones que corresponden por estado de ebriedad: ¿Cómo hacer eso si muchos vienen de El Paso a emborracharse a los bares? ¡Hágame el favor! Beber convierte a cualquiera en un asesino potencial y les tiembla la mano a los encargados de hacer cumplir la ley. Justamente el lunes un “joven ebrio” que “jugaba” a hacer “ceros” arrebató la vida a una jovencita y lesionó a otros tantos ¿sería la primera vez que conducía ebrio? Defendiendo lo indefendible.

Y sí, la ley es la ley, y finalmente existe para ser aplicada para todos igual, sin discrecionalidad. Y si existe solo a la letra, como estamos acostumbrados que sea, está latente el riesgo de que se convierta tal cual el reglamento de tránsito que regula la movilidad… como otros tantos en nuestra ciudad que nos afectan y la convierten en tierra de lobos.

