La ley de los vengadores

Ciudad de México.- A pregunta específica sobre el nuevo libro de Jesús Lemus, El Fiscal Imperial, el presidente respondió ayer concretamente: “Se puede denunciar y somos libres. Y además no descalifico al autor del libro ni a nadie, pero tenemos que probar. No es denunciar por denunciar. Entonces, hasta lo que yo tengo conocimiento y no soy cómplice de nadie, el fiscal no ha cometido delitos graves, y por eso no es solicitado la remoción del fiscal. Así de claro”. Pues así de claro. Le importa un bledo la ley. Le da exactamente igual que el fiscal Alejandro Gertz Manero haya dado nulos resultados. Puede ser un desastre, pero es su desastre.

El espaldarazo al fiscal Gertz Manero fue contundente. Es la línea que desde la semana pasada trazó López Obrador en Palacio Nacional, cuando se indignó, insultó y mandó llamar después de que se difundieran los audios grabados en el teléfono de Emilio Lozoya Thalman, padre del exdirector de Pemex que está en la cárcel, a finales de junio sobre el proceso de negociación para que a cambio de acusar a quien le dijeran, obtendría su libertad.

PUBLICIDAD

El libro de Lemus es un recorrido por la vida pública de Gertz Manero, con documentación de agencias de inteligencia mexicanas y estadounidenses que pintan a un funcionario “silencioso y oscuro”, lleno de rencores y sed de venganza. Lemus revela un ajuste de cuentas después de casi 50 años, cuando el entonces secretario de Gobernación, Miguel Alemán Valdés, acusó de espionaje a Cornelius Gertz y a José Cornelio Gertz Fernández, abuelo y padre del fiscal. Se la cobró a su nieto, a quien comenzó a perseguir en julio del año pasado.

El caso paradigmático que socializó la forma vitriólica y personal que tiene Gertz Manero para actuar como fiscal, no sucedió en el pasado, sino en el actual gobierno, cuando se valió de su cargo para revivir un caso cerrado y meter a la cárcel a su excuñada, Laura Morán, y a su hija, Alejandra Cuevas, a las que acusó del homicidio de su hermano.

En El Fiscal Imperial, que saldrá a la venta la próxima semana, Lemus también habla sobre la ineficiencia de Gertz Manero. Con información de la Fiscalía, señala que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se dejaron sin judicializar 130 mil 690 delitos, pero que en sólo tres años de gestión, Gertz Manero ya suma 117 mil 234 antijurídicos. Pero para López Obrador, la eficiencia no es lo importante en su gobierno, sino la incondicionalidad, que el fiscal ha regresado con creces.

Cuando el presidente expresó su deseo que se hiciera pública la acusación del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el Caso Odebrecht, apareció en las redes sociales. Cuando ofreció el presidente a Estados Unidos investigar a fondo la presunta responsabilidad del general Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa, con el narcotráfico, Gertz Manero, sepultó todo.

El fiscal es funcional al presidente y López Obrador lo utiliza como mastín. Al tener un costo inferior al beneficio, le tolera sus arbitrariedades personales y violaciones a la ley. La afirmación del presidente que no ha cometido delitos graves no es una aberración jurídica, porque los parámetros de la ley en la cabeza del presidente no están dentro del Estado de Derecho, sino en sus objetivos políticos. Entendamos. Tendremos Gertz Manero para rato, porque son iguales.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa