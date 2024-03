La justicia en la balanza

En muchas ocasiones en las sombras se ocultan verdades que ponen en evidencia a la justicia juarense. La imparcialidad de la balanza de Themis se ve socavada por aquellos que, investidos por la toga de la responsabilidad, olvidan la esencia de su cargo, la de servir al pueblo mediante la justicia. Los jueces son el pilar fundamental del sistema legal y, por lo tanto, deben ser personas con grandes valores y, sobre todo, incorruptibles. Pero, ¿qué sucede cuando son ellos los que inclinan la balanza con la fuerza del favoritismo? Cuando esto sucede, lejos de considerarse como un caso aislado, rápidamente se convierte en una mancha que borra la confianza de la población en las instituciones.

El problema radica en la raíz del propio sistema que permite, y en ocasiones fomenta, la opacidad y la falta de rendición de cuentas. Todos los impartidores de justicia, como cualquier servidor público, deben estar sujetos a actuar bajo la ley, la justicia no puede ser un bien negociable, ni mucho menos un instrumento para consolidar posiciones de poder o pagar favores. Por ello, es imperante recordar que la justicia es uno de los pilares sobre los que se construye una sociedad, sin ella estaríamos en un barco a la deriva son brújula alguna.

Es esencial fortalecer los sistemas de justicia internos dentro del Poder Judicial. La carrera judicial debe premiar la integridad, la competencia y la imparcialidad por encima de otras consideraciones y favoritismos. La evaluación de los jueces no debe limitarse a su conocimiento técnico; es crucial evaluar su compromiso con los valores éticos y su capacidad de resistir las presiones políticas y económicas.

El camino hacía una justicia verdaderamente imparcial y equitativa es largo y está lleno de obstáculos. Sin embargo, la historia nos ha enseñado que los cambios más profundos y duraderos comienzan con un primer paso firme. Ese primer paso es reconocer que tenemos un problema, y ese problema es que algunos jueces de la localidad se sienten dueños de la justicia.

Si bien la tarea no es sencilla, es imperante no claudicar, los juarenses merecemos mejores instituciones, mejores procesos y, sobre todo, funcionarios comprometidos con la verdad y la justicia, y que cada uno de esos jueces lo interioricen, que la impartición de esa justicia no se trata solo de aplicar la ley, sino de hacerlo con toda la integridad posible.