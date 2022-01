La justicia en Chihuahua, con mirada de mujer

Todos los países o territorios del mundo cuentan con una forma de organización política, jurídica y social que les brinde a sus sociedades seguridad y certeza en la convivencia, así como mejores oportunidades de desarrollo personal, profesional y social. Esta forma u organización política resulta ser la piedra angular de cualquier país.

En México, la Constitución, en el artículo 40, establece que “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una Federación establecida según los principios de esta ley fundamental”.

En el artículo 49 de la Carta Magna se establece que, para los efectos del gobierno en México, “El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar”.

Del mismo modo, y de acuerdo con el artículo 116 de la Constitución, este mismo esquema se replica de igual forma para los estados o entidades que conforman la Federación: “El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas…”.

Bajo este esquema, es que en nuestro estado el Poder Judicial, con todas las atribuciones, competencias y facultades descritas, existe como tal desde hace 196 años, y en todo ese tiempo nuca había sido presidido o dirigido por una mujer, como es el caso hoy.

Es la primera vez en toda su historia, que la titularidad del Poder Judicial recae en una mujer, hoy en la persona de la magistrada Myriam Victoria Hernández quien, en noviembre del año pasado resulta electa por el pleno de magistrados como presidenta de ese órgano judicial.

Originaria de Parral, abogada por la UACh, con más de 26 años de carrera judicial, y siendo magistrada de la Tercera Sala de lo Civil, es como llega a la presidencia de uno de los poderes del Estado, sobreponiéndose a infinidad de obstáculos. Desde los “propios” o “normales” en razón de su condición de mujer (se tiene una percepción generalizada de que el ámbito judicial está reservado a los hombres), hasta los más serios y graves como lo fue una pertinaz y feroz persecución política que padeció durante la administración que encabezó el paseño Javier Corral Jurado.

Así es como Myriam Victoria llega a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, no solo estableciendo una pauta histórica -ser la primera mujer en presidir ese órgano- sino, además, venciendo una serie de inercias y obstáculos machistas y sexistas propios de esa institución. La misma magistrada reconoce que fue muy difícil ser juez de primera instancia a los 30 años de edad, y más aún en su condición de mujer.

Consciente de esa circunstancia, la propia Myriam Victoria declaró durante su toma de protesta el pasado 12 de noviembre: “vamos a hacer historia”, en una clara alusión a la forma en que llegó a la presidencia del TSJE, pero también refiriéndose a la manera en que lo dirigirá. Ella misma reconoce la responsabilidad que tiene a cuestas, no solo la de dirigir adecuadamente los destinos del TSJE, sino la de representar dignamente a las mujeres realizando un trabajo eficiente, certero y totalmente apegado a la legalidad porque, a partir de esas premisas otras mujeres podrán acceder a más y mejores posiciones, no solo en el ámbito judicial, sino en general en la vida política y económica del estado y del país.

La verdad sea dicha, la nueva presidenta del máximo órgano judicial de la entidad, autónomo e independiente, no la ha tenido nada fácil durante los primeros meses de su mandato. El cochinero de jueces que le dejó Lucha Castro, desde 2018, durante la administración de Corral, ha sido quizá uno de los más grandes retos que ha enfrentado.

Una y otra vez Myriam Hernández ha declarado a los medios de comunicación que, durante su gestión al frente del Poder Judicial, no se cometerá ninguna clase de excesos y que todas las resoluciones, tanto de jueces como de magistrados y de ella misma, siempre estarán apegadas a derecho y al debido proceso.

Tuve oportunidad de platicar ampliamente con ella, durante una entrevista realizada para el programa Desayunado con el 860, el pasado viernes, en el que participo al lado de su titular, el periodista Héctor Javier Mendoza Zubiate, y descubrí no solo la capacidad, preparación, inteligencia y apertura de una juzgadora profesional, sino también a la mujer informada, centrada, mesurada, pero firme en sus convicciones, que tiene objetivos claros y muy bien definidos, entre ellos, el de hacer prevalecer el Estado de Derecho en Chihuahua. Cuando una mujer, con las características de Myriam Victoria, dice que va a lograr algo, hay que tomarla en serio definitivamente.

Me llamó mucho la atención, en esa entrevista, su forma directa, clara y firme en la que responde los cuestionamientos, aún los más aparentemente comprometedores. Por ejemplo, a pregunta expresa de Mendoza Zubiate, si pensaba que César Duarte era un perseguido político, de inmediato y con firmeza respondió: “Sí, y lo pienso desde el punto de vista que me toca verlo, y desde el punto de vista que me tocó padecer esa persecución. Yo de ninguna manera he pensado, ni pienso, que alguien que haya cometido algo ilícito, no lo tenga que pagar, yo creo que se debe de investigar, que se debe de llegar hasta las últimas consecuencias, en el marco de la ley; cometiendo injusticias, arbitrariedades o viciando procesos, no”. Clara y contundente la respuesta.

Ella acepta y se reconoce como perseguida política durante la gestión de Javier Corral Jurado como gobernador del estado, pero asegura con firmeza que, desde su ejercicio al frente del Poder Judicial, no se cometerán este mismo tipo de abusos e injusticias, ni se doblará la ley un milímetro con tal de cobrar posibles venganzas o ajustes de cuentas por temas personales.

Como ejemplo de esta postura, muy clara y bien definida, en la entrevista habló del caso del juez Uriel Samuel Mendoza, quien declaró a El Diario haber recibido fuertes presiones del exgobernador Corral para vincular a proceso a la entonces candidata a la gubernatura, Maru Campos, describiendo ese momento como “el día más triste de su vida”, pero afirmó que en apego a estricto derecho, así tenía que haber sido, no obstante la investigación al interior del Poder Judicial seguirá su curso y, llegado el momento, se tomarán las acciones que resulten de dicha investigación.

“Ya no podemos tolerar eso, porque lo padecí, yo no puedo tolerar declaraciones al aire, infundios, calumnias, yo no estoy diciendo, y jamás he dicho, que sea inocente, sí creo que es perseguido político, creo que lo hicieron todo mal, creo que debieron haberse apegado a los procedimientos que la ley les da, para seguir los juicios y las causas que tenían que haber seguido con él, o cualquier otro”, afirmó la magistrada presidenta del TSJE en la entrevista.

Ella es Myriam Victoria Hernández Acosta, la mujer que hoy tiene en sus manos la justicia de Chihuahua, una mujer que despierta la esperanza de que, por fin, la justicia se aplique con un rostro humano sí, pero firme y apegado a la ley.