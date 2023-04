La justicia como arma para expiar culpas

La tragedia ocurrida el lunes 27 de marzo, en la estación migratoria de Ciudad Juárez, en la que perdieron la vida 40 personas y 26 más quedaron seriamente lesionadas, ha sido uno de los acontecimientos recientes que más han conmovido a la comunidad de México y del mundo entero, de los que más han impactado, tanto, que a poco más de un mes de los acontecimientos, medios nacionales e internacionales se siguen ocupando del drama que vivieron los fallecidos, del calvario que siguen pasando los sobrevivientes y los familiares de todos ellos, así como de las investigaciones que lleva la autoridad al respecto. Los ojos del mundo permanecen atentos a lo que sigue sucediendo en torno al caso.

Lamentablemente, muy lamentablemente, en nuestro país, las autoridades federales encabezadas por el secretario de Gobernación, responsable mayor de la política migratoria y de la operación del Instituto Nacional de Migración, Adán Augusto López, parecen más preocupadas en echarle tierra a la tragedia culpando a funcionarios de bajo rango o jerarquía, que muy poca o ninguna responsabilidad tienen en los sucesos, que por realmente hacer justicia.

Particularmente Adán Augusto, una de las “corcholatas” presidenciales para la sucesión en 2024, está más empeñado en seguir proyectando su imagen en esa especie de contienda interna en la 4T para suceder a López Obrador, que por resolver de fondo y correctamente lo que ocurrió en esta frontera.

Hasta el momento, poco más de un mes después de los trágicos hechos, sólo 9 personas están bajo proceso penal en relación con los lamentables acontecimientos, 7 son funcionarios del INM y solo 5 de ellos permanecen encarcelados por dichos procesos, mediante muy dudosas diligencias judiciales en las que ni siquiera se les permitió presentar pruebas a su favor, aplicándoles medidas cautelares excesivas e injustificadas, como la prisión preventiva forzosa.

Los encarcelados son Eduardo A. M., jefe de Recursos Materiales y Juan Carlos M. C., coordinador del Grupo Beta Protección Migrante, los dos aprehendidos en Ciudad Juárez; así como de Cecilia R. T., agente migratorio detenida en Ascensión, los agentes federales migratorios Rodolfo C. de la T.; Daniel G.Y., y Gloria Liliana R. G. todos por los delitos de homicidio y lesiones, también el guardia de seguridad privada Alan Omar P.V., y el migrante de Venezuela, Jeison D. C.R.

Entre los abogados defensores de este grupo de funcionarios del INM, existe la plena certeza de que Eduardo A. M., Juan Carlos M. C. y Cecilia R. T., no tienen una responsabilidad directa en los trágicos sucesos del lunes 27 de marzo, y que existen una serie de probanzas (documentos, correos electrónicos, grabaciones de llamadas telefónicas, etcétera) que incluso los exonerarían hasta de la responsabilidad indirecta.

En cuanto a Rodolfo, Daniel y Gloria Liliana, los litigantes coinciden en que, si bien pudiera configurarse algún tipo de responsabilidad, esta no podría alcanzar para mantenerlos en prisión preventiva, y que, en todo caso, también fueron víctimas de las deficiencias provocadas por las acciones, omisiones, decisiones y medidas que se implementaron desde los más altos mandos del INM y de la propia Secretaría de Gobernación.

He conversado con algunos de los familiares de los detenidos, con sus compañeros de trabajo y con algunos de sus defensores, y lo que he podido concluir de esas conversaciones es verdaderamente aterrador. Decepcionante. Alarmante.

Todos los funcionarios del INM procesados y en prisión preventiva, son cabeza de familia, lo que ha generado crisis importantes en esos hogares. Todos tienen varios años de servicio, con expedientes limpios, sin mancha alguna, cumplidos en su trabajo y sin ningún otro tipo de señalamiento antes de esto. Algunos de ellos han aportado, incluso, ante las carencias del INM por falta de partidas presupuestales adecuadas y suficientes, con recursos propios, han solucionado problemas de alimentación, salud, vestido o traslados de los migrantes.

En el momento de la emergencia, cada uno de los involucrados respondió a la medida y alcance de sus posibilidades, responsabilidades y capacidad de decisión de acuerdo a sus respectivos cargos, no podían hacer más.

En una llamada telefónica que hizo uno de ellos al mismo Delegado del INM en Chihuahua, Salvador G., y que forma parte de la carpeta de investigación de la FGR, recibió órdenes directas precisas y claras de este funcionario de no abrir la reja, de no abrir el candado, o, de lo contrario sería acusado formalmente de “evasión de reos”, así, así como usted lo está leyendo. Y la grabación respectiva obra en la carpeta de investigación.

Pero viene lo más grave y preocupante de todo. Los abogados defensores de varios de los procesados, sin ponerse de acuerdo entre ellos, todos recabaron una serie de probanzas, testimonios, documentos, llamadas, correos electrónicos, previos al día de los hechos, y hasta manuales y protocolos impresos del del INM, para presentarlos en favor de sus defendidos durante la audiencia de vinculación a proceso. Pero ¿qué cree? El juez no se las aceptó, las rechazó de plano. Por sus pistolas, así nomás.

Y cuando alguno de los abogados quiso interpelar al Ministerio Público, por la forma tan inaudita como se estaba llevando a cabo dicha audiencia, fue el juez quien intervino para dirigirse al Ministerio Público: “Déjelos, no les haga caso, de todas formas, no les voy a recibir nada y no atenderé sus peticiones”, y eso está grabado, existe el video de la audiencia, y ahí está esa parte con todos sus detalles.

Pero el juez todavía fue más allá de lo que la Ley le permite y obliga, El juez interactuaba directamente con el ministerio público, reconviniéndole qué decir y qué no decir, qué argumentar y qué no argumentar. Así de ese tamaño.

Derechos humanos de los indiciados flagrante y descaradamente violados por un juez que, con toda seguridad, solo seguía instrucciones recibidas desde muy arriba del gobierno federal, muy arriba, quizá desde la Secretaría de Gobernación.

Esto hay que decirlo muy claro y muy fuerte: el gobierno federal atrajo la investigación de la tragedia de los migrantes en Juárez, no para hacer justicia, sino para tener bajo control todos los detalles de la investigación, lo que les permite, por supuesto, “dosificar”, administrar u ocultar, todos aquellos datos de la investigación que no les convengan.

¿Por qué afirmo lo anterior? Bueno, porque mientras todas las aprehensiones e investigaciones que ya narré, ocurrían, el presidente en la mañanera se dedicó a defender a su amigo de toda la vida, así mismo lo dijo el propio López Obrador, Francisco Garduño, titular del INM, y no escatimó alabanza alguna para su amigo, dijo que era un buen hombre, que era un funcionario ejemplar. Después, ya no le quedó más remedio que guardar silencio e intentar desviar el tema.

Ya ni qué decir nada sobre Adán Augusto López, secretario de Gobernación, constitucionalmente el responsable absoluto de la política migratoria del país y de la operación del INM, y a quien, desde luego, le alcanza mucha de la responsabilidad por lo ocurrido en la estación migratoria de Juárez pero que, hasta hoy, lo han mantenido conveniente alejado del tema.

La conclusión que nos queda es que, para lograr mantener a salvo a los amigos del presidente, a sus cercanos, y a su posible relevo en la presidencia, se han atropellado, injustamente, los derechos humanos y procesales de 7 funcionarios menores del INM, y se ha dejado en libertad a quienes mayor responsabilidad tienen, como el propio Garduño y Molina, incluso sin retirarlos del cargo que ostentan.

Y no es que yo afirme que los funcionarios menores del INM, hoy procesados y detenidos no tengan responsabilidad alguna en lo ocurrido, el nivel de responsabilidad jurídica se determinará en el momento procesal adecuado, lo que afirmo es que les han violentado todos sus derechos, la garantía a una defensa adecuada, a un trato humanitario y considerado, a presentar pruebas a su favor, a llevar su proceso en libertad y, sobre todo, a ser considerados inocentes hasta que se concluya todo el proceso. Y si ellos resultan con algún nivel de responsabilidad, la misma se debe multiplicar hacia arriba, en la línea de mando jerárquica.

Y, por otro lado, a los verdaderos causantes de esta y otras desgracias pasadas, presentes y futuras, a quienes de verdad deciden sobre el presupuesto y esquema de operación del INM, a esos, solo privilegios y trato considerado.

¡Cuidado! Porque la prensa y la comunidad internacional están muy al tanto de este caso, cuidado, porque por el camino que va la FGR y los jueces que atienden el asunto, se les pudiera convertir en una verdadera bomba de tiempo. Cuidado.