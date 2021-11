La jerigonza

¿Para qué tanto brinco si el suelo está tan parejo? Así reza la sabiduría popular recordando que no hay que hacer difícil lo que es tan sencillo y simple.

Recién comenzamos la temporada y es momento de levantar la voz para recordar las precauciones que deberemos tomar los ciudadanos para cuidar de nuestro patrimonio y más allá de cualquier elemento material la propia salud y bienestar, la vida misma.

Ayer desde la capital del país las autoridades vía Hugo López Gatell -el polémico personaje identificado por sus dichos ocurrentes y plenos de jerigonza- compartía que tenía cierto temor de una cuarta ola de Covid por las condiciones climáticas, lo más claro es lo más decente; la pandemia no ha cedido y aquí en nuestra ciudad –aun con menos incidencias- se siguen presentando casos, agreguemos a esto que ya se están sintiendo los primeros fríos incómodos de la temporada invernal. Hay advertencia de cuidar en extremo la salud ante los cambios de temperatura, las enfermedades respiratorias tienen una mayor probabilidad de ocurrencia, aumenta la vulnerabilidad del individuo y ahí está al acecho el virus que en Juárez ha llevado consigo la vida de por lo menos tres mil 900 personas. Recomendable abrigarse bien, no exponerse a cambios bruscos de temperatura y empezar a sacar la ropa invernal para evitar cualquier sorpresa desagradable, comer alimentos que nos nutran de vitamina C y seguir con las medidas de protección e higiene que está vigentes desde hace casi dos años; lavado de manos constante y uso de cubrebocas.

Por otro lado, en la frontera solemos prender los calentones en cuanto aparece el primer frío “calahuesos”; es momento de lanzar la alerta y hacer los mantenimientos preventivos a los aparatos que tenemos en las casas, incluso con los calentones eléctricos cuya sobrecarga en las tomas de corriente pueden provocar cortos que derivan en incendios.

Todos los años oímos a nuestro Heroico Cuerpo de Bomberos emitir la alerta sobre el uso de los calentones de gas, dejar abierta una pequeña rendija en las ventanas para que pueda existir una adecuada ventilación, no dormir con los calentones encendidos y en caso de utilizar braceros, leña o fogatas apagarlas muy bien para evitar desde un incendio que afecte el patrimonio o bien pueda provocar la muerte de alguien.

Es muy importante darle un mantenimiento a nuestros aparatos antes de ponerlos en funcionamiento, su “sopleteada” a los radiantes, el cambio de filtro a los aparatos de calefacción centrales, purgar de aire los calentones, verificar el estado de las mangueras, las conexiones, revisar para evitar fugas (por mínimas que estas sean); tomar acciones preventivas que ayuden a preservar nuestra propia vida.

Además está el gasto en el que se incurre por tener un aparato en malas condiciones, si hay una instalación eléctrica deficiente le va a gastar más luz, si hay una fuga de gas, además del incremento en el gasto por el consumo de gas el recibo se puede disparar; si es gas “de tanque” pues dura menos. Los gastos para preservación y mantenimiento de una adecuada temperatura en la casa definitivamente sufrirán un impacto por la temporada invernal; aislar bien las ventanas, puertas, eso puede ayudar a mantener una temperatura más cómoda dentro de nuestras casas.

Hoy es tiempo de hacer comunidad, estar atentos a los llamados de las autoridades para la donación de ropa; miles de migrantes que estarán en la frontera y que quizá tengan que estar aquí durante un tiempo, ellos no saben de las condiciones que implica soportar un frío de temperaturas bajo 0, quizá porque muchos de ellos provienen de lugares con clima tropical; así que no debe de extrañarnos el “frío extremo” que ellos sienten a los 10 grados centígrados; los albergues son testigos de las grandes necesidades que ellos tienen y entre estas estará la vestimenta; así que ahora que empiece a sacar ropa invernal y usted ve que tiene la oportunidad de compartir con los más necesitados –migrantes o personas de nuestra ciudad- ¡hágalo! Con eso usted puede ayudar a mitigar el frío de alguien y reducir las chances de que se enferme la persona o tenga que exponerse a una situación de vulnerabilidad con tal de aguantar las bajas temperaturas.

Por eso evitemos la jerigonza, que por cierto es usar un lenguaje complicado y difícil de entender.

Ante las necesidades, seamos directos y oportunos; vamos juarenses, hagamos valer la propuesta de nuestro escudo chihuahuense, tierra de personas con lealtad, valentía y hospitalidad.