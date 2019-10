Hace unos días la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) firmó una carta de colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de Naciones Unidas, que tiene como fin apoyar y capacitar tanto a los migrantes como a las empresas que los contratan. Asimismo, la coordinadora regional del Servicio Nacional del Empleo (SNE) precisó que hay más de 12 mil vacantes disponibles, como lo indica información publicada en este medio informativo (El Diario 01/10/19).

Sin embargo, se observa que únicamente se ha promovido la inserción laboral de los migrantes que han sido retornados de los Estados Unidos a esta frontera, proporcionándoles la Clave Única de Registro de Población (CURP) y el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), documentación que les ha servido para ingresar al empleo formal en esta ciudad y ha permitido que las personas que los contratan puedan otorgarles todas las prestaciones que por ley les corresponden.

Pero ¿qué pasa con los migrantes que se encuentran en esta frontera en condiciones irregulares?, es decir, que no ingresaron legalmente al país, y que tampoco fueron retornados; actualmente no se cuenta con un programa de regularización migratoria, lo que ha ocasionado que se inserten en el mercado laboral informal por ser trabajadores no documentados o en situación irregular y en consecuencia en condiciones de trabajo menos favorables que las de los otros trabajadores, y que inclusive para determinadas empresas constituye un aliciente para buscar este tipo de mano de obra, situación que los hace más vulnerables a las violaciones de los derechos humanos.

Inclusive la falta de atención del trabajador migratorio que se encuentra en situación irregular en el país trae consigo la violación por parte del Estado a la convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, instrumento que fue ratificado por el Estado mexicano el 13 de febrero de 1999.

Así, la citada convención precisa que los estados deben reconocer los derechos de los trabajadores migratorios sin discriminación alguna, estableciendo el artículo 7 que los estados parte se comprometerán de conformidad con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, a respetar y asegurar los derechos previstos en la convención a todos los trabajadores migratorios y sus familiares que se hallen dentro de su territorio o sometidos a su jurisdicción.

Asimismo, el artículo 25 señala que los trabajadores migratorios gozarán de un trato que no sea menos favorable que el que reciben los nacionales del Estado en lo tocante a remuneración y de otras condiciones de trabajo, es decir, horas extraordinarias, horario de trabajo, descanso semanal, vacaciones pagadas, seguridad, salud, fin de la relación de empleo y cualesquier otras condiciones de trabajo que, conforme a la legislación y la práctica nacionales, estén comprendidas en este término; por otra parte este mismo artículo precisa la obligación que tiene el Estado de adoptar todas las medidas adecuadas para asegurar que los trabajadores migratorios no sean privados de ninguno de los derechos derivados de este principio a causa de irregularidades en su permanencia o empleo. En particular, los empleadores no quedarán exentos de ninguna obligación jurídica ni contractual, ni sus obligaciones se verán limitadas en forma alguna a causa de cualquiera de esas irregularidades.

En consecuencia, se exhorta al Instituto Nacional de Migración para que atienda la situación de los migrantes irregulares en esta frontera a efecto de brindarles protección y asistencia humanitaria en donde se debe prestar especial atención a las mujeres migrantes en situación irregular que se encuentran acompañadas de sus menores hijos, así como a los niños migrantes no acompañados, salvaguardando con ello el principio del interés superior del menor.

Sólo así las autoridades en el ámbito de sus competencias podrán trabajar en conjunto con el sector empresarial y las organizaciones no gubernamentales a fin de colaborar y apoyar la vinculación laboral de las personas migrantes y sus familiares documentados en situación regular en el sector productivo de la ciudad.





