La inocencia de una carta a Santa

Un poco por el ambiente festivo que se respira, y mucho por la nostalgia, en estas fechas los recuerdos suelen visitarnos. Este es mi caso hoy. El pino navideño que adorna el rincón más encontradizo de la casa detonó la fuga de mi mente, el corazón no tardó mucho en acompañarlo.

Como si de hologramas se tratara, frente al árbol apareció la imagen de aquellos días cuando mi esposo, sentado al lado de mis hijos, juntos recortaban de periódicos y revistas, aquellas fotografías de regalos que con toda ilusión elegían para que Santa, pasada la nochebuena y envuelto de su magia, los apareciera alrededor del pinito. Recortaban, reían… pegaban sobre hojas esos recortes, y reían aún más… y seguían tejiendo aquellos sueños que luego platicarían al señor bonachón vestido de rojo en sus mensajes de amor, escritos con sus propias manitas, rebosantes de inocencia, cerciorándose, por supuesto, de hacerle saber lo bien que se habían portado durante todo el año.

Terminada su obra, sus ojitos inquietos buscaban el mejor lugar del pino para colgar su cartita, de tal manera que no pasara desapercibida para Santa, ese Santa que por sus prisas pudiera despistarse. Pero nunca sucedió así: esas cartitas hechas por seis manos trabajadoras, y mis ojos atestiguando esos alegres momentos, siempre fueron correspondidos. Al pie del arbolito e iluminados con sus lucecitas de colores, el día de navidad, sin falta aparecían los pocos o muchos regalos que dos o tres días después, a la llegada del viaje desde casa de los abuelos, eran descubiertos por aquellos niños que incansablemente los hicieron cómplices de sus sonrisas. Mientras tanto, mi esposo y yo, también sonriendo, al verlos felices dábamos gracias a Dios. Han pasado los años y, pero no por ello hemos dejado de ver a aquellos nuestros niños en los hoy adultos.

Pero ¿qué pasa? ¿por qué hoy me dio por recordar aquellos días cuando mi encomienda es escribir sobre temas sobre la ciudad? De verdad, no lo sé. Sin embargo, de inmediato encuentro que hay un hilo conductor entre aquellos deseos plasmados inocentemente en una cartita, con los escenarios que hemos imaginado en nuestra ciudad.

Hoy, me he dado a la tarea de recortar las imágenes prefiguradas en mi mente para plasmarlas en estas líneas. Más no solo son mías, son, y lo sé bien, de muchos que aspiramos a vivir en una mejor ciudad. Deseamos promover una sociedad justa, pacífica e inclusiva a través de la paz, justicia e instituciones sólidas. Pugnaremos por generar fuentes de empleo y salarios suficientes para cubrir, al menos, las necesidades básicas conforme a la dignidad humana, de forma tal que asegure al trabajador y a su familia salud, alimentación, vestido, vivienda y servicios sociales, así mismo, derecho a seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otras causas derivadas de circunstancias independientes de su voluntad, pues toda persona tiene derecho a él en condiciones equitativas y sin discriminación.

Insistiremos en la diversificación de la economía y el fortalecimiento a las actividades agrícolas y apoyaremos las iniciativas para mejorar la conectividad entre Ciudad Juárez y los asentamientos rurales que son parte del municipio de Juárez; en ese sentido visualizamos proyectos necesarios para articularlo desde la escala micro -los barrios- hasta la regional para fortalecer su rol metropolitano binacional y competitividad de alcance nacional e internacional. Apoyaremos el tránsito hacia la innovación y a la adopción de indicadores de las llamadas ciudades resilientes e inteligentes, impulsar el turismo médico y de negocios, así como la procuración de condiciones físico-espaciales para que nuestra ciudad sea, finalmente, la ciudad próspera e incluyente en donde encontremos los medios para progresar y fortalecer el arraigo e identidad.

Esta es nuestra cartita a Santa. Un poco así como a los hijos -solo un poco, porque con ellos es más e incondicional- siempre y pese a todo, amamos a esta ciudad en la que vivimos. Por ello y sea cual fuere la fe que profesemos, ciframos este amor en la esperanza y en la vida. Deseamos que todos tengamos la oportunidad de cristalizar los sueños de los niños y, por cierto, ¡Corramos! Porque ya solo nos quedan dos días para iluminar en esta navidad la carita de todo niño juarense.