La incertidumbre como arte

La gente acostumbra hacer planes para poder lograr metas. Pero la realidad es terca, con frecuencia vence a las ideas.

Ortega y Gasset lo sintetiza con una frase “Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo”, en esta frase encontramos la necesidad de situarse en el momento; yo diría que somos el instante, mejor dicho, somos este instante en particular.

Paco Ignacio Taibo II, en un libro de anécdotas, cita a un viejo sabio que un día le confío “somos lo que somos y no lo que los libros quieren que seamos", aquí está otra pista para comprender este tema: somos lo que vivimos.

Hay una excepción, si lo imaginamos lo podemos sentir, pero siempre se quedará lejos de los que podemos vivir; por cierto, si lo pensamos, con el razonamiento, estaremos más lejos de vivirlo.

Estos temas de la filosofía se han diluido en el infortunio de lo sensato.

Entonces, ¿qué somos? La pregunta es indescifrable y a muchos nos asusta pensar en eso, porque nos hace ver lo efímero que es la existencia, ahora estamos, mañana quién sabe.

Además, ¿cuántas cosas tienen que pasar para que seamos? Ni siquiera la circunstancia más simple se presenta sin que se crucen cientos de variables, somos lo que está pasando y, para que eso pase, otros tienen que ser también.

En fin, ser, tiempo, espacio, historia, vida y muerte son intersecciones de lo humano. Uno de los lugares donde esto es más evidente es en el coso taurino.

El viernes pasado, en la última corrida de la temporada 2021 de la Plaza Alberto Balderas, el público acudió a ver el espectáculo ancestral, donde la vida y la muerte están presentes.

El ser y el no ser. Pero más allá de la fiesta y la tradición, la gente disfruta la incertidumbre.

Tras iniciar el paseillo, por el callejón saldrá un toro de lidia, pero nadie sabe lo que sucederá después. Podría ser la gloria o el infierno.

Lo apasionante de lo incierto es que, en este mundo en que vivimos (y morimos), todo puede pasar.

Este ritual, es asociado con frecuencia a la representación de un debate entre el hombre y la naturaleza, pero, aquí, el toro no se entiende como un mal y el hombre un bien, no existe esa dicotomía, al contrario, el toro es otro actor y su mayor virtud -ante el público-, es que protagonice el juego alternando con el hombre.

Para el historiador juarense José Mario Sánchez Soledad, estos espectáculos violentos, como los toros (bien podríamos decir lo mismo del box o las artes marciales), se pueden explicar como una dosis de testosterona, de adrenalina si queremos evitar la paradoja del género, porque le permiten al público una especie de antisepsia de la violencia que el ser humano tiene por naturaleza.

De estos dos puntos se desprende que hombre y toro son dos animales en el ruedo peleando por sobrevivir. Es irónico, pero el argumento de la naturaleza sirve igual para defender la lidia de toros, que para quienes están en contra.

Sin embargo, pienso que hay algo más que el silogismo de la naturaleza, se trata de la dosis de incertidumbre.

Existe una falsa creencia sobre el control, el ser humano aspira a decidir, sueña con elegir su modo de vida; en la cultura judeocristiana, el regalo más importante es precisamente el libre albedrío.

Nada más deseado y más inalcanzable. Pocas veces podemos elegir las circunstancias, a lo sumo reaccionamos ante las circunstancias, pero no es posible decidir sobre ellas.

La faena del toro representa el caos del mundo en oposición al cosmos; es el teatro de la complejidad del ser contrario a lo simple; es la incierto que siempre vence a la aburrida certeza. Siguiendo a Ortega y Gasset, el torero sale al ruedo a intentar salvar a las circunstancias para salvarse a si mismo. Eso hacemos todos los días.