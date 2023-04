La impunidad de Javier Corral

Desde que fungió como gobernador del Estado de Chihuahua, Javier Corral inició una cacería de brujas en contra de sus enemigos políticos. En un abierto ejercicio de politización de la justicia, Corral acusó mediáticamente, e incluso sentenció a quienes él llamaba corruptos. Con la connivencia de jueces a modo, y un Ministerio Público que era todo menos autónomo ni imparcial, Corral persiguió hasta el cansancio a varios personajes de la vida pública de Chihuahua.

En uno de esos asuntos, la Federación instruyó atraer uno de los casos y ordenó a las autoridades de Chihuahua le entregaran a los acusados. Corral movilizó a todos los elementos de la Policía Estatal para evitar que las autoridades federales y el mismo Ejército se llevaran a México a los acusados. En pocas palabras, el derecho pasó a segundo plano, y se impuso la ley de la selva en Chihuahua.

Fue tal su locura que incluso acusó a la hoy gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván de haber recibido dinero público. En su afán de frenar el avance de Campos en la postulación del PAN a la gubernatura de Chihuahua, Corral la acusó, vinculó a proceso e incluso la Fiscalía solicitó prisión preventiva en contra de la entonces alcaldesa de la ciudad de Chihuahua.

Al final se demostró que los recibos que acreditaban la supuesta recepción de Campos de este dinero, eran falsos. Es decir, la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua fabricó los recibos de los supuestos pagos. A Corral no le salió bien su jugada y al final, Maru Campos ganó la elección y sucedió a Corral.

Desde la campaña y ya como gobernadora, Campos expresó que no se dedicaría a perseguir a Corral, pero que si las autoridades ministeriales encontraban ilícitos, se perseguirían. En este caso, fue un acierto de Campos no perseguir políticamente y dejar todo en manos de las autoridades competentes.

Al salir Corral se evidenciaron muchas actuaciones fuera de la ley en que él y varios de sus funcionarios incurrieron durante su quinquenio. Observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, el latrocinio perpetrado por dos de los políticos más corruptos de los que se tenga conocimiento: los tocayos Gustavo Madero y Gustavo Elizondo, además de la fabricación de expedientes (como fue la carpeta penal de Maru Campos) e incluso una acusación de tortura en contra de Francisco González Arredondo.

Todo esto demostró la cochinada de gobierno que ejerció Javier Corral del 2016 al 2021. Uno esperaría que, como dijo Campos en su toma de protesta, no se protegería a Corral y se le procesaría en caso de que hubiera ilegalidades.

Hoy, a un año siete meses de que Maru Campos asumió el poder, no hay un solo funcionario del corralato procesado por estas fechorías. Está bien que no sea la prioridad de la gobernadora encarcelar a su antecesor, sin embargo, hay una Fiscalía y esa Fiscalía es la que debe actuar y determinar si hubo o no ilícitos que deban sancionarse.

Desde que asumió Campos la gubernatura, Javier Corral no ha dejado de golpear mediáticamente a su sucesora. No la baja de corrupta, la llama “Maru Moches” y le expresa todo género de improperios que no son dignos de la investidura que en algún tiempo Corral ostentó. Es tal su necesidad de protagonismo que los ataques arrecian, siempre apoyados por su principal alfil en política en Chihuahua, que es Juan Carlos Loera.

Ante esto, Campos responde de forma tibia. Dice que no va a caer en provocaciones, que es un mosquito molesto, entre otras formas. No estoy diciendo que una persona deba ser procesada penalmente por infamar a una gobernadora pues finalmente la libertad de expresión es una garantía constitucional. Sin embargo, habiendo antecedentes de los ilícitos cometidos por Corral y sus secuaces durante su paso por Palacio de Gobierno, la gobernadora debería ponerse manos a la obra y someter exfuncionarios del corralato a proceso penal.

Maru intentó hacerlo cuando se detuvo a Francisco González Arredondo. Quienes se dedican a los temas penales en Chihuahua saben que efectivamente González Arredondo era una especie de Torquemada deliciense. Más tardó la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua en detenerlo que la Fiscalía General de la República en llevárselo. A diferencia de cuando Corral era gobernador, en este caso las autoridades ministeriales no metieron ni las manos. Fue más fácil quitarles al único corralista de las manos, que quitarle un dulce a un niño.

Me extraña que la propia Fiscalía local no le hubiera integrado más carpetas a estos funcionarios, pues material hay de sobra. De entrada, si lo que dice Campos es cierto y le falsificaron su firma para hacerla parecer culpable, entonces ahí hubo una comisión de un delito de algún agente del ministerio público de la era corralista. Yo entendería que si tienen certeza de ello, entonces se debería de proceder en contra de estas personas, de otra forma, quedará la duda de la certeza de lo que argumentaba Corral.

Ahora bien, el exfiscal Roberto Fierro Duarte, en una actitud un tanto pusilánime, argumentó en su momento que los mismos agentes del Ministerio Público que habían actuado en el corralato, seguían ahora trabajando en la integración de carpetas en la administración de Campos. Parece que el exfiscal no entiende mucho de esto, pues si como argumentan, los recibos de Maru fueron falsificados, fueron esos agentes que antaño fabricaban pruebas y hogaño trabajaban con Maru Campos. ¿Se le puede tener confianza a estos agentes si existe supuesta evidencia de la fabricación de recibos? ¿Cómo puede decir Fierro que los recibos de Campos son falsos, pero las pruebas de la misma carpeta contra otros acusados son verdaderas? Qué bueno que lo sacaron, porque no demostró tener arrojo para procurar justicia, ni tampoco de entender nada de política.

Suplió a ese fiscal César Jáuregui Moreno, uno de los operadores más cercanos a la Gobernadora Campos. Sin embargo, a Jáuregui fue a quien le arrebataron a Francisco González Arredondo de las manos.

¿Por qué no ha hecho nada la Gobernadora en el tema de Corral? Parecería que, o le tienen pavor, o existe un acuerdo con el altiplano para no tocar a Corral. En caso de que fuera la primera versión, entonces parece que a quienes hoy gobiernan no les ha caído el veinte de que son ellos quienes ahora toman las decisiones. En caso de que fuera un acuerdo con el Gobierno Federal, entonces estamos hablando de algo más grave. Maru Campos debería ventilar si así fue. Y si sí fue así, qué mala negociación hicieron con la Federación, pues mientras Maru no le pone una mano encima a Javier Corral, Javier Corral la golpea un día sí y otro también en medios nacionales, esos que todavía le creen al hampón de Corral.

Campos debe de entender que, en la medida que deje a Corral libre, la seguirá golpeando y le repetirán la dosis de lo que le hicieron a Duarte en su momento. No estoy hablando de politización de la justicia, estoy hablando enteramente de política. Para que Maru pueda garantizar una transición tersa en 2027, debe marginar a su único enemigo político, que es Corral. Loera no cuenta como enemigo, pues a pesar de tener un cargo relevante, él mismo se ha hecho chiquito al asumirse como operador de Corral.

Si Javier Corral sigue impune, naturalmente que se columpiará al Senado o a San Lázaro (o incluso, pudiera ser secretario en el gobierno que se integre en 2024) y entonces sí Maru no podrá hacer nada contra él.

¿Quién defiende a Javier Corral? ¿A qué le teme Campos para procesar a un delincuente como éste? ¿Entenderá Campos que Corral es un riesgo latente para su gobierno y para su sucesión? ¿Tiene algún plan para él? Estas preguntas las tendrá que responder Maru para su conciencia y para reflexionar sobre la estabilidad y el respeto que requiere su gobierno.