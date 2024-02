La importancia de la salud en el mundo actual

El sistema mexicano de salud comprende dos sectores, el público y el privado. Dentro del público se encuentran instituciones de seguridad social dentro de las cuales destaca el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y las instituciones y programas en donde se atiene a personas sin seguridad social a través de la Secretaría de Salud y Servicios Estatales de Salud.

De acuerdo con el artículo 4 de la Constitución Política de México, la protección de la salud es un derecho de los mexicanos. Sin embargo, no todos han podido ejercer de manera efectiva este derecho. El sistema mexicano de salud ofrece beneficios en salud muy diferentes dependiendo de la población que se trate.

Los trabajadores del sector formal de la economía, activos y jubilados, y sus familias son los beneficiarios de las instituciones de seguridad social, que cubren alrededor de 48.3 millones de personas. El IMSS cubre a más del 80% de esta población y la atiende en sus propias unidades, médicos y enfermeras. El ISSSTE da cobertura a otro 18% de la población asegurada, también en sus propias unidades y recursos humanos y materiales.

Ofrecer atención a la salud de la mejor calidad, no debe interpretarse como destinar los mayores y más costosos recursos al paciente. De acuerdo con el Dr. Avedis Donabedian existen cinco combinaciones posibles donde se asocia el beneficio obtenido con la calidad. La primera combinación es atención excesiva, y, por lo tanto, más costosa y no necesariamente de calidad; la segunda, es cuando la atención es excesiva y además produce daño al paciente; la tercera, es cuando los recursos son insuficientes, por lo que la atención a la salud es parcial; la cuarta, es cuando la atención es ineficiente y el costo de atención no corresponde a los beneficios esperados.

Por lo tanto, la quinta opción es la de mayor calidad, cuando lo que se le indica al paciente, ya sea para los estudios o tratamiento, es el óptimo de acuerdo con lo indicado por las mejores prácticas. La calidad no necesariamente aumenta cuando se invierten más y más recursos.

Si bien en cierto, los sistemas de salud actual están sobresaturados debido a que es demasiada población a la que se atiende y, por ende, no se cuenta con un seguimiento puntual a los derechohabientes. Pero también tiene un papel fundamental, el cuidado y seguimiento que deben tener los pacientes al seguir su tratamiento de acuerdo con las indicaciones de los médicos.

Poco sirve que se desarrollen tratamientos y medicamentos para tratar las diversas enfermedades actuales, si el principal beneficiario, en este caso la persona afectada por la enfermedad, no se toma sus medicamentos y sigue los tratamientos indicados.

En Ciudad Juárez, se está desarrollando un enfoque de atención a la salud basado en la prevención a través de la empresa Adaca Medical quien brinda el servicio médico a los trabajadores municipales.

Un enfoque preventivo es mucho mejor a uno reactivo, es decir, es mejor prevenir las enfermedades a tratarlas cuando ya se encuentran avanzadas.

La prevención en salud es clave para prevenir la aparición de la enfermedad, reducir los factores de riesgo, detener su avance y atenuar consecuencias. Pero para que lo anterior se pueda llevar a cabo, es fundamental que cada uno de nosotros cuidemos de nuestra salud en el caso de los adultos y en los menores, es responsabilidad de los Padres cuidar de la salud y bienestar de los hijos.

Por más recursos y avances tecnológicos que se cuenten, si no ponemos de nuestra parte por cuidar de nuestra salud serán inútiles los demás esfuerzos.