La humedad del sueño comunista

Diputados de Morena arman otro circo frente a Palacio de Gobierno. Ahora para apoyar la entrega de los libros de texto propagandísticos del régimen comunista.

El miércoles 23 de agosto el ausentismo pegó a la fuerza laboral de Ciudad Juárez y otros municipios de la entidad, ya que centenares de padres fueron trasladados a la capital del estado para vestir la protesta partidista en contra del Gobierno estatal.

Miles de horas/hombres afectaron la cadena productiva de Chihuahua, ya que los simpatizantes de la 4T pidieron permisos, eso creo, para ausentarse de sus puestos de trabajo e ir a manifestarse en favor de la distribución de los libros que quiere imponer la SEP rojilla.

El costo de los traslados en autobuses, estimado en 300 mil pesos, más viandas y apoyos por cráneo, fue cubierto por Morena, el partido milloneta que más recursos públicos recibe en el país. Tres mil 160 millones de pesos para 2024.

La protesta fue orquestada por las tres C, es decir, Cuauhtémoc (Estrada), Carrera (Benjamín) y Castrejón (Óscar), diputados locales de Morena.

No hubo necesidad de usar nuevamente las 120 casas de campaña que el exsubprocurador patricista estrenó en otra protesta en la explanada del TSJ, en apoyo a los juicios del corralato, y antes de tomar protesta como diputado plurinominal, ya que la manifestación reciente fue matutina.

El contingente que partió del monumento a Pancho Villa y culminó frente a Palacio de Gobierno originó, como suele suceder con las protestas de Aras y del M8, caos vial y serias afectaciones al comercio local.

Fuera de las consignas, el choro mareador y la doble moral de los orquestadores, la protesta quedó como una anécdota más del centro histórico.

Ah, pero cómo enmudecen los diputados morenistas cuando se trata de levantar la voz contra la brutal inseguridad, las desapariciones de personas, el casi nulo mantenimiento a las carreteras federales y por el desabasto de medicamentos en el IMSS y el ISSSTE.

No es para menos, ya que es típico de los cobardes esconderse tras el blindaje de unas mañaneras o en medio del cinturón de pobreza que alimentan con dádivas, para desafanarse cual ladrón de esperanzas, después de despotricar contra molinos de viento.

Vaya paradoja de estos prófugos del conservadurismo. Mientras estudiaron, se graduaron, trabajaron y se desarrollaron en los tiempos de la pesadilla neoliberal, hoy rellenan sus billeteras con el sueño comunista. Se humedecen.

Ojalá que los deudos de las víctimas de Coyame, de los desplazados por la violencia que genera la delincuencia organizada, de los pacientes que perdieron la vida por falta de medicamentos y de aquellos que no llegaron a destino por culpa de las pésimas carreteras a cargo de la federación, encuentren en las plegarias el consuelo.

Es cuanto.

P.D. Bety, no seas fea. Si piensas que representas a los ciudadanos libres de este país, te equivocas. La única farsa en la competencia por abanderar el FAM, eres tú; si no, cómo explicas el recibo por 80 millones de pesos en una servilleta, de subvenciones para el GPPRI en 2002, o el escándalo del Pemexgate donde saliste embarrada junto con Manuel Bartlet (Morena) por recibir dinero proveniente de la paraestatal. No Bety, contigo ni a la esquina.