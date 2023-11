La hipocresía de algunos privilegiados

Ahora resulta que varios políticos que antes se identificaban como conservadores capitalistas, ahora también quieren ‘representar’ a los pobres cambiándose de partido. Son los camaleones y los chapulines. Aquellos que se brincan de bando,o cambian de apariencia conforme les conviene, sin ningún rigor ético. Candidatos que pertenecen desde antaño a una clase privilegiada, no por méritos propios, y que favorecen a sus intereses particulares primero en cuando gobiernan; ahora quieren representar a los ‘pobres’.

En un país dividido ideológicamente, existen solamente dos corrientes principales: aquellos que representan a los menos afortunados, o a los privilegiados, entonces ¿Dónde queda la clase media? Se necesitan opciones reales y políticos máscomprometidos y éticos.

Recientemente destaca la decisión del ex gobernador chihuahuense Javier Corral, quien desde hace tiempo coqueteaba con dejar a su partido. Antes no lo corrieron, dejó las calles deCiudad Juárez innavegables para favorecer a sus amigos desarrolladores. Como ex gobernador, se la pasaba jugando golf en los mejores clubes privados, y viajando en la flotilla aérea del estado, dándose la buena vida, mientras sus escoltas le cargaban las maletas. Corral renunció recientemente al partido en el que militaba, el PAN; y considerando sus propias declaraciones al respecto, posiblemente buscará un hueso de Morena, o de otro partido de izquierda en un futuro cercano. Falta que lo quieran.Si morena critica a los ‘fifis’, entonces no deberían ser candidatos para su partido. Corral, al que llegaron a llamar el candidato más izquierdista de la derecha, y el peor gobernadoren la historia del estado norteño, se comportaba como un rico prepotente, mientras que, en sus opiniones públicas, incluyendo sus escritos, filosofaba a favor de los menos privilegiados, pero solo en apariencia.

No nos sorprende, y no es ni será el primero ni el único que lo hace, pero el exgobernador sí ha sido de los más descarados a lo largo de su carrera. Desde hace años ha encontrado el discurso y la demagogia indicadas – su principal cualidad – para engañar a los ilusos que creyeron en sus palaras. Ahora, varios de sus máscercanos colaboradores durante su mandato enfrentan la justicia por acusaciones de corrupción, tortura sicológica y desfalcos. Tanto que criticaba a sus oponentes por lo mismo. Vamos a ver como termina esto.

Mientras tanto, la izquierda morenista ostenta actualmente lospoderes ejecutivo y legislativo, y se empeña en restarle fuerza al judicial. El presidente quiere carro completo. Por ello, frente a la fuerza de convocación de Morena, cada vez más ex alcaldes, legisladores, y otros aspirantes políticos consideran cambiarse de los partidos que originalmente los lanzaron al poder en el pasado, como el PRI o el PAN, o algún otro movimiento, con tal de aprovechar el populismo de Morena, que dominaelectoralmente en casi todo el territorio nacional. He ahí las alianzas de la oposición, necesarias, pero que, ideológicamente quedan muy diluidas y no representan los valores originales de sus organizaciones. Ni siquiera la oposición se atreve en estos momentos de criticar los programas sociales de la redistribución de bienes e igualdad que presumen los integrantes de Morena.Esta por verse si Movimiento Ciudadano MC, considerado de centroizquierda, puede presentar una opción diferente ante las alianzas dominantes, todavía falta tiempo para las elecciones presidenciales, pero será difícil ganarle a las candidatas mujeres en esta ocasión, parece que es el tiempo de ellas.

Los legisladores y las legisladoras han estado muy activos en el congreso, de mayoría morenista. Ahorita se están dando vuelo,proponiendo leyes al por mayor que todavía necesitan madurar,para ver si realmente son ideas realistas realistas para el bien del país, algo que solo la experiencia y el tiempo nos demostrarán.

En EU pasa igual, pero a la inversa

Esto de cambiarse de barco para ganar elecciones es una tendencia mundial generalizada, debido a la polarización que existe entre los ultra los conservadores y los liberales, la extrema derecha y la extrema izquierda. En Europa, aunque las fronteras entre los países se eliminaron en el pasado, los esfuerzos de la unión para frenar la inmigración ilegal también se están radicalizando. El péndulo político de los vaivenes ideológicosactualmente es impredecible, pero la ultra derecha y el facismosiguen avanzando.

En EU, la derecha extrema se ha afianzado en el congreso. Solo temas pasionales como el derecho al aborto han incendiado sorprendentemente a los votantes demócratas y a los indecisos,al menos en el noreste de EU. Los republicanos, mientras tanto, siguen con su discurso anti migrante, poniendo obstáculos de todo tipo para llegar a un acuerdo con sus contrincantes y avanzar hacia una reforma migratoria moderna. Claro, ahorita no les conviene arreglar el problema migratorio del país, porque beneficiarían a un presidente demócrata, como lo es Joe Biden;tan criticado también por su ya avanzada edad. La bandera política de los republicanos extremos es y ha sido siempre la migración ilegal. Sin ella, el éxito del partido no sería el mismo, y por eso no les conviene arreglar el problema hasta que uno de sus candidatos se pueda dar el crédito.

La oleada anti inmigrante en EU la empezó el célebre ex presidente Donald Trump con su muro ‘infalible’, quien a su vez se ha declarado admirador de Vladimir Putin, presidenteabsoluto de Rusia desde 2012. Ahora los gobernadores Gregg Abbott y Ron de Santis, gobernadores de Texas y Florida respectivamente y contrincantes de Trump, imitan su discurso.

Sin embargo, no siempre fue así. Por años, los dos gobernadores defendieron los intereses de los inmigrantes, aunque parezca increíble, siendo que ahora que promueven su criminalización. Encontramos una declaración de Abbott del 2005: “Muchos que son victimizados, están renuentes a hablar”, dijo en un foro nacional sobre los fraudes en contra de los indocumentados en la ciudad de Austin, una de las más progresivas en Texas debido a su Universidad estatal. “A veces tienen miedo de hablar porque piensan que les puede costar a ellos y sus familias el sueño de unfuturo exitoso, que de otra manera podría estar lleno de oportunidad”. Su discurso anterior contrasta totalmente con la ley SB4, que permitirá a los policías pedirle documentos a quienes ellos consideren con tal de establecer la estancia legal en Texas del investigado, función exclusiva de agentes federales.Antes de ser gobernador, cuando era el abogado general del estado, Abbott gastó recursos y tiempo significativos luchando por mejorar la vida de los inmigrantes. El cambio fue radical. Ahora tiene ya mas de una década en el poder, y recibe anualmente 5 millones por sus inversiones de bienes raíces y negocios.

En el caso de Trump, públicamente demoniza a los inmigrantes en todos sus discursos, al igual que lo hace ahora, llegando a ser presidente por ello. Luego durante su administración, se descubrió que el ex presidente empleaba indocumentados baratos para mantener al punto sus palos de golf, y para hacertrabajos de masonería y mantenimiento en su viñedo. “No quiere indocumentados en su país, pero en sus propiedades todavía los tiene”, dijo uno de sus ex empleados, un ecuatoriano que dejó su puesto en el 2019, cuando Trump era todavía presidente.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se presentaba en suscampañas al principio como un producto de las escuelas públicas, de clase media, quien sufrió humillaciones a manos de

los ‘riquillos’ de otras escuelas privadas que lo sobajaban, de acuerdo a un reportaje del NY Times. Como gobernador, su narrativa cambió. Al ver ventajas para sus intereses, empezó acriticar el sistema de educación pública, del que salió; y que le permitió atender después dos universidades muy prestigiadas enEU. Ahí fue donde empezó a cambiar, integrándose a las fraternidades más elitistas. Ahora, prefiere subsidiar en su estado a las escuelas privadas y religiosas.

Para DeSantis, de descendencia italiana – aunque muchos han pensado que su apellido es hispano, sin ser así –, las ‘guerras culturales’ son el problema central de EU. Salió y aprovechó las escuelas públicas, y ahora las critica con todo. Así parecidopiensan las organizaciones de blancos nacionalistas también. DeSantis ha tomado el control político de las escuelas y Universidades en Florida, pasando leyes que suprimen enseñanzas sobre libertad de género, racismo y pruebascientíficas de evolución. Cuando se lanzó, primero para el congreso y después para gobernador, buscó sus conocidos de las Universidades de Yale y Harvard para reunir fondos, pero cuando descubrió que había más ventaja política en presentarse como un candidato enemigo del establecimiento, prefirió aparentar ese papel de víctima del sistema de educación pública.

En conclusión, en este mundo tan polarizado, algunos políticos solo adoptan los ideales de sus partidos mientras les convienen, y luego los traicionan. Se necesitan políticos comprometidos yéticos, sin llegar al extremismo; con ideales bien definidos. Jerry79912@yahoo.com