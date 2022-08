La generación millennial y la construcción de Paz

El término millennial fue acuñado por William Strauss en 1991 refiriéndose a aquellos nacidos que verían el nuevo milenio llegar.

Actualmente en México habitan 30 millones de personas pertenecientes a la generación millennial, representando la cuarta parte de la población. Según el Inegi, la cantidad de personas dentro de esta generación en Cd. Juárez es de 624 mil 823. Por consiguiente, el mayor número de trabajadores en el país son de esta generación, quienes invierten 2 mil 246 horas laborando al año. Así también, un 34 por ciento de la población dentro de esta generación que trabaja se encuentra en el ramo de los freelancers, personas que no generan antigüedad, ni derechos laborales, ni prestaciones, ni ahorros para el retiro, y esto es porque las personas necesitan buscar una alternativa a un trabajo fijo. Sin duda es una generación que lamentablemente verá tiempos difíciles cuando llegue la vejez.

Según estudios, el 70 por ciento de los millennials consideran que dar de regreso y ser comprometidos cívicamente son sus más altas prioridades, ya que si bien es cierto que el uso de la tecnología y de las redes sociales ha incrementado la idea del yo, también ha fortalecido la idea del nosotros a través de las denuncias ciudadanas que antes pasaban desapercibidas y que ahora son más fáciles de esparcir, y pueden ser vistas por millones y en algunos de los casos logran alcanzar ciertos niveles de justicia.

Los millennials son aquellas personas que nacieron a partir del año 1981 y aunque son caracterizados por ser la primera generación que pasa más tiempo conectada que conviviendo, que se informa más de las noticias a través del celular y que desarrolló la cultura de los “memes”, también es la generación donde se comienzan las generaciones mejor informadas a diferencia de las pasadas. Y debido al incremento de la esperanza de vida, hoy día se viven más generaciones conviviendo entre sí. Y más allá del trillado cliché que reza que las nuevas generaciones cada vez están peor, según el diario británico The Guardian, esta generación es la primera más pobre en comparación con las demás que aún viven. Este dato es preocupante ya que, como es sabido, la configuración del tema de paz entre las personas, las familias, las comunidades y las naciones, mucho tiene que ver con el factor estable en relación con la economía.

Lo cierto es que a lo largo de esta fase de la historia, de la humanidad, nos han tocado crisis como la económica que todos recordamos en el 2008, la pandemia y ahora tiempos también de guerra. Dichas crisis, como hemos visto, afectan los mercados internacionales y esto hace que los productos que se consumen sean más caros. En la medida que la clase trabajadora produce y produce, los salarios siguen estancados en el tiempo, y el poder adquisitivo desde la generación millennial en adelante no es el mismo de las generaciones pasadas y la capacidad de ahorro también va en descenso. Además, se pronostica el colapso de los sistemas de pensiones y entonces no nos queda más que prepararnos para el futuro desde lo individual, pero, con el escenario antes descrito, esto parece complicado. Lo cierto es que no hay soluciones mágicas, pero sí es algo de lo que deberíamos estar hablando más y, sobre todo, los pertenecientes a la generación millennial en adelante deberían estar planeando mejor, tratando de ahorrar, gastando menos y trabajando para el incierto futuro, y todo lo anterior podría coadyuvar también en la construcción de una paz sostenida ya que, aun y cuando los millennials son una generación digital e hiperconectada, los estudios afirman que también se caracterizan por poseer altos valores sociales y éticos.

