La frontera que tanto da y nada recibe

El derecho a la ciudad es un concepto aún en construcción, sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha ido sentando criterios a través de sus sentencias en donde aborda diversos temas que en conjunto conforman algunos derechos fundamentales que deben garantizarse para alcanzar una calidad de vida digna para todas las personas en contextos urbanos.

Y aunque si bien este derecho puede abordarse desde diversas vertientes, lo vamos a desarrollar en estas líneas como aquel derecho colectivo de todos los habitantes, presentes y futuros a ocupar, utilizar y producir ciudades justas, inclusivas y sostenibles, definido como un bien común esencial que busca que los servicios básicos y la infraestructura urbana sean adecuados para mejorar la calidad de vida.

Ahora bien, este derecho también implica el tener acceso a sistemas de transporte seguros y sostenibles para todos, vivienda digna y planificación del desarrollo de la ciudad.

En Ciudad Juárez ¿se garantiza este derecho? Definitivamente no, en primer lugar no contamos con una infraestructura urbana adecuada, hemos sido una ciudad abandonada por muchas administraciones tanto estatales como municipales, parece chiste, pero hasta hemos bautizado los ciudadanos como el “puente eterno” a aquel que se encuentra en la avenida de las Torres y bulevar Zaragoza, cuyas obras iniciaron el 7 de septiembre de 2020, y todavía es hora que no ha quedado concluido en su totalidad, pues si bien recientemente se abrió a circulación, aún se observa inconcluso.

El paso a desnivel del puente Paso del Norte a la fecha se inunda cada vez que llueve, por más que intentan estrategias de solución, ninguna ha funcionado, pero eso sí, invierten millones en la instalación de bombas para extraer el agua. Por otro lado, el puente elevado del bulevar Francisco Villarreal Torres y Teófilo Borunda presenta una loma justo en la curva de subida.

Y así podría hacer una lista interminable de las estructuras mal planeadas y las avenidas que se inundan, derivado de la falta de un adecuado drenaje pluvial en toda la ciudad. Aunado a ello tenemos una ciudad llena de baches, de alcantarillas sin tapa, que ponen en riesgo a todos los ciudadanos que transitan diariamente.

Sumado a lo anterior, no contamos con un transporte público de calidad, pues diariamente circulan ruteras en pésimas condiciones, que ni siquiera tienen asientos, cuentan con piso de lámina, las puertas no estas aseguradas, impensable que cuenten con aire acondicionado. Aunado a ello, quienes conducen estas unidades pareciera que no están sujetos a los mínimos exámenes de control en temas de seguridad, pues tan solo este lunes observé dos accidentes en donde estaban involucradas ruteras.

Incluso el día de ayer un camión de transporte de personal chocó a una pareja de motociclistas arrollando a la copiloto y huyendo del lugar, ocasionando con ello la muerte de una mujer, como lo indica información publicada en este medio informativo (El Diario 13/08/22).

Asimismo, el derecho la ciudad está vinculado con el derecho a la vivienda digna y adecuada y ello implica que se cuente con una infraestructura básica, acceso al agua potable, electricidad, drenaje y seguridad que permita a las personas vivir en paz. En este sentido, el pésimo desarrollo urbano y la mala planificación territorial han ocasionado que los habitantes del suroriente tengan carencias en los servicios públicos, tal es el caso que los fraccionamientos más afectados son Parajes de San Isidro y Misiones de Creel, pues enfrentan escasez de agua, no pasa el servicio de recolección de basura, los apagones de energía eléctrica son constantes y no se diga la falta de seguridad pública.

Los juarenses merecemos una ciudad con las condiciones urbanas que hagan posible una mejor calidad de vida, tenemos derecho a un entorno que nos permita vivir con seguridad, paz y dignidad.

Facebook: Dra. Olivia Aguirre Bonilla