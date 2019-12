La fractura de Mariana

Ahorrándonos el preámbulo, una pareja llega a un hospital buscando atención para su hija que ha sufrido una lesión en la cabeza luego de una estrepitosa caída. Luego de lidiar con la burocracia del lugar, la niña y su madre toman, en compañía del camillero, el elevador que los conduciría a la sala donde se practicarían los estudios a la pequeña. Angustiado, el padre ve como se cierra la puerta del ascensor. Una especie de premonición lo invade. Se queda dormido y al despertar nadie sabe nada de su esposa y de su hija. Desparecieron, no hay registro de nada en ese hospital, un lugar por momentos lleno de frialdad y carente de empatía por los pacientes.

“Fractura”, la película, empieza a jugar con el ir y venir de un típico thriller psicológico. Bajo una mirada, es la construcción ficticia de la desaparición como un mecanismo de defensa para bloquear lo que en realidad el personaje ha hecho, por ello edifica toda una trama donde el tráfico de órganos es el motor de la confabulación en su contra; por el otro lado, la realidad parece mostrar la conducta criminal de un personaje aquejado por el alcoholismo. Pero los momentos de la sutil y ficticia desaparición son pasmosos. Pese a la previsibilidad de la cinta, la impotencia y angustia de Ray Monroe cuando nadie le brinda información sobre su familia, logra impactar al espectador.

Una de las razones es, quizá, que vivimos en un mundo en el que la realidad supera todo tipo de ficciones. Porque aquí sabemos, quizá desde un principio, que el personaje despliega en su mente toda la sucesión de los actos de la desaparición y el desenlace a que nos conduce, pero también, no descartamos que Ray pudiera haber tenido la razón. En México, por ejemplo, cualquier lugar es bueno para desaparecer. No hay sede o espacio desprovisto de la posibilidad de que alguien, de pronto, desaparezca sin dejar rastro.

Por eso, cuando corrió la especie de que Mariana Liye Redondo, una joven de 23 años, había desparecido del Hospital de la Mujer de Ciudad Juárez el pasado martes, luego de supuestamente haber sido ingresada para dar a luz y que su hermana y su cuñada empezaran a difundir en las redes sociales y en los medios los pormenores de su ingreso para aliviarse a las 13:00 horas, pero que el personal del sanatorio no les daba información sino hasta las 20:00 horas, cuando finalmente les informaron que ella no estaba registrada, la especulación de los juarenses no se hizo esperar.

Hoy se sabe, afortunadamente, que Mariana está bien y que, además, no estaba embarazada. Las razones de la construcción de su propia historia, ventilada por ella misma en Facebook y de la que han hecho escarnio no sólo las redes sociales, sino también algunos medios de comunicación, sólo ella las conoce. Mariana no es la primera ni la última mujer que finge un embarazo; pero esto es enteramente anecdótico. Lo importante y por lo que todos debemos regocijarnos es que ella está sana y salva. Juzgarla, crear maquinaciones y criminalizarla, no solamente es deleznable, sino que desvía la atención acerca de lo que realmente nos debe importar.

Ahora sabemos que Mariana será acusada por su presunta falsedad ante las autoridades, porque luego de presentarse voluntariamente a la Fiscalía insistió en su versión, por lo que médicos legistas le hicieron una evaluación y determinaron que nunca estuvo embarazada ni presentaba signos de un alumbramiento reciente, por lo que, a decir, de la autoridad, “se confirmó que estuvo mintiendo”. (El Diario 06/12/2019).

Mariana quedó, pues, bajo arresto. Ahora un juzgador será quien determine su situación jurídica. Pero el juez deberá atender a todo un contexto social y a esquemas que exceden, con mucho, la aplicación rígida de la norma. La idea de aplicar a rajatabla la ley, inclusive en los casos penales, es propia de siglos anteriores. Mariana no dañó a nadie. Afortunadamente los puristas de las redes sociales que se sienten agraviados por la movilización que su caso desató, no serán sus jueces.