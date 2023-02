La fidelidad y otros demonios

El mes de febrero es el mes del amor y la amistad, por ello me gustaría reflexionar en este espacio sobre los fines del matrimonio, así pues, tenemos que el elemento principal de la vida matrimonial y familiar es el amor.

Y es que se sabe de antemano que el matrimonio es para toda la vida, pero ¿realmente es así?, porque los datos nos dicen lo contrario, al menos en Ciudad Juárez se divorcia más de la mitad de las parejas que se casan, así ocurrió durante 2022 ya que mientras la cifra de matrimonios fue de cinco mil 433, la de divorcios fue de tres mil 503, de acuerdo con la información proporcionada por Karla Gutiérrez Isla, titular del Registro Civil en esta frontera, como lo indica información publicada en este medio informativo (El Diario 14/02 /23).

Por eso se dice que lo primero que hay que hacer es elegir muy bien a la persona con quien se contraerá matrimonio y tratar de conocerla a profundidad, pero pues también hay quienes dicen que nunca se deja de conocer a las personas, en fin, lo más importante es que exista amor pues sin él la familia no puede vivir, crecer y perfeccionarse.

Lo cierto es que también el amor se acaba, y cuando esto sucede la pareja ya no es capaz de mantenerse fiel a su compromiso.

Y es que la fidelidad es una característica del amor conyugal, por ello la fidelidad, tal como el amor, es una decisión de la voluntad que va más allá de los sentimientos, es un compromiso de fidelidad mutua, para la iglesia, este compromiso se adquiere en el sacramento del matrimonio y es irrevocable.

Para el Estado el matrimonio es el acuerdo de voluntades entre dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad, y ayuda mutua. Y, por tanto, existe un pacto de recíproca fidelidad entre los esposos, lo cual constituye la base fundamental del matrimonio.

Pero ¿qué pasa cuando se comete adulterio? Primeramente, el adulterio se entiende como la infidelidad cometida por uno de los cónyuges, y en consecuencia se considera una falta al pacto de fidelidad entre los esposos pues uno de los consortes quebrantó el deber de la fidelidad conyugal, alterando la paz, la tranquilidad de la familia, la unión matrimonial, trastornando el orden y la moralidad que debe imperar en ese núcleo.

Y aunque para la iglesia el divorcio es una ofensa grave a la ley natural y se opone a la indisolubilidad del matrimonio, también es cierto, que en ocasiones resulta necesario ante el dolor, la frustración, la indiferencia, la infidelidad y la desolación, porque no es justo compartir vida con los demonios del rencor, de la intolerancia, de la imbecilidad, de la amargura, del egoísmo, del hedonismo, del materialismo y de las adicciones.

Porque el amor no mata, no agrede, no controla, el verdadero amor libera. Por ello también hay quienes están dispuestos a liberarse de esos demonios, y formalizar su unión a través del compromiso civil, ya que actualmente se encuentran inscritas dos mil 110 parejas para casarse en las bodas colectivas próximas a celebrarse en esta ciudad, como lo indica información publicada en este medio informativo (El Diario 14/02 /23).

En resumidas cuentas, como lo dijo el Papa Francisco “prometer un amor para siempre, es posible cuando se descubre un plan que sobrepasa los propios proyectos, que nos sostiene y nos permite entregar totalmente nuestro futuro a la persona amada”.

Facebook: Dra. Olivia Aguirre Bonilla