Los linderos del tiempo trajeron a mí una ventisca de pensamientos escritos sobre temas de criminología social y ciertos temas utópicos que hoy son vértice de este escrito, principio de una canción sin fin.

¿Dónde nacen las preguntas? ¿Dónde mueren las respuestas? ¿Dónde nace la razón? ¿Cómo muere la esperanza? ¿Cada cuando se inventa el amor?

¡La fe no detiene las balas!

Las preguntas cuando nacen, provienen de diferentes direcciones, en el universo filosófico le llamaremos orígenes epistemológicos, sabiendo de antemano que la epistemología es la ciencia que estudia el conocimiento, sus orígenes, y los componentes que existen en una ecuación denominada sujeto (ser humano) -objeto (realidad).

Podemos deducir bajo esta lógica regulada, instalada y reproducida por las instituciones gubernamentales, educativas y políticas que:

No todo el conocimiento es verdadero, no todo lo deducido por este método es conocimiento y, por lo tanto, al instalar una verdad, la contraparte que se desecha no se le puede llamar mentira, solo es información no progresada.

Precisamente, en este lapso se crea un espacio intelectual infinito, sin límites tradicionalistas científicamente hablando, se da paso a una contralógica, una ruptura en la forma cuadrada del mundo circunferencial.

Hay preguntas que nacen del desconocimiento total, otras de un conocimiento errático y otras de pequeños acercamientos a un supuesto de verdad histórica de casos, sucesos y cosas.

En resumen, se pone en terreno de crisis toda verdad comprobable y no comprobable.

En Ciudad Juárez, a más de una década, la violencia no cesa, pero bajo nuestro imaginario y nuestra percepción ha adquirido otras formas, hemos naturalizado el diario de vivir entre víctimas, balas, feminicidios, drogas, etc.

Fenómenos criminológicos que cuentan con más preguntas que posibles respuestas.

Si encaminamos las preguntas a encontrar lo que no queremos encontrar, a responder lo que no pensamos hallar, y finalmente a entender que nuestras verdades no soportan un desarme teórico de proceso filosofico, lograremos ver lo débil, imparcial y manipulada que está nuestra percepción de la realidad.

Para muchos teóricos que nos permiten pararnos sobre sus hombros para vislumbrar horizontes distintos, el tema del poder tiene gran relevancia en dos aspectos; quien lo ejerce y quien se somete a dicho poder.

Vivimos en sociedades construidas sobre dos enormes pilares imaginarios; La moral y el progreso, de ellos se desprenden un entramado de conductas aprendidas y sistemas de creencias que de algún modo le dan cimiento a nuestra personalidad, por lo tanto también a nuestra visión-percepción del mundo.

Para el 2023 según datos del Inegi somos parte de una ciudad con una fuerza laboral de 734 mil 989 empleados aproximadamente, dejando de lado, pensionados, jóvenes y personas de la tercera edad.

Somos una ciudad en su mayor número integrada por obreros o personas asalariadas, productora de enormes capitales de los cuales no tenemos la oportunidad de disfrutar de la misma forma que sus dueños.

Sumergidos en una lógica capitalista que acepta la evasión fiscal como donación civil y el robo por hambre como un crimen.

La opinión de Nico Poulantzas citado por Martínez Escárcega. Nos refiere en su más reciente obra: El irresistible objeto del poder, publicado en el presente mes, del año 2023.

“El poder es, entonces, una relación social conflictiva, contradictoria, ya que los intereses de las clases explotadas sólo pueden realizarse a costa del interés de la clase explotadora, y viceversa. El poder emana de la contradicción fundamental del capitalismo. Por lo tanto, la lucha de intereses de las diferentes clases sociales son el epicentro de las relaciones de poder” . pág.25

Para muchos que han contribuido por medio de estudios, opiniones y creación de contenido sobre el ejercicio del poder, en Ciudad Juárez la situación es irremediable, de tal forma que siempre existe un epicentro de conflicto social: La migración, los feminicidios, la pugna entre grupos delincuenciales, actualmente los temas de terrorismo, crisis política, entre muchos otros, sin embargo podemos concluir con la siguiente postura que además de interesante nos ayuda a sanar la visión romántica del progreso:

Para algunos teóricos cómo Foucault, la política, y las relaciones de poder son la continuación de la guerra por otros medios, es decir; siempre habrá un conflicto social, siempre habrá caos en la seguridad, en el presupuesto, siempre habrá desigualdad, las exigencias en las calles siempre serán de justicia, la dinámica de vida, perpetuamente ha de girar sobre el asistencialismo y la competencia entre individuos.